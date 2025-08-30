Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Project Moohan XR, visore con Android XR di Samsung, è vicino al debutto: ecco prezzo e data di uscita secondo un rumor emerso online in queste ore

In sintesi

Samsung Project Moohan XR sarà presentato il 29 settembre 2025, con vendite iniziali a partire dal 13 ottobre in Corea del Sud e distribuzione globale successiva.

Il visore avrà un prezzo di listino tra 1.800 e 2.000 dollari, con una produzione limitata a circa 100.000 unità, posizionandosi come prodotto premium e di nicchia

Si avvicina il debutto del nuovo Project Moohan XR di Samsung. Il nuovo visore con Android XR dovrebbe essere disponibile nel giro di poche settimane, dopo la presentazione in anteprima avvenuta nei mesi scorsi. Andiamo a fare il punto sul nuovo progetto.

Quando arriva Project Moohan XR

Nuove indiscrezioni riportate dal magazine coreano newsworks.co.kr anticipano l’imminente debutto di Project Moohan XR. Secondo le informazioni disponibili in questo momento, infatti, Samsung potrebbe svelare il suo nuovo visore in occasione di un evento speciale che potrebbe tenersi il prossimo 29 settembre.

Al momento, non c’è ancora una conferma ufficiale in merito. Le informazioni sono comunque molto dettagliate e potrebbero, quindi, essere corrette. Samsung intenderebbe avviare la distribuzione del visore, rivale di Apple Vision Pro, nel corso del mese di ottobre. Si partirà, sempre stando al leak di queste ore, dal prossimo 13 ottobre con l’avvio delle vendite di Project Moohan XR in Corea del Sud. Successivamente, Samsung estenderà la distribuzione del suo prodotto in altri mercati.

È importante sottolineare, in ogni caso, che per ora non ci sono informazioni in merito a quelli che saranno i mercati di commercializzazione del nuovo visore di Samsung. Maggiori dettagli in tal senso potrebbero emergere soltanto nel corso delle prossime settimane. Il visore potrebbe arrivare anche sul mercato italiano.

La casa coreana avrebbe già fissato un target ambizioso per il prodotto. Il nuovo visore con Android XR, infatti, sarà realizzato in circa 100.000 unità. Si tratta di un quantitativo non particolarmente elevato ma comunque importante, considerando soprattutto quello che sarà il prezzo di vendita del modello.

Quanto costerà il visore

Le informazioni disponibili in queste ore confermano anche il prezzo di listino del visore. Il nuovo Project Moohan XR di Samsung, in arrivo nelle prossime settimane, dovrebbe essere disponibile con un prezzo di listino compreso tra 1.800 e 2.000 dollari con la possibilità di registrare l’arrivo di più varianti, diversificate, ad esempio, per il quantitativo di memoria. Ulteriori dettagli arriveranno a breve.

È chiaro, però, che in caso di arrivo in Europa e, in particolare, in Italia, il nuovo visore di Samsung supererà facilmente quota 2.000 euro come prezzo di lancio. Un posizionamento di questo tipo conferma indirettamente il target di Samsung per quanto riguarda le vendite. Le unità distribuite sono poche in quanto, almeno per il momento, il visore dell’azienda sarà un prodotto di nicchia. Staremo a vedere se le indiscrezioni di queste ore saranno poi confermate dai fatti.