Classe 1994, ha collaborato e collabora tuttora con testate e siti di informazione, con focus sulle principali novità dell'IA.

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Una volta per scoprire un pianeta occorreva un telescopio, un forte spirito di osservazione, e soprattutto solide competenze matematiche per individuare quelle minime anomalie dietro cui poteva celarsi un corpo celeste. Oggi invece a tutto questo ci pensa l’intelligenza artificiale.

È il caso di questo "cittadino scienziato", che è riuscito a individuare 2 possibili pianeti candidati (finora non confermati), situati a 116 anni luce dalla Terra, proprio grazie all’IA.

Come è riuscita l’IA a scoprire i due pianeti

Intanto grazie all’intraprendenza di Pavel Rabtsevich, un product manager del settore tecnologico che vive e lavora in Spagna. Un "cittadino scienziato", che pur non possedendo una formazione accademica in astronomia, ha voluto tentare l’impresa astronomica affidandosi all’intelligenza artificiale, in questo caso al modello Claude Code.

Per prima cosa, ha chiesto al sistema di analizzare oltre 120.000 curve di luce raccolte dal satellite TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) della NASA nei settori osservativi tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026, incrociandole poi con i dati d’archivio della missione.

Poi, ha istruito Claude affinché applicasse un noto algoritmo di rilevamento degli esopianeti, progettato per scovare cali periodici nella luminosità stellare (una diminuzione regolare e ricorrente della luce emessa da una stella può infatti segnalare la presenza di un pianeta in orbita).

Alla fine, nel giro di circa due settimane, l’elaborazione del programma ha dato i suoi frutti.

Cosa sappiamo dei due pianeti scoperti da Claude

Intanto che sono due possibili pianeti, non ancora confermati dalla comunità scientifica.

Si trovano in orbita attorno a una stella distante 116 anni luce dalla Terra, catalogata con la sigla TIC 4206066. Secondo l’analisi così come riportata da Nature, l’astro mostrava due distinti cicli di attenuazione luminosa: il primo con una periodicità di circa 3 giorni, e il secondo con un periodo di circa 11 giorni.

Proprio questa doppia cadenza ha fatto intendere che attorno a TIC 4206066 ruotino due corpi celesti diversi. Tra questi quello più breve segue un’orbita più stretta intorno alla stella madre e impiega quindi meno tempo per completare una rivoluzione.

Al momento non si conoscono altri dettagli certi. Il 25 settembre Rabtsevich ha pubblicato i risultati sulla piattaforma Zenodo sotto forma di preprint. Sebbene il suo studio non sia stato sottoposto a peer review (revisione paritaria), gli astronomi del team TESS hanno condotto un’analisi indipendente dei segnali, inserendoli nel loro elenco ufficiale di candidati esopianeti.

Sempre Nature riferisce che il telescopio TESS sta effettuando osservazioni di approfondimento su entrambi i candidati. Così da chiarire, entro dicembre o gennaio, se l’intuizione nata dal lavoro con Claude sia effettivamente fondata.

Scatta la polemica sui cittadini scienziati

Nessuno mette in dubbio che iniziative simili siano apprezzabili e possano talvolta offrire un supporto concreto agli astronomi professionisti e alle agenzie spaziali.

Tuttavia, è indubbio che l’intelligenza artificiale, grazie alle sue capacità di reperire strumenti in rete ed elaborare enormi moli di dati, ha abbassato drasticamente la soglia d’accesso per i non specialisti che vogliono cimentarsi nella caccia ai pianeti.

Lo stesso Rabtsevich è privo di qualifiche accademiche nel settore, è infatti quello che si chiama un "cittadino scienziato", non un accademico.

E questo è un problema per la comunità scientifica. Perché non tutti gli appassionati conducono le proprie ricerche con il necessario rigore: molti non comprendono fino in fondo il funzionamento degli algoritmi impiegati dai modelli di IA e, di conseguenza, non sono in grado di convalidare in modo critico i risultati ottenuti.

A prescindere, però, si sentono in dovere di pubblicare i propri risultati sulle piattaforme specialistiche. Il risultato è dunque un’AI slop (pseudo) scientifica, "un’enorme e travolgente ondata di articoli scientifici generati dall’intelligenza artificiale, che spesso propongono candidati [pianeti] di qualità non ottimale", come affermano gli esperti.

Per supportare la comunità bisogna dunque mantenere un certo livello di qualità. Chi vuole dunque diventare un cittadino scienziato non ha che da seguire due passaggi: assicurarsi di comprendere il codice eseguito dagli strumenti di IA; e consultare degli esperti ogni volta che i passaggi tecnici non risultano del tutto chiari.