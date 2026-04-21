Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Sconto dell’88% e prezzo di 99,99€ per l’idropulitrice 120 bar da 1400W con 380 L/h e funzione autoadescante. Occasione da non perdere: acquistala ora.

Amazon

Cerchi potenza e praticità per le pulizie di casa, auto e terrazzo? L’Espoma Idropulitrice professionale oggi è protagonista di uno sconto dell’88% che rende l’acquisto estremamente conveniente. Una soluzione compatta e pronta all’uso per eliminare lo sporco tenace senza fatica.

Espoma Idropulitrice professionale

Efficacia, versatilità e risultati convincenti: questa idropulitrice si dimostra pratica per la cura di bici, auto e moto, e offre prestazioni solide sia per le superfici esterne sia per la manutenzione quotidiana. Si apprezza l’immediatezza e la capacità di svolgere il proprio lavoro in modo eccellente, con un’esperienza d’uso semplice e soddisfacente.

Espoma Idropulitrice professionale in offerta su Amazon con lo sconto dell’88%

In questa promozione, l’Espoma Idropulitrice professionale scende a 99,99€, con uno sconto dell’88% che riduce drasticamente la spesa per dotarsi di un sistema di pulizia ad alta pressione. Un valore che rende l’acquisto particolarmente vantaggioso per chi desidera ottimizzare tempo ed energia nelle pulizie stagionali.

Se sei interessato, puoi portarti a casa l’Espoma Idropulitrice professionale a soli 99,99€ e valorizzare subito la manutenzione degli spazi esterni e dei veicoli con un investimento contenuto.

L’idropulitrice Espoma con il motore da 1400W e la pressione massima da 120 bar

Il cuore del sistema è un motore da 1400W capace di erogare fino a 120 bar di pressione e una portata di 380 L/h: numeri che permettono di rimuovere rapidamente fango ostinato, macchie d’olio e sporco su auto, vialetti e piastrelle del patio, dimezzando i tempi di pulizia.

L’ugello rotante regolabile offre più modalità: getto concentrato a 0° per lo sporco tenace, ventaglio a 15°/25° per grandi superfici e impostazione a 40° per un getto ampio e delicato, ideale quando serve protezione sulle aree più sensibili.

La particolare cortina d’acqua conica amplia la copertura e attenua l’impatto, così da risciacquare velocemente e salvaguardare superfici delicate come vernici, radiatori dell’aria condizionata o legno: un bilanciamento efficace tra potenza e sicurezza.

In dotazione c’è l’ugello schiumogeno da 400 ml che spruzza una schiuma densa per un prelavaggio efficace: lo sporco viene incapsulato e scivola via con meno attrito, riducendo il rischio di graffi durante il risciacquo.

Massima flessibilità anche nell’alimentazione dell’acqua: a casa puoi collegarla al rubinetto, mentre all’esterno è disponibile la funzione autoadescante per attingere da secchi, stagni o laghi (tubo per l’autoadescamento venduto separatamente).

Il raggio d’azione copre oltre 150 m² grazie al tubo alta pressione da 7 m in PVC con rivestimento in nylon: resistente al gelo, ai raggi UV e anti-groviglio, per un flusso regolare e senza interruzioni lungo tutto il lavoro.

Espoma Idropulitrice professionale

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui