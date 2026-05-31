I vantaggi della mail personalizzata per un fotografo amatoriale

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Nel mondo della fotografia, l’occhio vuole la sua parte. Si pone particolare cura nella scelta dell’inquadratura e dei migliori scatti tra quelli realizzati, si spendono ore in post-produzione e non viene mai sottovalutata l’importanza della scelta della migliore carta per le stampe.

Spesso, però, qualcosa viene (più o meno volutamente) trascurato. Per molti può trattarsi di un semplice dettaglio, di una quisquilia, ma non è affatto così. L’indirizzo di posta elettronica utilizzato dai fotografi – amatoriali o semiprofessionisti – non rende onore alla loro competenza e alla cura che impiegano nel realizzare gli scatti.

Per chi aspira a trasformare la sua passione per la fotografia in una professione, passare da un generico mario.rossi82@mail.it a un professionale info@mariorossifoto.it non è solo un vezzo, ma una vera e propria dichiarazione d’intenti. Rappresenta un investimento sul proprio brand e sulla propria professionalità.

Perché avere una mail personalizzata

Lo abbiamo accennato all’inizio: l’immagine è tutto. Specialmente per chi vorrebbe fare delle immagini – foto e scatti, in particolare – la propria professione. Un fotografo amatoriale che aspira a diventare un professionista – o che, semplicemente, punta a voler apparire più professionale agli occhi di amici o potenziali clienti – non può prescindere da un indirizzo mail personalizzato. Il modo in cui ti presenti, infatti, definisce come gli altri percepiscono te e i tuoi lavori.

Le ragioni che dovrebbero spingerti verso questa scelta sono molteplici.

Autorevolezza e credibilità . Un indirizzo legato a un dominio proprio comunica che prendi sul serio la tua passione. Se proponi una collaborazione a un modello, a un brand o a un organizzatore di eventi, una mail dedicata ti distingue immediatamente dalla massa dei profili social amatoriali.

. Un indirizzo legato a un dominio proprio comunica che prendi sul serio la tua passione. Se proponi una collaborazione a un modello, a un brand o a un organizzatore di eventi, una mail dedicata ti distingue immediatamente dalla massa dei profili social amatoriali. Memorabile . È molto più facile ricordare contatti@tuonome.photo rispetto a una stringa di numeri e lettere casuali fornita dai provider gratuiti.

. È molto più facile ricordare contatti@tuonome.photo rispetto a una stringa di numeri e lettere casuali fornita dai provider gratuiti. Separazione tra hobby e vita privata . Gestire le notifiche dei concorsi fotografici, i preventivi per le stampe o i contatti per le mostre in una casella separata ti aiuta a mantenere l’ordine e a non perdere comunicazioni importanti tra le bollette e le newsletter del supermercato.

. Gestire le notifiche dei concorsi fotografici, i preventivi per le stampe o i contatti per le mostre in una casella separata ti aiuta a mantenere l’ordine e a non perdere comunicazioni importanti tra le bollette e le newsletter del supermercato. Identità di brand. La tua email è il tuo biglietto da visita digitale. Rafforza il tuo nome d’arte ogni volta che invii un messaggio.

Come scegliere il dominio per la mail personalizzata di un fotografo

La parte più difficile del processo, però, non è tanto capire il perché sia conveniente avere un indirizzo email personalizzato (le ragioni che dovrebbero spingerti a farlo sono molte e le più importanti le abbiamo appena passate in rassegna) quanto la scelta del dominio stesso.

Di fatto, però, tutte le scelte possono essere raccolte in due macro-categorie, che potremmo definire come le più immediate e logiche: il proprio nome o inventarsi un brand.

Nome e Cognome . La soluzione più classica e intramontabile. Es: @mariorossi.it. È perfetto se il tuo obiettivo è costruire un personal brand basato sulla tua figura.

. La soluzione più classica e intramontabile. Es: @mariorossi.it. È perfetto se il tuo obiettivo è costruire un personal brand basato sulla tua figura. Il nome dello studio o del progetto. Se hai un nome d’arte o un piccolo collettivo, usa quello. Es: info@scattiribelli.com.

Che si opti per la prima o la seconda soluzione, non bisogna mai dimenticare che c’è una regola generale da rispettare in ogni caso. Il nome del dominio deve essere semplice, in modo che sia facile sia da comunicare sia da ricordare.

Libero Mail Personal: vantaggi e come funziona

Scegliendo Libero Mail Personal per creare la tua mail personalizzata potrai godere dell’affidabilità dei servizi di posta elettronica di Libero a cui si sommano una serie di funzionalità pensate per migliorare la tua esperienza d’uso.

Prima di tutto, ovviamente, potrai scegliere il dominio personalizzato che preferisci (sempre che non sia già occupato) e creare fino a 5 caselle di posta con 1 TB di spazio d’archiviazione ognuna.

Spazio che potrai utilizzare sia per archiviare tutte le tue email, sia a supporto degli strumenti di produttività che Libero Mail Personal ti mette a disposizione. Oltre a poter utilizzare una suite di programmi compatibili con Office per lavorare e collaborare su documenti di testo, fogli di calcolo e presentazioni, avrai accesso anche a Libero Drive, la piattaforma di archiviazione cloud grazie alla quale potenziare enormemente la tua attività di fotografo.

Ad esempio, potrai caricare in cartelle dedicate le foto scattate durante una manifestazione sportiva, un evento o una cerimonia, condividerle con il committente e permettergli di scegliere gli scatti che preferisce. Il tutto nella più totale sicurezza dei datacenter europei che custodiscono file e immagini in conformità con il GDPR.