Imparare l'inglese con AI e insegnanti madrelingua: il modello ibrido che funziona davvero

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Novakid

Schermo sì, schermo no. Per anni il dibattito si è consumato su questa dicotomia, spesso perdendo di vista la domanda più utile: cosa fa il bambino davanti a quello schermo? Nel campo dell’apprendimento linguistico, la risposta sta iniziando a fare la differenza e i dati lo confermano. Novakid, la scuola online dedicata all’inglese per bambini, ha costruito un modello in cui tecnologia e didattica umana non si escludono l’una con l’altra, ma si potenziano. L’ultimo elemento di questo approccio porta il nome di Pandy, un tutor basato sull’intelligenza artificiale creato come un vero learning buddy, un compagno di studio digitale sempre disponibile per le sessioni di esercitazione autonoma.

Lezioni dal vivo e AI, la scelta di un sistema

La struttura di Novakid ruota attorno a due elementi distinti ma complementari. Da un lato, una rete di oltre 3.700 insegnanti madrelingua a livello globale, che guidano gli studenti in lezioni individuali e di gruppo dal vivo. Dall’altro, Pandy, incluso in tutti i pacchetti di abbonamento, accessibile direttamente dalla piattaforma, progettato per colmare lo spazio tra una lezione e l’altra.

Non è un dettaglio secondario. Chi studia le lingue sa che la continuità è tutto perché una lezione a settimana non basta a costruire fluidità. Il modello ibrido – insegnamento umano integrato da strumenti AI e gamification, strutturati sugli standard del QCER – deriva proprio dalla necessità di rispondere a questa esigenza strutturale, non per inseguire una tendenza tecnologica.

Novakid

Cosa dicono i numeri

I risultati raccolti da Novakid elencano elementi concreti su cui ragionare. Il 96% degli studenti registra un miglioramento del livello di inglese entro sei mesi dall’inizio del percorso. Il 75% dei genitori nota progressi già nel primo mese. Il tasso di completamento delle lezioni supera il 98%, un dato che, nel settore dell’educazione, è tutt’altro che scontato.

Dietro questi numeri c’è un sistema di valutazione sofisticato: oltre 1500 parametri monitorati per ogni studente, incluse analisi vocali e video. Un approccio mostra il valore delle competenze reali, molto più articolata del classico voto o del semplice livello QCER.

Come integrare senza sostituire

Ogni volta che si parla di AI in ambito educativo, il fantasma della sostituzione torna a farsi sentire. Sostituirà i professori? La risposta, nei modelli che funzionano davvero, è no. Non per rassicurare qualcuno, ma perché i ruoli sono semplicemente diversi.

Pandy gestisce la pratica ripetitiva, adatta il livello di difficoltà in un ambiente privo di giudizio in cui il bambino può sbagliare senza ansia. L’insegnante madrelingua costruisce invece la relazione, gestisce le sfumature comunicative, motiva, corregge nel contesto. Quindi, togliere uno dei due elementi significa impoverire il percorso.

“Il tema oggi non è più se utilizzare l’intelligenza artificiale nella scuola, ma come utilizzarla in modo funzionale. Quando la tecnologia è progettata per supportare personalizzazione e continuità, può tradursi in risultati concreti e misurabili.” — Adrienne Landry, metodologa di Novakid

Novakid

Parlare di più, studiare meglio

Uno degli effetti più interessanti emersi dall’analisi dei comportamenti degli studenti Novakid riguarda proprio la pratica autonoma. Chi utilizza gli strumenti AI tende a parlare più spesso e per periodi più lunghi, distribuendo lo studio in piccole sessioni nell’arco della giornata. Le singole sessioni si accorciano, ma la frequenza aumenta e, con essa, l’esposizione complessiva alla lingua.

È un cambio di abitudine significativo. L’apprendimento non è più un blocco settimanale fisso e diventa qualcosa di più fluido, integrato nella routine quotidiana.

NovaPals, un capitolo a parte

Accanto a Pandy esiste un secondo strumento, ma è importante non confonderli: NovaPals è un’applicazione separata, non collegata alla piattaforma principale di Novakid, disponibile anche in Italia e rivolta a un pubblico completamente diverso, dai 13 anni in su, inclusi adulti.

Si tratta di un partner conversazionale sempre attivo, che propone percorsi adattivi per chi vuole rafforzare le proprie competenze orali in inglese in autonomia, senza la struttura di un corso vero e proprio. Due strumenti, due target ma la visione comune di rendere la pratica linguistica accessibile ogni volta che serve.

Una risposta concreta a un problema mai risolto

L’apprendimento delle lingue ha sempre avuto un tallone d’Achille: la discontinuità. Si studia, si smette, si dimentica. Il modello ibrido – con insegnanti umani che guidano e AI che mantiene viva la pratica quotidiana – non è la soluzione definitiva a tutto, ma è una risposta seria a questo problema specifico. E i numeri, per ora, sembrano darle ragione.