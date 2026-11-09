Classe 1994, ha collaborato e collabora tuttora con testate e siti di informazione, con focus sulle principali novità dell'IA.

123RF

Non sono più solo i cittadini a intasare le caselle di posta della Pubblica Amministrazione. Oggi ci si mette anche l’intelligenza artificiale, con richieste e contestazioni legali complesse, articolate e difficili da gestire in tempi ragionevoli.

Dopo il fenomeno dell’AI slop, ora abbiamo a che fare con l’AI clog, l’ennesimo paradosso di questa tecnologia, che doveva semplificare i processi e invece finisce per paralizzarli.

Sempre più richieste prodotte dai chatbot: tutto sull’AI clog

Se all’inizio del 2024 il fenomeno rappresentava solo un leggero rivolo di segnalazioni, oggi si è trasformato in un’ondata travolgente che sta letteralmente intasando i server degli enti pubblici.

Appunto clog (AI), letteralmente intasamento da IA, un sovraccarico continuo di testi generati con l’intelligenza artificiale all’interno delle caselle di posta adibite alla ricezione di reclami o segnalazioni pubbliche.

Un intasamento tra l’altro senza sosta. Stando ad una recente inchiesta firmata Guardian, nel Regno Unito aziende, comuni, tribunali e istituti scolastici segnalano di non riuscire più a stare dietro a questo nuovo carico di lavoro.

Perché non si tratta di semplici reclami da poche righe. Molte di queste e-mail costituiscono veri e propri trattati, articolati e formali, che richiedono tempi di lettura ed esame immensamente superiori rispetto alle classiche segnalazioni del passato.

Come si è sviluppato il fenomeno?

Grazie allo sviluppo stesso dell’intelligenza artificiale. In effetti le date coincidono: fino al 2024 l’IA non aveva il potenziale per essere così sofisticata in reclami e lettere alla PA. Oggi, con tutti i modelli usciti (Claude, ChatGPT, Gemini…), chiunque può scrivere una lettera con estrema rapidità e con un tono incredibilmente professionale e molto formale.

Basta dunque fare ricerche, compilare moduli o soprattutto possedere competenze specifiche! Ora con un prompt ben scritto il cittadino comune può trasformare il proprio malumore in un documento formale ricchissimo di cavilli.

Di fatto si tratta a tutti gli effetti di un’evoluzione dell’AI slop, la spazzatura digitale prodotta in serie dai chatbot, che ora ha varcato i confini dei social media per invadere l’amministrazione pubblica.

E diventare un grave problema per il sistema. Con budget bloccati e risorse umane ridotte all’osso, il rischio per gli enti è infatti il blocco operativo (tra l’altro già diverse organizzazioni hanno lanciato l’allarme). Pure l’eventualità di un’ulteriore finanziamento sarebbe paradossalmente un ulteriore danno alla PA, perché ogni risorsa economica o temporale usata per smaltire la posta verrebbe sottratta ai servizi essenziali.

Come riconoscere una lettera prodotta dall’IA

Non è difficile. Oltre al fatto di lasciare di tanto in tanto sparsi qualche espressione ricorrente ed elenchi puntati, ancora oggi l’IA difetta di una vistosa, anzi eccessiva lunghezza dei testi. “Ne arrivano alcuni di dimensioni enormi; il caso più estremo di cui sono a conoscenza al momento conta circa 200 pagine“, racconta un funzionario al Guardian.

Ma non solo. Spesso le e-mail contengono descrizioni esagerate di fatti trascurabili, presentati come gravi violazioni legali per intimidire chi legge. Curiosamente, molte di queste lettere lunghissime dimenticano di indicare l’aspetto più importante: quale sia la soluzione concreta richiesta dal cittadino.

insomma, vera e propria “sbobba digitale” applicata alla burocrazia, che prima o poi richiederà interventi drastici per essere arginata.

Contromisure in arrivo contro l’ondata?

Sempre il quotidiano britannico segnala che nel Regno Unito si sta valutando l’introduzione di misure anti AI-clog, ad esempio ticket/commissioni per la presentazione delle istanze o il blocco dei bot sui siti governativi.

Tra le soluzioni al vaglio c’è anche l’idea di impiegare proprio l’IA per riassumere le e-mail in ingresso e generare risposte automatiche. Una soluzione un po’ troppo comoda, che anzi rischia di innescare un corto circuito surreale, con macchine che dialogano tra loro a spese dei contribuenti e con la totale scomparsa del contatto umano.

Con l’auspicio che il problema non assuma la stessa portata anche in Italia, si spera che almeno quanto raccontato sopra possa aiutare i funzionari pubblici a riconoscere il fenomeno e ad attrezzarsi in tempo.