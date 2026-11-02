Classe 1994, ha collaborato e collabora tuttora con testate e siti di informazione, con focus sulle principali novità dell'IA.

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Immagina di ritrovarti nel bel mezzo di un blackout causato da una tormenta di neve che dura da giorni, o peggio da una catastrofe naturale che trancia le linee telefoniche ed elettriche. Come sopravvivere fin quando non torna tutto alla normalità? A meno di non avere già specifiche competenze di salvataggio, ti tocca improvvisare se non hai qualcuno non ti insegni.

Tipo un’intelligenza artificiale, ma giustamente la domanda sorge spontanea: come può funzionare senza elettricità? Survival LLM ci riesce, ecco in che modo.

Come funziona Survival LLM, l’IA che va senza elettricità

Il segreto è tutto qui: il software gira interamente sulla tua macchina. Il modello di intelligenza artificiale e la libreria di riferimento risiedono sul tuo computer, il che significa che nulla di ciò che chiedi esce dal dispositivo. Ogni risposta elenca gli articoli consultati e basta fare clic su uno per leggerlo direttamente, con il passaggio esatto evidenziato.

Parliamo di un archivio immenso, composto da riferimenti medici, guide FEMA e CDC, manuali di sopravvivenza, guide pratiche, istruzioni di riparazione e circa 930.000 voci di Wikipedia.

È un peso proibitivo? Non esattamente. Senza Wikipedia e iFixit l’ingombro si ferma a circa 1,3 GB in download, che diventano 3 GB una volta installati; se invece opti per la versione integrale, si sale a 9 GB da scaricare e 19 GB a installazione completata.

Come può aiutarmi per la sopravvivenza

Funziona un po’ come avere ChatGPT a portata di mano, ma senza la rete Internet.

Se chiedi come conservare il cibo in sicurezza durante un’interruzione di corrente, come medicare un’ustione o come purificare l’acqua, il sistema risponde attingendo a fonti certificate e mostra chiaramente da dove arriva ogni singola informazione.

Basta configurarlo mentre disponi ancora di una connessione a Internet; dopodiché non ne avrà più bisogno. Per fare un esempio concreto, se interroghi Survival LLM sulla sicurezza alimentare dei frigoriferi, il chatbot risponde affiancando il documento ufficiale di Ready.gov.

Puoi porre quesiti su riparazioni domestiche, cucina, giardinaggio, attività all’aria aperta e radioamatori. Tutto viene indicizzato e reso consultabile insieme alla biblioteca preinstallata e, secondo quanto dichiarato dagli sviluppatori, i dati inseriti restano confinati sul computer senza alcuna trasmissione esterna.

Vantaggi e limiti di Survival LLM

I punti di forza di questo strumento sono notevoli. Anzitutto non richiede la creazione di alcun account, azzerando qualsiasi tracciamento e rischio sulla privacy. Inoltre puoi integrare i tuoi file personali (PDF, documenti Word, ebook e note…) e l’intelligenza artificiale estrarrà le informazioni anche da lì.

Inoltre non richiedere chissà quanta elettricità. Secondo gli sviluppatori, su un MacBook Pro una batteria carica garantisce un’autonomia stimata tra le 100 e le 300 risposte. U piccolo generatore o una stazione di energia portatile dovrebbe bastare per farlo funzionare.

Non mancano i limiti, ovvio. I modelli linguistici possono sbagliare, e quelli più compatti tendono a farlo con maggiore frequenza. A tal proposito, i produttori segnalano che per minimizzare il rischio di allucinazioni sarebbe opportuno disporre di un Mac con almeno 128 GB di memoria, o di un PC Windows con almeno 32 GB.

In aggiunta, il chatbot potrebbe individuare l’articolo corretto ma trarre una conclusione errata. Visto che ogni risposta indica le fonti utilizzate, puoi comunque effettuare una verifica incrociata.

Infine, le macchine con poca memoria RAM potrebbero essere relegate alla sola consultazione dei testi, perdendo la funzione conversazionale. In particolare, gli sviluppatori sconsigliano l’uso del modello interattivo sui computer dotati di soli 8 gigabyte di memoria.

Come installare l’IA per la sopravvivenza

Disponibile gratuitamente dal sito ufficiale dello sviluppatore, è compatibile con i computer a 64 bit basati su Windows (dalla versione 10 in poi) e macOS (dalla versione 14 in poi).

L’installazione iniziale richiede una connessione attiva, necessaria per prelevare sia il modello IA sia la corposa libreria di consultazione.

Il tempo stimato per la configurazione va da venti minuti a due ore e mezza, in base alla velocità della rete e alle prestazioni dell’hardware.