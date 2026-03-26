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L’intelligenza artificiale è ormai uno strumento versatile che non conosce limiti. Nemmeno nell’apprendimento, anche in quello musicale. Ne è esempio questo padre di famiglia, che ha deciso di supportare la figlia nello studio del pianoforte non di persona, ma tramite un’applicazione digitale interamente sviluppata dall’IA Claude attraverso un prompt. Un’ulteriore dimostrazione che l’intelligenza artificiale può spingersi ovunque, perfino ad aiutarti nell’apprendimento di uno strumento.

Vediamo però di cosa si tratta, e come funziona quest’applicazione.

Little Maestro, l’app che insegna a suonare creata dall’IA Claude

Little Maestro. Si chiama così l’app "creata" da Ryan Leachman per imparare a suonare il pianoforte. O meglio, a svilupparla non è stato direttamente Leachman, bensì Claude, l’IA di Anthropic.

Lo racconta in uno suo post su X. In pratica, al fine di aiutare sua figlia nell’apprendimento del pianoforte, Ryan ha chiesto a Claude di creare un’app "che si colleghi al nostro pianoforte, che legga in tempo reale i tasti premuti, le mostri le note e la visualizzazione della tonalità e che si concluda con un gioco in stile Guitar Hero. Il tutto proponendo brani di difficoltà crescente".

E così l’IA ha fatto, e dato il risultato sorprendente (l’app funziona così bene che la figlia di Leachman la sta già usando regolarmente "ottenendo ottimi risultati"), Ryan ha deciso di renderla disponibile anche sul web, con un modello di acquisto una tantum, senza abbonamenti né necessità di creare un account.

Piccola nota di colore: in un altro post su X sempre Leachman ha rivelato che i proventi dell’app saranno destinati a un progetto personale: la costruzione di un pollaio per sua figlia.

Come imparare a suonare uno strumento con l’app creata dall’IA Claude

Secondo quanto riportato sul sito ufficiale di Little Maestro, l’app funziona interamente nel browser web ed è pensata per rendere lo studio del pianoforte più strutturato e coinvolgente. Si collega a un pianoforte tramite interfaccia USB MIDI oppure può essere utilizzata con una normale tastiera del computer. L’app legge i tasti premuti in tempo reale e mostra le note insieme a una tastiera virtuale, aiutando gli utenti a collegare correttamente lo spartito ai tasti reali.

Little Maestro è organizzata come un percorso progressivo: parte da brani per principianti e introduce gradualmente composizioni sempre più complesse. Una modalità ludica, ispirata ai giochi ritmici, permette di suonare seguendo le note che cadono in tempo reale.

Complessivamente l’app offre 135 brani divisi in 13 livelli di difficoltà crescente, con un sistema di progressione che accompagna gli studenti dal livello base a quello avanzato. Tra i contenuti disponibili ci sono 85 brani per principianti basati sul metodo Kjos. Gli utenti possono esercitarsi a quattro velocità diverse, dalla modalità lenta "Tartaruga" fino alla più rapida "Razzo", adattando il ritmo alle proprie esigenze di apprendimento.

IA non solo per imparare uno strumento musicale: con Lyria 3 crei anche musica

L’iniziativa di Leachman si distingue nettamente dalle tendenze recenti nel mondo dell’intelligenza artificiale.

Invece di app per apprendere strumenti musicali, nell’ultimo anno sono state pubblicate nuove app AI dedicate alla creazione di musica a partire dai prompt. Un esempio è Lyria 3 di Google, che consente di generare canzoni di tre minuti partendo da un semplice input testuale.

A crearla ci pensa Gemini, l’intelligenza artificiale di Big G. In pratica, con Lyria basterà descrivere ciò che si vuole ascoltare, e in pochi secondi Gemini tradurrà il prompt in una traccia di alta qualità.

Dalle bollette allo stipendio, fino alla gestione dei disastri naturali, l’intelligenza artificiale è praticamente il coltellino svizzero del mondo digitale.