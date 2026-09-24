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L'idropulitrice Bosch UniversalAquatak 125 con ugello 3 in 1 e pressione da 125 bar è in offerta con sconto del 25%.

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Macchie ostinate sul pavimento del terrazzo, sporco incrostato sul vialetto o sul garage e ore perse con la semplice canna dell’acqua: chi ha spazi esterni sa quanto sia difficile tenerli puliti senza gli strumenti giusti. In questo momento l’Bosch UniversalAquatak 125 è proposta con uno sconto del 25%, pensata proprio per velocizzare le pulizie all’aperto con una marcia in più rispetto alle soluzioni tradizionali.

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Questa idropulitrice è pensata per offrire un equilibrio tra versatilità e potenza, così da coprire la maggior parte delle esigenze domestiche: dalla bici infangata al patio, fino alle superfici più delicate. La pressione di 125 bar consente di rimuovere lo sporco con efficienza, mentre l’attenzione alla riduzione della rumorosità rende il lavoro più confortevole e meno fastidioso anche in contesti condominiali.

Bosch UniversalAquatak 125 in offerta: sconto del 25% sull’idropulitrice domestica

La proposta attuale rende la Bosch UniversalAquatak 125 particolarmente interessante per chi cerca un’idropulitrice domestica completa senza salire di fascia di prezzo. Con lo sconto del 25% il rapporto tra prestazioni e costo si fa più conveniente rispetto a molte alternative di pari potenza: hai a disposizione un sistema con ugello 3 in 1, tubo da 5 metri e accessorio per detergente ad alta pressione in un unico pacchetto, ideale per la maggior parte dei lavori di pulizia attorno a casa.

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L’idropulitrice Bosch con l’ugello 3 in 1 e la pressione da 125 bar

Se vuoi ridurre al minimo il tempo dedicato alle pulizie esterne e ottenere risultati migliori rispetto al classico tubo da giardino, questa idropulitrice è pensata proprio per questo tipo di esigenza quotidiana.

Pressione da 125 bar : la potenza è sufficiente per rimuovere fango, muffe leggere e sporco incrostato su pavimenti, muri e auto, così non devi passare più volte sulla stessa zona.

: la potenza è sufficiente per rimuovere fango, muffe leggere e sporco incrostato su pavimenti, muri e auto, così non devi passare più volte sulla stessa zona. Linea Universal Bosch : progettata per offrire soluzioni intelligenti per l’uso domestico, combina praticità e potenza in un corpo macchina adatto a vari scenari di pulizia intorno alla casa.

: progettata per offrire soluzioni intelligenti per l’uso domestico, combina praticità e potenza in un corpo macchina adatto a vari scenari di pulizia intorno alla casa. Minore rumorosità durante il lavoro : il comfort acustico è maggiore rispetto a molte idropulitrici rumorose, così puoi usarla più serenamente anche in condominio o in orari meno comodi.

: il comfort acustico è maggiore rispetto a molte idropulitrici rumorose, così puoi usarla più serenamente anche in condominio o in orari meno comodi. Ugello 3 in 1 (getto a ventaglio, rotante e puntuale): ti permette di passare rapidamente da una pulizia di superficie ampia a un getto mirato sulle macchie più ostinate senza cambiare accessorio.

(getto a ventaglio, rotante e puntuale): ti permette di passare rapidamente da una pulizia di superficie ampia a un getto mirato sulle macchie più ostinate senza cambiare accessorio. Tubo flessibile da 5 metri : offre un buon raggio d’azione per muoverti attorno all’auto o nel giardino senza dover spostare continuamente il corpo macchina.

: offre un buon raggio d’azione per muoverti attorno all’auto o nel giardino senza dover spostare continuamente il corpo macchina. Ugello ad alta pressione per detergente con recipiente : puoi applicare il detergente in modo omogeneo sulle superfici da trattare, rendendo più semplice la pulizia di auto, moto o mobili da esterno.

: puoi applicare il detergente in modo omogeneo sulle superfici da trattare, rendendo più semplice la pulizia di auto, moto o mobili da esterno. Filtro per l’acqua in dotazione: aiuta a proteggere il motore da impurità presenti nell’acqua, contribuendo a una maggiore durata dell’idropulitrice nel tempo.

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FAQ Quanta potenza ha l’idropulitrice Bosch UniversalAquatak 125? L’idropulitrice Bosch UniversalAquatak 125 offre una pressione di 125 bar, adatta alle principali pulizie domestiche esterne. Che tipo di getti ha l’ugello della Bosch UniversalAquatak 125? L’ugello 3 in 1 combina getto a ventaglio, getto rotante e getto puntuale per diversi tipi di sporco. Quanto è lungo il tubo dell’idropulitrice Bosch UniversalAquatak 125? La Bosch UniversalAquatak 125 è dotata di un tubo flessibile da 5 metri per muoversi con più libertà. La Bosch UniversalAquatak 125 include un sistema per detergente? Sì, è inclusa la dotazione con ugello ad alta pressione per il detergente e recipiente dedicato.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.