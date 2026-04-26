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LottoGPT sostiene di prevedere i numeri del Lotto usando l’intelligenza artificiale e dati storici, ma il metodo è a pagamento e solleva dubbi sulla reale efficacia delle previsioni.

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Un tempo si credeva che per trovare i numeri vincenti al Lotto fosse necessario sognare un parente defunto. Oggi quel “parente” è l’intelligenza artificiale, per la precisione un portale web, LottoGPT, che promette di individuare i numeri giusti.

Un altro esempio di come l’IA venga spesso utilizzata ben oltre gli ambiti per cui è stata progettata, con risultati che possono rivelarsi quanto meno controversi.

Come funziona LottoGPT

Un sistema che promette di applicare la propria “logica matematica” a tutte le giocate del Lotto, coprendo le ruote di ogni città, da Bari a Torino. È questa l’idea alla base di LottoGPT, una piattaforma online che, però, non è gratuita: per ottenere le combinazioni suggerite è richiesta una donazione di 5 euro tramite PayPal.

Stando a quanto raccontato da Fanpage, gli sviluppatori sostengono di aver addestrato i modelli di ChatGPT utilizzando i dati storici delle estrazioni del Lotto, con l’obiettivo di generare previsioni più accurate. Il meccanismo sarebbe semplice: fornendo al sistema le estrazioni passate e chiedendogli di individuare eventuali schemi ricorrenti, l’intelligenza artificiale “sarà in grado di produrre una previsione”, dicono loro.

Non solo. I creatori del sito affermano che, grazie alla capacità di analizzare grandi quantità di dati e di individuare pattern nascosti, ChatGPT riuscirebbe a produrre sequenze di numeri “che hanno una percentuale di corrispondenza con le future estrazioni significativamente superiore a quella dei numeri casuali”.

Una promessa che, tuttavia, solleva più di un dubbio.

Si possono davvero prevedere i numeri con l’IA?

LottoGPT non rappresenta un caso isolato nel panorama dell’intelligenza artificiale applicata al gioco d’azzardo. Già nel marzo del 2025, precisa Fanpage, era emerso alle cronache nazionali l’esperimento di tre studenti di Matematica dell’Università del Salento, che avevano sviluppato un modello pensato per generare numeri vincenti al Lotto.

Anche in quell’occasione, stando alle informazioni emerse, il sistema si fondava sul concetto dei cosiddetti “numeri ritardatari”: quei numeri che vengono estratti meno frequentemente e che, secondo alcune teorie diffuse tra i giocatori, avrebbero maggiori probabilità di uscire nelle estrazioni successive.

Un approccio che non trova riscontro nella pratica ufficiale del Lotto. Il gioco, infatti, non ha memoria: ogni estrazione è indipendente dalle precedenti. Un numero può ripetersi subito oppure non comparire per anni. In sostanza, ogni volta si riparte da zero. Ed è proprio questo a rendere il Lotto un gioco interamente basato sulla fortuna.

L’IA nel campo del gioco d’azzardo

Non è la prima volta che l’intelligenza artificiale finisce per essere utilizzata in un ambito controverso come quello del gioco d’azzardo.

Già in passato aveva fatto discutere un’inchiesta del Guardian, secondo cui, con richieste mirate, è possibile spingere alcuni chatbot a indicare i “migliori casinò” senza licenza, ovvero piattaforme non regolamentate e spesso associate a frodi o a problemi legati alla dipendenza. Dalle verifiche condotte emergeva come le IA, se opportunamente sollecitate, possano indirizzare gli utenti verso siti già segnalati per rischi di truffa e comportamenti compulsivi.

Il rischio, a questo punto, è trasformare uno strumento potenzialmente rivoluzionario in un alleato per spendere denaro. Anche perché, alla fine, l’unico modo sicuro per non perdere al Lotto resta uno solo: non giocare.