I migliori videogiochi del 2025

Un anno ricco di grandi ritorni, nuove IP sorprendenti e titoli capaci di lasciare il segno: ecco i giochi che hanno definito il 2025.

Il 2025 è stato uno degli anni più interessanti dell’ultima generazione videoludica. Tra produzioni ambiziose, sequel attesissimi e indie di grande personalità, questi sono i videogiochi che hanno davvero segnato l’anno.

Un 2025 tra maturità tecnica e nuove idee

Il 2025 ha rappresentato un punto di svolta per il mondo dei videogiochi. Le console di attuale generazione hanno finalmente espresso tutto il loro potenziale, mentre gli sviluppatori hanno potuto osare di più sul piano creativo. Il risultato è stato un anno equilibrato, capace di offrire grandi produzioni tecnicamente impressionanti ma anche giochi più piccoli e sperimentali, in grado di distinguersi per stile e personalità.

Clair Obscur: Expedition 33, il volto artistico del 2025

Tra i titoli che più hanno colpito pubblico e critica spicca senza dubbio il vincitore degli ultimi TGA Clair Obscur: Expedition 33. Il gioco ha conquistato il 2025 grazie a una direzione artistica unica, una narrazione profonda e un sistema di combattimento a turni moderno e coinvolgente.

È uno di quei titoli che dimostrano come un progetto ambizioso, pur non appartenendo a un colosso storico, possa competere con i più grandi AAA. Un’esperienza che ha elevato il valore dell’RPG narrativo moderno.

Hades II, il sequel che non tradisce

Dare seguito a un capolavoro non è mai semplice, ma Hades II è riuscito nell’impresa. Il titolo ha ampliato e raffinato la formula originale, offrendo più varietà, più profondità e una scrittura ancora più brillante.

Il gameplay rimane immediato ma estremamente stratificato, capace di catturare sia i veterani sia i nuovi giocatori. È stato uno dei giochi più giocati e discussi del 2025, confermando Supergiant Games come uno degli studi più affidabili del panorama indie.

Hollow Knight: Silksong, l’attesa che valeva la pena

Dopo anni di attesa, Silksong è finalmente arrivato e ha ripagato la pazienza dei fan. Il gioco ha ampliato il mondo originale con nuove aree, boss memorabili e un sistema di movimento più fluido e aggressivo.

È uno dei metroidvania più riusciti degli ultimi anni e un esempio di come il level design e l’atmosfera possano essere più importanti della spettacolarità pura. Un titolo che resterà un riferimento nel genere.

Marvel’s Spider-Man: The Symbiote War, spettacolo e cuore

Il nuovo capitolo dedicato all’Uomo Ragno ha rappresentato uno dei momenti più spettacolari del 2025. Con una New York ancora più viva e un sistema di combattimento arricchito dalle abilità simbiotiche, il gioco ha saputo offrire azione, emozione e una narrativa sorprendentemente matura. È uno dei titoli che meglio incarnano il concetto di blockbuster videoludico moderno.

The Legend of Zelda: Echoes of Eternity, la magia continua

Nintendo ha dimostrato ancora una volta la forza della saga di Zelda con un capitolo capace di innovare senza snaturare. Echoes of Eternity ha puntato su esplorazione, puzzle intelligenti e una libertà creativa che ha reso ogni avventura personale.

Un gioco che conferma come Zelda resti una delle serie più influenti e amate di sempre.

Stellar Blade, una sorpresa action

Tra le sorprese dell’anno va citato Stellar Blade, un action elegante e impegnativo che ha saputo distinguersi per direzione artistica, combattimenti tecnici e atmosfera futuristica. Nonostante qualche limite, il titolo ha conquistato una solida fanbase e si è affermato come uno degli action più interessanti del 2025.

Il valore degli indie nel 2025

Oltre ai grandi nomi, il 2025 è stato un anno eccezionale per il panorama indie. Giochi come Sea of Stars II e altre produzioni di medio budget hanno dimostrato che creatività e identità possono competere con budget molto più elevati.

Questi titoli hanno arricchito l’offerta dell’anno, offrendo esperienze intime, curate e spesso sorprendenti.

Nel complesso, il 2025 ha segnato un momento di maturità per l’industria. Le tecnologie sono diventate strumenti, non più protagoniste, lasciando spazio a storie, gameplay e visioni artistiche.

È stato un anno che ha premiato il coraggio creativo e ha consolidato nuovi punti di riferimento per il futuro del gaming.