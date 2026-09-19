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La startup Rozes ha sviluppato un sistema basato sull'intelligenza artificiale per individuare le anomalie contabili delle aziende sospette e proteggere gli appalti pubblici da riciclaggio e frodi.

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La caccia alle infiltrazioni mafiose non si ferma e oggi trova un alleato prezioso nell’intelligenza artificiale. Soprattutto nell’analisi dei dati di bilancio, documenti finanziari che, se esaminati con gli strumenti giusti, riescono a mettere a nudo anomalie riconducibili alle metodologie della criminalità organizzata.

A scommettere su questa soluzione è Rozes, la startup dietro questo algoritmo di machine learning, che assegna alla società sotto la lente un punteggio di rischio su quanto essa sia vicina a realtà note per frodi, riciclaggio, fatture false o bancarotta fraudolenta.

L’intelligenza artificiale alla ricerca delle società legate alla mafia: come funziona

Una piattaforma destinata “alla due diligence, alla verifica delle controparti, alle attività antiriciclaggio e alle investigazioni“.

Così viene presentata l’innovazione di Rozes, startup creata nel 2019 e successivamente riconosciuta come spin-off dell’Università di Padova.

Ossia un software che incrocia i dati economici e finanziari delle imprese con quelli delle aziende colpite in passato da provvedimenti giudiziari per legami con le mafie.

Punto di forza dell’algoritmo sta nel cercare combinazioni ricorrenti di indicatori contabili. Il sistema non va alla ricerca della singola voce sospetta, ma analizza un insieme articolato di segnali che, presi nel loro complesso, rendono l’azienda analizzata sovrapponibile al campione criminale di riferimento.

Cosa può garantire (e non) questo sistema IA

Intanto maggior trasparenza e un potenziamento delle attività di analisi in settori come quello degli appalti pubblici. Chi gestisce elenchi sterminati di fornitori, clienti o partecipanti a gare pubbliche può sfruttare questo sistema per scremare le posizioni più anomale, inviandole direttamente al vaglio degli analisti umani per gli opportuni approfondimenti.

Lo strumento sviluppato da Rozes nasce infatti per indirizzare le verifiche e non punta a rimpiazzare il lavoro di indagine amministrativo o giudiziario.

E di certo non punta a prevedere eventuali crimini. L’algoritmo non ha capacità predittive su reati futuri né garantisce con certezza assoluta la presenza di attività illecite.

Si tratta, in sostanza, di un punteggio statistico basato sulla vicinanza dei dati contabili a determinati modelli di rischio, come ha spiegato a Repubblica Jacopo Berti, cofondatore e Ceo di Rozes: “l’indice esprime una misura statistica di similarità, non un giudizio sull’impresa o sulla sua proprietà“.

Tra l’altro, l’adozione sul campo presenta inoltre diverse complessità: gli assetti societari variano rapidamente, i clan modificano di continuo le proprie strategie economiche, i database possono risultare incompleti e la conferma di un’anomalia da parte degli organi inquirenti richiede spesso mesi o anni di lavoro.

Un algoritmo promettente, già in uso nella PA

La tecnologia è decisamente promettente, anche se al momento non rasenta la perfezione. Nei test scientifici, il modello di Rozes ha registrato un’AUC del 75,8% e una precisione del 90,4%. Un livello di precisione così alto si traduce in un numero irrisorio di falsi positivi, dettaglio cruciale per chi si occupa di controlli antiriciclaggio o di verifica delle terze parti.

L’incrocio di queste due metriche indica una preferenza (giusta) a mantenere approccio cauto: meglio segnalare qualche posizione in meno, e mantenere un’affidabilità elevata sugli allarmi generati, piuttosto che moltiplicare le segnalazioni rischiando di prendere abbagli.

Un approccio decisamente saggio, che non a caso ha aperto le porte del settore pubblico alla startup. Il 18 aprile 2025, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha stretto un accordo con Rozes per testare l’algoritmo nella fase di verifica degli appalti legati al PNRR.

Per la PA questo strumento può essere infatti decisivo vista la drasticità con cui riduce il campo delle verifiche. Quando un ente pubblico deve vagliare migliaia di imprese partecipanti, l’IA segnala tempestivamente su quali fascicoli ha senso concentrare le risorse, riducendo così i tempi e il materiale da far analizzare dai supervisori.

Perché, anche qui, l’ultima parola sarà sempre degli umani.