Idropulitrice potente con accessori, super sconto: costa meno di 100€

Pompa in alluminio, 2400 W, 180 bar e 480 l/h con accessori: l’idropulitrice Cecotec è oggi in forte sconto su Amazon.

Amazon

Offerta da prendere al volo su Amazon per la Cecotec HydroBoost 2400 AdvanceClean, una idropulitrice ad alta pressione pensata per la pulizia di casa, giardino e auto. In questo momento è proposta con uno sconto del 35% e un prezzo di 90,90€. Colpiscono la facilità d’uso e l’efficacia nel rimuovere lo sporco ostinato, anche grazie agli accessori dedicati e al serbatoio per il detergente in schiuma.

Nell’uso quotidiano si apprezza il raggio d’azione ampio e la gestione comoda degli spostamenti, con un sistema Start&Stop che aiuta a contenere consumi d’acqua ed energia. Gli accessori risultano utili per superfici diverse, dalle carrozzerie ai pavimenti esterni, mentre il tubo lungo semplifica il lavoro senza dover muovere continuamente l’unità. Da considerare, come per molte idropulitrici domestiche, l’attenzione ai tempi di utilizzo per evitare surriscaldamenti in sessioni prolungate.

Se stai cercando una soluzione pratica e completa per le pulizie stagionali, questa proposta unisce rendimento, set di accessori e un prezzo particolarmente competitivo grazie alla promozione in corso.

Cecotec HydroBoost 2400 AdvanceClean

Cecotec HydroBoost 2400 AdvanceClean: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta Amazon porta la Cecotec HydroBoost 2400 AdvanceClean a 90,90€ con uno sconto del 35%. Considerando la riduzione, il risparmio è di circa 49€ rispetto al prezzo di partenza. Un taglio che rende l’acquisto particolarmente interessante per chi desidera un’idropulitrice completa per le pulizie di esterni, arredi da giardino e veicoli.

La promozione è attiva al momento e può terminare senza preavviso: se ti interessa, conviene approfittarne subito per bloccare il prezzo in sconto.

Cecotec HydroBoost 2400 AdvanceClean

Cecotec HydroBoost 2400 AdvanceClean: le caratteristiche tecniche

La scheda tecnica mette in evidenza una potenza di 2400 W, con pressione massima di 180 bar e portata fino a 480 l/h: numeri che consentono di affrontare incrostazioni e sporco tenace in modo rapido. La pompa HardPump in alluminio garantisce maggiore affidabilità e durata rispetto alle soluzioni in materiale composito.

Ottima la praticità: il tubo da 8 metri e il raggio d’azione di 14 metri offrono libertà di movimento, mentre il sistema di collegamento rapido iClick semplifica l’aggancio di tubo e lancia. Il grilletto con Auto Start-Stop incrementa sicurezza e controllo, proteggendo il motore e aiutando a risparmiare acqua.

Completo il pacchetto di accessori: oltre alla lancia e alla pistola ad alta pressione, sono inclusi il filtro anti impurità, la bottiglia regolabile per il sapone in schiuma, l’ugello 3D TurboFlip e un Patio Cleaner per i pavimenti, insieme a spazzole dedicate (cerchi e angoli). Il design con maniglia e ruote favorisce il trasporto anche su superfici estese.

Cecotec HydroBoost 2400 AdvanceClean