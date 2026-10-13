Classe 1994, ha collaborato e collabora tuttora con testate e siti di informazione, con focus sulle principali novità dell'IA.

Uno studio ha dimostrato come l'intelligenza artificiale sia in grado di stimare l'età e l'invecchiamento biologico ascoltando semplicemente la voce.

123RF

Non ha vista, olfatto, tatto: eppure l’intelligenza artificiale, con il proprio “udito”, è in grado di stimare l’età di una persona basandosi semplicemente sulla tua voce.

È quanto emerso da un esperimento condotto dal Trinity College di Dublino, che ha dimostrato che un sistema di machine learning può calcolare l’età anagrafica e persino capire se l’organismo sta invecchiando più velocemente del normale. E quindi se ti stai avvicinando alla fine.

L’IA scopre la tua età dalla voce: l’innovazione dell’orologio vocale

Pubblicato sull’autorevole rivista Science Advances, lo studio illustra il funzionamento di un cosiddetto “orologio vocale” (speech clock), un modello che, analizzando centinaia di parametri acustici e linguistici estrapolati dal parlato quotidiano, cerca di carpire l’effettiva età del parlante di turno.

Non sono poche le persone coinvolte in questa ricerca: ben 2.928 sono stati i partecipanti, tutti di lingua spagnola e provenienti da Argentina, Cile, Colombia, Messico e Perù; tutti soggetti o sani o con lieve decadimento cognitivo, Alzheimer o forme di demenza frontotemporale.

Al centro dell’indagine c’è il cosiddetto speech age gap, ovvero la differenza tra l’età cronologica reale di un individuo e quella stimata dall’algoritmo. Nella ricerca gli scienziati hanno scoperto che questo scarto si lega a diversi indicatori di invecchiamento biologico, alla salute del cervello, alle prestazioni cognitive, alle avversità ambientali e alla presenza di demenza.

Proprio per analizzare questo gap, i ricercatori si sono affidati alla tecnologia del machine learning (appunto all’IA), sfruttandola al massimo.

Come l’IA ha calcolato l’età e l’invecchiamento dalla voce

Per questo studio i ricercatori hanno voluto utilizzare il massimo dell’intelligenza artificiale.

Non si sono tra l’altro limitati a una singola proprietà della voce: hanno usato il modello di machine learning per analizzare centinaia di fattori diversi, tra cui la velocità e le pause dell’eloquio, l’intonazione, la carica emotiva, l’ampiezza del vocabolario, la precisione semantica, la quantità complessiva di parole e la struttura del discorso.

Incrociando tutti questi elementi, il sistema è riuscito a determinare l’età vocale e calcolarne lo scostamento rispetto all’età anagrafica.

I risultati sono stati incoraggianti: le persone con una voce percepita dall’IA come più “anziana” mostravano segni concreti di invecchiamento precoce a livello organico e clinico. Inoltre, sempre questo modello di orologio vocale è riuscito a distinguere le persone sane da quelle colpite da neurodegenerazione, partendo proprio dal gap: nei soggetti sani il divario tra età reale ed età vocale è risultato minimo, mentre si è ampliato nei pazienti con diagnosi di Alzheimer o di demenza frontotemporale.

In pratica, anche se ti senti in piena forma e pieno di energie come un ragazzino, l’IA può comunque scovare nella tua voce qualche indizio di invecchiamento precoce: dipende però dal gap che ti segnala.

Un notevole supporto per la diagnostica (e per i pazienti)

Stimare l’età o individuare l’avanzamento di una malattia cognitiva tramite la voce potrebbe sembrare un dettaglio secondario, soprattutto davanti alla diagnostica moderna.

In realtà, proprio per via degli strumenti oggi a disposizione di medici e neurologi, questa scoperta è decisamente innovativa.

Oggi per valutare l’invecchiamento biologico servono risonanze magnetiche, prelievi ematici, analisi molecolari o visite specialistiche complesse. Anche in un sistema sanitario pubblico si parla di servizi decisamente costosi sia in termini di tempo che di denaro.

Grazie all’intelligenza artificiale, invece, si potrebbe ottenere in futuro lo stesso risultato diagnostico solo con la voce, facendo tutto da remoto, in modo ripetuto, non invasivo e a costi molto contenuti. Sarebbe un grande vantaggio per chi vive in regioni dove l’accesso alle apparecchiature diagnostiche avanzate è scarso o assente.

Va detto però che questo è il risultato di un solo studio, pertanto ad oggi l’orologio vocale non può essere considerato un test diagnostico pronto all’uso per la demenza.

Però, se ulteriori verifiche su campioni più ampi e su lingue diverse dovessero confermare le stesse evidenze, ci si troverebbe di fronte a uno degli strumenti più accessibili e scalabili per monitorare l’invecchiamento della popolazione.