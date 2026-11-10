Classe 1994, ha collaborato e collabora tuttora con testate e siti di informazione, con focus sulle principali novità dell'IA.

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L’intelligenza artificiale continua a raccogliere severe critiche in tutto il mondo, addirittura da uno dei fondatori della tecnologia.

Parliamo di Geoffrey Hinton, premio Nobel per la Fisica nel 2024, che in un’intervista rilasciata al Guardian non ha usato mezzi termini: "entro la fine di quest’anno o il prossimo, assisteremo a una "Chernobyl" dell’IA".

Il fondatore dell’intelligenza artificiale contro la tecnologia stessa: ecco perché

Vincitore del prestigioso premio internazionale "per le scoperte e le invenzioni fondamentali che consentono l’apprendimento automatico con reti neurali artificiali", informatico attivo nella ricerca dell’IA da oltre 40 anni, dirigente di Google fino al 2023: questi sono alcuni punti del curriculum di Geoffrey Hinton.

Un bagaglio scientifico sufficiente per far intendere quanto sia preoccupante il fatto che uno dei fondatori dell’intelligenza artificiale arrivi a paragonarla a uno più gravi disastri della storia moderna, l’incidente alla centrale nucleare di Chernobyl.

Non che debba esplodere un reattore e condannare l’Europa a un inverno nucleare. La «Chernobyl» dell’IA, a detta dell’informatico, non riguarderebbe l’esplosione fisica di un reattore, quanto piuttosto incidenti sistemici di vasta portata, ben superiori a quelli recenti compiuti da chatbot e agenti.

Ad esempio, un attacco informatico potenziato dall’IA alla rete elettrica in grado di causare un blackout su larga scala, oppure un malfunzionamento capace di mandare in tilt il sistema finanziario globale per una settimana.

Tutti eventi da cui "riusciremmo a riprenderci", osserva Hinton, ma che costringerebbero finalmente i governi ad affrontare seriamente il problema.

Quali soluzioni propone Hinton per l’IA

Nonostante il tono catastrofista del suo allarme, Hinton ribadisce di non considerarsi un oppositore della tecnologia. Anzi, al Guardian ribadisce di credere tuttora che l’IA possa condurre a "un futuro meraviglioso", a patto di guidarne lo sviluppo con responsabilità.

Magari con un ente apposito. "Abbiamo bisogno di un ente simile alla FDA statunitense per i farmaci: le aziende devono fornire a un’autorità indipendente prove statistiche solide, che dimostrino come [il modello di IA, ndr] porti più benefici che danni, prima che venga rilasciato.".

Quindi regolamentazione, addirittura più robusta di quella europea. Sempre al quotidiano Hinton rileva di appoggiare un piano intergovernativo (supportato da altri 32 Paesi, tra cui Singapore, Germania, Canada e Australia) che prevede test obbligatori per i modelli di frontiera, valutazioni indipendenti e standard condivisi.

In pratica l’opposto dell’idea di autoregolamentazione voluta dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Hinton ritiene che l’umanità sia ancora in tempo per intervenire; ma "funzionerà solo se ci impegneremo a fondo, ma è del tutto possibile che un tale impegno venga profuso". In caso contrario, ha chiosato, "sarebbe stato meglio non svilupparla affatto".

Cosa fare in caso di Chernobyl dell’IA

Supponiamo che le misure di prevenzione non dovessero bastare e si verificassero blocchi critici ai sistemi digitali e logistici. Come sopravvivere?

Tu come cittadino potresti metterti in sicurezza preparando un kit apposito, magari con l’aiuto di Survival LLM, un’intelligenza artificiale progettata per funzionare offline e fornire istruzioni di emergenza senza bisogno di connessione.

Non rimarresti comunque da solo. Nel prossimo futuro governi ed enti saranno costretti a rafforzare i protocolli di protezione civile per garantire l’operatività offline e mediante sistemi o procedure analogiche, capaci di funzionare anche in caso di attacchi informatici o spegnimento prolungato delle infrastrutture digitali.

La stessa BBC lo sta già facendo. In caso di evento Black Sky (blackout prolungato della rete elettrica e di Internet) la prima emittente britannica prevede una squadra di circa 100 dipendenti pronti a mantenere attivo uno studio radiofonico d’emergenza dotato di linee indipendenti, generatori autonomi e scorte di cibo, acqua e carburante per almeno 72 ore.

L’essenziale, comunque, è rimanere umani: in situazioni del genere, capacità di adattamento, supporto reciproco e cooperazione comunitaria possono fare la differenza.