Come funzionano SPID e CIE, perché sono diventati indispensabili per gli utenti

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

SPID e CIE sono gli strumenti principali per accedere ai servizi pubblici online. Come funzionano, come attivarli e come proteggere la propria identità digitale

Angela Bragato / Shutterstock

Negli ultimi anni, l’Italia ha compiuto un passo decisivo verso la digitalizzazione dei servizi pubblici, rendendo l’identità digitale uno strumento centrale nella vita quotidiana di cittadini, imprese e professionisti. Grazie a sistemi come SPID e Carta d’Identità Elettronica (CIE), è oggi possibile accedere a migliaia di portali e applicazioni ufficiali, richiedere documenti, ottenere bonus o effettuare pagamenti in modo rapido e sicuro, senza doversi recare fisicamente agli sportelli.

Quella che un tempo era un’opzione riservata agli utenti più esperti è diventata un’opzione “mainstream” e parte integrante della cittadinanza digitale moderna. Non si tratta più “solo” di semplificare le procedure burocratiche, ma è un modo per garantire maggiore sicurezza e autenticità nelle interazioni online, tutelando dati e privacy degli utenti.

Cosa si intende con identità digitale e perché è importante oggi

L’identità digitale rappresenta il sistema con cui ogni cittadino può essere riconosciuto ufficialmente online. Può essere immaginata, infatti, come l’equivalente elettronico del documento d’identità fisico, ma con una differenza sostanziale: consente non solo di attestare chi siamo, ma anche di accedere a servizi, presentare domande, effettuare pagamenti e firmare documenti direttamente via web, senza code né sportelli.

In Italia, l’idea di identità digitale è un concetto relativamente recente, che si è affermato negli ultimi anni grazie al processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. L’obiettivo è chiaro: semplificare la vita delle persone riducendo laburocrazia e rendendo i servizi più accessibili e trasparenti.

Gli strumenti principali di questo processo sono lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e la CIE (Carta d’Identità Elettronica). Entrambi permettono di accedere in modo certificato a una vasta gamma di portali e applicazioni, dall’INPS all’Agenzia delle Entrate, dai servizi comunali ai siti regionali.

Ma l’identità digitale non è solo un sinonimo di comodità ma rappresenta una garanzia di sicurezza e autenticità che consente ai vari enti di verificare che l’utente sia realmente chi dichiara di essere, riducendo il rischio di frodi e accessi non autorizzati.

Importante ricordare che l’identità digitale non è formalmente obbligatoria, ma è diventata praticamente uno strumento indispensabile, visto che dal 2021 SPID e CIE sono gli unici strumenti validi per accedere ai portali della Pubblica Amministrazione. Infatti oggi, senza un’identità digitale, è impossibile utilizzare molti servizi essenziali per i cittadini, come l’accesso ai bonus statali ad esempio.

Anche le imprese e i professionisti stanno adottando questo strumento per gestire pratiche con le Camere di Commercio o con le Pubbliche Amministrazioni locali. E non solo: anche molte aziende private come banche, compagnie assicurative e gestori di servizi permettono oggi l’accesso ai loro sistemi tramite SPID o CIE, riconoscendone il valore come strumento di autenticazione certificata.

In questo senso, dunque, l’identità digitale non è più soltanto un requisito tecnico, ma un vero e proprio strumento di cittadinanza digitale, che consente di partecipare attivamente alla vita amministrativa e sociale del Paese.

Come si usa lo SPID per accedere ai servizi online

Lo SPID è il sistema più diffuso e immediato per accedere ai servizi digitali. È nato nel 2016 come iniziativa governativa per unificare e semplificare gli accessi online e oggi viene utilizzato comunemente da milioni di cittadini, consentendo loro di autenticarsi presso oltre 14 mila enti pubblici e aziende private.

Utilizzare SPID, infatti, significa poter entrare con un solo account in decine di portali ufficiali. Tra gli utilizzi più comuni c’è, ad esempio la richiesta del bonus cultura o del bonus trasporti, il controllo dei contributi INPS, la consultazione delle cartelle dell’Agenzia delle Entrate e la gestione dei pagamenti tramite app IO.

L’accesso avviene in modo semplice ma estremamente sicuro. Dopo aver scelto un gestore di identità digitale (chiamato Identity Provider) tra quelli a disposizione come Poste Italiane, Aruba, TIM, Infocert, Lepida e Namirial, si procede con la registrazione. Il riconoscimento può avvenire online (tramite webcam, firma digitale o CIE) oppure di persona presso un ufficio postale o sportello dedicato.

Una volta attivato lo SPID, si ottengono username, password e un secondo fattore di autenticazione, come un codice temporaneo generato da un’app, un meccanismo che protegge l’utente da accessi non autorizzati, anche nel caso in cui le credenziali venissero rubate.

Importante ricordare che il sistema prevede tre livelli di sicurezza:

il livello 1, adatto a operazioni semplici, con accesso tramite username e password

il livello 2, che aggiunge la conferma tramite codice OTP o app

il livello 3, riservato ai servizi che richiedono la massima protezione, con autenticazione basata su smart card o dispositivi fisici certificati

SPID non è soltanto un modo per accedere, ma anche uno strumento di identificazione legale: le operazioni effettuate con SPID hanno valore ufficiale, come una firma autografa. Questa, insomma, è la dimostrazione concreta di come la tecnologia possa rendere la burocrazia più semplice e accessibile.

Come attivare la CIE passo dopo passo

La Carta d’Identità Elettronica o CIE è l’altro grande pilastro dell’identità digitale italiana. Si tratta di un documento fisico, simile a una carta di credito, dotato di un chip NFC che contiene i dati anagrafici e biometrici del titolare.

Richiederla è semplice: basta recarsi al Comune di residenza con una fototessera, un documento d’identità valido e il codice fiscale. Dopo la richiesta, la CIE viene prodotta dal Ministero dell’Interno e spedita direttamente all’indirizzo dell’utente entro una settimana lavorativa.

Insieme alla carta si ricevono anche codice PIN e codice PUK, che serviranno per accedere ai servizi digitali e per sbloccare la carta in caso di necessità. Una volta ottenuta, è possibile scaricare sul proprio smartphone l’app ufficiale CIE ID e associare la carta tramite il chip NFC, trasformando la Carta d’Identità Elettronica in un vero e proprio strumento di accesso digitale, basta avvicinarla al telefono, inserire il PIN e si è pronti a navigare tra i servizi pubblici e privati.

Importante ricordare che la CIE garantisce un livello di sicurezza elevato, perché utilizza un sistema di autenticazione crittografata e di firma elettronica qualificata, conforme agli standard europei. Inoltre, rispetto allo SPID, non richiede un account o una password e la verifica avviene direttamente tramite la carta fisica, quindi non è soggetta agli stessi rischi legati alle credenziali online.

Per molti cittadini rappresenta la soluzione più semplice e immediata, soprattutto per chi preferisce un approccio “tangibile” alla sicurezza digitale.

Quali sono i rischi legati all’identità digitale

Come detto più volte SPID e CIE rappresentano due strumenti sicuri, ma come ogni sistema digitale che gestisce dati sensibili, non sono del tutto esenti da rischi. Le vulnerabilità, più che nei sistemi tecnologici in sé, che adottano protocolli di sicurezza avanzati, derivano soprattutto dai comportamenti degli utenti e dall’uso improprio delle credenziali di accesso.

Nel caso dello SPID, la minaccia più comune è il furto delle credenziali tramite truffe di tipo phishing o smishing (messaggi falsi via SMS), con i malintenzionati digitali che inviano comunicazioni che imitano quelle di enti riconosciuti, invitando l’utente a “verificare” il proprio account o a “rinnovare le credenziali”.

Una volta cliccato sul link, la vittima viene indirizzata a un sito fasullo che raccoglie nome utente, password e, in alcuni casi, il codice temporaneo generato dall’app di autenticazione. Con queste informazioni, i truffatori possono accedere al profilo SPID e utilizzare l’identità digitale per presentare false domande, accedere a dati fiscali o sanitari e perfino richiedere prestazioni economiche a nome della vittima.

Un’altra minaccia da non sottovalutare è il furto del dispositivo di autenticazione: se uno smartphone con l’app SPID attiva e accesso biometrico disabilitato finisce nelle mani sbagliate, potrebbe consentire l’accesso diretto ai servizi senza ulteriori verifiche.

La CIE, invece, gode di un livello di sicurezza tecnologica più elevato grazie al microchip crittografato e all’autenticazione fisica tramite NFC. Tuttavia, anche in questo caso il rischio non è nullo. Le minacce principali riguardano l’uso improprio del PIN e la perdita del documento. Se la carta viene smarrita insieme al codice, chi la trova potrebbe tentare di utilizzarla per accedere a servizi digitali, anche se i sistemi di sicurezza rendono estremamente difficile completare un’autenticazione senza ulteriori conferme.

In ogni caso, comunque, la sicurezza dipende dalla prudenza individuale. Non bisogna mai condividere PIN, password o codici OTP con nessuno, nemmeno con chi si presenta come operatore tecnico. È fondamentale inoltre utilizzare solo siti certificati, controllando sempre il dominio del portale e mantenere dispositivi e app aggiornati.

Infine, in caso di sospetto furto di identità, è possibile bloccare immediatamente lo SPID contattando il proprio gestore o disattivare la CIE tramite il servizio clienti del Ministero dell’Interno, avendo anche cura di segnalare subito l’accaduto alla Polizia Postale.