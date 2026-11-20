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Electrolux Create 5, impastatrice planetaria con ciotola inox da 5 litri e motore da 1200 W, è in sconto del 60%.

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Preparare impasti e miscele a mano richiede tempo e fatica, soprattutto quando le porzioni sono abbondanti. L’impastatrice Electrolux Create 5 è disponibile con uno sconto del 60%, con una ciotola da 5 litri e un motore da 1200 W.

La ciotola in acciaio inox offre spazio per preparare impasti di diverse dimensioni, mentre gli accessori in dotazione permettono di affrontare lavorazioni differenti: nella confezione sono presenti un gancio per impastare, una frusta antiaderente e una frusta a filo. Le sei velocità e la funzione Pulse consentono di regolare il funzionamento in base alla preparazione; la struttura in alluminio pressofuso completa la dotazione.

Electrolux Create 5 in offerta: sconto del 60%

La Electrolux Create 5 è proposta a 139,99 euro, con uno sconto del 60%. La ciotola da 5 litri e gli accessori inclusi offrono diverse possibilità di impiego per impastare e miscelare. Le informazioni disponibili non indicano il prezzo di prodotti comparabili, un importo di risparmio in euro, opzioni di pagamento a rate, coupon, data di scadenza della promozione, vantaggi Prime o tempi per il reso.

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L’impastatrice Electrolux con ciotola da 5 litri e motore da 1200 W

Per chi vuole affrontare preparazioni diverse senza affidarsi solo alla lavorazione manuale, questa planetaria combina potenza, capienza e accessori dedicati. Ecco i dettagli che aiutano a capire come può inserirsi nelle attività in cucina:

Motore da 1200 W : la potenza indicata è pensata per impastare, frullare e miscelare ingredienti, offrendo un supporto per lavorazioni differenti.

: la potenza indicata è pensata per impastare, frullare e miscelare ingredienti, offrendo un supporto per lavorazioni differenti. Ciotola in acciaio inox da 5 litri : la capienza consente di preparare impasti di varie dimensioni, utile quando una ricetta richiede porzioni abbondanti o lavorazioni più complesse.

: la capienza consente di preparare impasti di varie dimensioni, utile quando una ricetta richiede porzioni abbondanti o lavorazioni più complesse. Gancio, frusta antiaderente e frusta a filo : i tre accessori inclusi permettono di scegliere lo strumento più adatto alle diverse esigenze di impasto e pasticceria.

: i tre accessori inclusi permettono di scegliere lo strumento più adatto alle diverse esigenze di impasto e pasticceria. Sei velocità e funzione Pulse : la regolazione offre la possibilità di adattare velocità e potenza alla preparazione, per un controllo più preciso durante la lavorazione.

: la regolazione offre la possibilità di adattare velocità e potenza alla preparazione, per un controllo più preciso durante la lavorazione. Struttura in alluminio pressofuso: il materiale della struttura è pensato per offrire robustezza e stabilità durante l’utilizzo.

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FAQ Quanto è capiente la ciotola dell’Electrolux Create 5? La ciotola in acciaio inox ha una capacità di 5 litri. Quali accessori sono inclusi con l’impastatrice Electrolux Create 5? Sono inclusi un gancio per impastare, una frusta antiaderente e una frusta a filo. Quante velocità ha l’Electrolux Create 5? Dispone di sei velocità variabili e della funzione Pulse. Qual è la potenza del motore dell’Electrolux Create 5? Il motore ha una potenza di 1200 W.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.