Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

iFLYTEK

In sintesi

iFLYTEK AINOTE 2 è il primo dispositivo e-ink al mondo con motore GPT-5 integrato, capace di assistere l’utente in scrittura, sintesi e organizzazione dei contenuti, oltre a supportare funzioni di ricerca e trascrizione in più lingue.

Il tablet, basato su Android, pesa 295 g, ha uno spessore di 4,2 mm, uno schermo e-ink con refresh rate fino a 22 Hz, batteria da 4.000 mAh e un prezzo di circa 500 euro, attualmente disponibile in Cina.

Tra le novità più interessanti di questi giorni per il mondo tech c’è il debutto di iFLYTEK AINOTE 2. Si tratta di un nuovo prodotto realizzato da iFLYTEK, un’azienda cinese protagonista del mercato dei dispositivi con pannelli e-ink. Questo nuovo dispositivo rappresenta un vero e proprio punto di svolta per tutta la categoria: si tratta, infatti, del primo dispositivo e-ink al mondo che può contare su un motore GPT-5 integrato. In questo modo, gli utenti possono sfruttare l’assistenza dell’AI per la scrittura, la sintesi e l’organizzazione dei contenuti.

Le specifiche del tablet e-ink con GPT 5

Il nuovo iFLYTEK AINOTE 2 pesa appena 295 grammi ed è spesso 4,2 mm, con la possibilità anche di sfruttare una batteria da 4.000 mAh, in grado di offrire una buona autonomia. Il pannello e-ink ha un refresh rate fino a 22 Hz (un valore particolarmente elevato per questo tipo di pannelli). Il sistema, inoltre, è stato realizzato con l’obiettivo di minimizzare la latenza e garantire un’esperienza ottimale per la scrittura con la penna EMR. Il grande protagonista è il motore GPT-5 che permette al tablet di comprendere i contenuti, riassumerli e organizzarli, in modo da aiutare l’utente nella sua attività.

L’AI è in grado di operare in vari modi e, ad esempio, può trasformare degli appunti scritti a mano in testo modificabile. Gli utenti possono cerchiare una parola o una frase per avviare una ricerca o un approfondimento, in modo simile al Cerchia e Cerca di Google. Grazie a GPT-5 è possibile realizzare documenti di vario tipo e sfruttare al massimo le potenzialità dell’AI. Da segnalare che, al momento, sono supportate 15 lingue per la trascrizione vocale e 10 lingue per la traduzione automatica. Il sistema, inoltre, è in grado di riconoscere la lingua durante la scrittura grazie alla conoscenza di ben 133 lingue diverse.

Lato software, troviamo Android ed è, quindi, possibile anche installare il Google Play Store o altri tipi di file APK.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo FLYTEK AINOTE 2 è già in vendita in Cina e in altri mercati con un prezzo che, al cambio attuale, è pari a poco più di 500 euro. Per il momento, non ci sono informazioni in merito a un possibile lancio europeo che, in ogni caso, non è da escludere. Maggiori dettagli in merito arriveranno a breve.