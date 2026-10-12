Classe 1994, ha collaborato e collabora tuttora con testate e siti di informazione, con focus sulle principali novità dell'IA.

ANSA

Sempre più pericolosi diventano gli attacchi informatici, in particolare quelli basati sull’intelligenza artificiale. E nonostante tutto al momento i colossi tecnologici che sviluppano chatbot e agenti (anche quelli al centro delle più recenti polemiche) non sembrano intenzionati a imporsi regole stringenti per limitare il potenziale distruttivo delle IA.

Ed è un problema, soprattutto se uno come il cofondatore di Microsoft, Bill Gates, arriva a dire che questa tecnologia rischia di diventare incontrollabile se gestita senza adeguate garanzie.

Bill Gates sulla sicurezza informatica: “In arrivo brutte sorprese dal prossimo anno”

Ha espresso non poche preoccupazioni il patron di Microsoft durante una recente intervista ad ABC News. In primis sul lato cybersecurity, con gli attacchi informatici che, a detta sua, “rappresenteranno senza dubbio la sfida più significativa che dovremo affrontare nel corso del prossimo anno“.

Anzi, secondo Gates “avremo molte brutte sorprese“, perché i sistemi di difesa attuali non appaiono sufficientemente solidi per fronteggiare gli attacchi hacker alimentati dall’IA, mentre sempre più malintenzionati stanno sfruttando le potenzialità dei modelli per le loro attività criminali.

Proprio questo è il pericolo numero 1 di oggi; non tanto l’idea di un’IA che vada fuori controllo, quanto piuttosto il rischio “che persone malintenzionate la utilizzino“, precisa sempre Gates. I rischi sono infatti più grandi di quelli che possiamo immaginare, soprattutto quando c’è di mezzo la sicurezza dei nostri sistemi.

Allora cosa si può fare? Regolamentare l’intelligenza artificiale? Oppure auto-regolamentarla?

L’idea dell’autoregolamentazione dell’IA

Diversi esponenti delle Big Tech, tra cui il CEO di Nvidia, oltre che lo stesso presidente USA Donald Trump, sostengono quest’idea.

In breve, le stesse aziende che producono i modelli IA al centro degli attacchi (e anche delle polemiche circa le varie violazioni di sistemi aziendali) possono semplicemente accordarsi tra loro, da sole, per evitare nuovi incidenti (e per evitare che il governo intervenga con leggi ad hoc).

Insomma, una specie di accordo non vincolante tra imprese volenterose, sufficiente a detta di Trump per garantire la sicurezza globale.

Ma non per Gates, che anzi rifiuta questa impostazione. “L’idea che, per la tecnologia più pericolosa mai inventata dall’uomo, questa sia l’ultima parola e che le aziende stesse rappresentino l’unico contrappeso a disposizione della società, è chiaro che non stiamo facendo abbastanza“, ha dichiarato sempre all’ABC News.

Sempre più critiche sull’IA, ma non mancano le proposte

Quella di Gates non è nemmeno l’ultima critica all’intelligenza artificiale: già ad agosto in un lungo post aveva evidenziato l’impreparazione del mondo di fronte alle trasformazioni che avrebbe comportato una tecnologia simile, specie sul lato economico e occupazionale.

Tra l’altro, non è nemmeno la sola: da mesi alcuni numi tutelari del mondo IA hanno espresso le proprie preoccupazioni. E anche delle proposte. Ad esempio, Dario Amodei di Anthropic, nel suo saggio We Must Pace the Frontier, aveva invitato a calibrare il ritmo dello sviluppo per consentire alla ricerca sulla sicurezza di stare al passo.

Dello stesso avviso anche Sam Altman di OpenAI: bisogna dosare i ritmi sulle tecnologie di frontiera.

Non mancano dunque le buone intenzioni. Ma tra dire e fare c’è di mezzo il mare. Tra l’altro, in questi post e saggi pubblicati non si fa menzione di elementi essenziali quali soglie che rendano vincolante il freno, figure che debbano verificare il rispetto delle regole, sanzioni da applicare e via scorrendo.

Alla fine l’obiettivo è quello: proporre al limite un rallentamento dello sviluppo, non certo vincoli normativi come stanno facendo in Europa, che potrebbero essere più risolutivi rispetto a una comoda autoregolamentazione.

E qui uno può pure pensare male: non è che tutti questi appelli alla cautela siano solo delle strategie di marketing? In effetti, tra non molto dovrebbe tenersi la possibile quotazione in Borsa di Anthropic, che si stima nell’ordine di centinaia di miliardi di dollari.