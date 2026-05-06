Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

ANSA

Iliad ha lanciato una campagna pubblicitaria che non ha precedenti nella propria storia aziendale. Per la prima volta è stata scelta una forma di comunicazione incentrata su una figura decisamente ben riconoscibile dal pubblico. Si tratta di Megan Gale, tornata a legare il proprio volto al mondo della telefonia dopo alcune pubblicità iconiche tra la fine degli anni ’90 e l’inizio dei Duemila.

Megan Gale e Iliad, il ritorno di un mito

Megan Gale è tornata in Italia e, ovviamente, un’intera generazione ha drizzato le antenne. La modella australiana è stata il volto storico delle campagne pubblicitarie di Omnitel prima e di Vodafone poi.

Iliad ha fatto una scelta decisamente vincente, richiamando alla memoria una specifica campagna, legata a una fase giovanile e positiva dei Millennial. La stessa generazione che oggi è ampiamente nei propri 30 e ha figli. Rappresenta esattamente l’obiettivo ideale, dunque.

Non solo un effetto nostalgia, però. Si punta a modificare in parte un potente ricordo, lanciando il seguente messaggio: "Poche cose sono per sempre". Anche un sodalizio che sembrava inciso nella pietra può mutare, ma non le promesse fatte da Iliad.

L’offerta di Iliad

I clienti devono sentirsi parte di una famiglia e sicuri dell’accordo siglato. In un contesto in cui ci si ritrova a fronteggiarsi sempre con degli aggiornamenti delle condizioni e, spesso, dei prezzi, riuscire a garantire questo senso di sicurezza è fondamentale.

Questa combinazione di elementi potrebbe risultare rivoluzionaria per Iliad, già amatissima da un’ampia fetta del pubblico. Per essere una prima volta per la società, questa campagna è un chiaro successo.

È tutto tremendamente semplice, in un mercato che risulta ormai tremendamente complesso. Megan Gale consente così un lancio clamoroso dell’offerta TOP 170 PLUS, per la quale si ha tempo solo fino al 19 maggio.

Per la precisione la scadenza è fissata alle ore 15:00, dunque cerchiate la data sul calendario e magari non riducetevi all’ultima ora. Ma cosa comprende questa proposta? Sul piatto ci sono 170 GB in Italia, così come minuti e SMS illimitati. Nel pacchetto spazio anche a chiamate internazionali e un pacchetto navigazione in Europa.

Quest’ultimo elemento fa decisamente gola, considerando quanto si faccia fatica a ottenere un quantitativo decente di dati mobili dagli altri operatori. Parliamo di ben 17 GB oltre i confini italiani, abbastanza da garantire l’uso di Maps e un po’ di ricerche online durante le proprie vacanze. Il prezzo? Soltanto 7,99 euro al mese.