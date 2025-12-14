I migliori videogiochi da regalare a Natale

Cresciuto tra floppy disk e joystick, ha vissuto l’evoluzione tecnologica dall'inizio come un’avventura. Oggi, si muove tra schermi e realtà virtuali, e dal 2025 scrive su Libero Tecnologia news e approfondimenti a tema gaming.

Una selezione dei giochi più belli e consigliati da mettere sotto l’albero nel 2025, tra blockbuster, indie sorprendenti e titoli adatti a tutti.

Cosa regalare a Natale 2025? Ecco i videogiochi più apprezzati dell’anno, perfetti per sorprendere amici, parenti e appassionati di ogni piattaforma.

Perché regalare un videogioco a Natale è sempre una buona idea

Il Natale è uno dei momenti migliori per regalare un videogioco: è un dono immediato, personale e capace di offrire ore, spesso settimane, di intrattenimento. Il 2025 è stato un anno fortissimo per il mercato, con grandi uscite, ottimi indie e molte sorprese su tutte le piattaforme.

Questa guida raccoglie i titoli più amati e meglio valutati dell’anno, ideali per un regalo sicuro e di qualità.

Clair Obscur: Expedition 33 (PS5, Xbox, PC) – Per chi ama RPG narrativi

Fresco dei trionfi ai The Game Awards 2025, Clair Obscur: Expedition 33 è uno dei giochi più significativi dell’anno. Un RPG artistico, narrativamente ricco e visivamente unico, che unisce combattimenti strategici a una storia emozionante.Oltre alla direzione artistica unica, il gioco si distingue per un sistema di combattimento a turni ibrido molto dinamico, che richiede tempismo e strategia.

La storia affronta temi maturi come memoria, perdita e destino, con una caratterizzazione dei personaggi estremamente curata. L’atmosfera onirica e la colonna sonora orchestrale lo rendono un regalo “prestigioso”, da intenditori. Perfetto per chi ama esperienze profonde e curate nei dettagli.

Hades II (PC, PS5, Xbox, Switch) – Per chi cerca sfida e adrenalina

Il sequel del pluripremiato Hades ha convinto pubblico e critica: gameplay frenetico, stile visivo iconico e una struttura roguelite che rende ogni partita diversa. Rispetto al primo capitolo, il sistema di progressione è più ricco e variegato, con molte più build possibili e nuovi poteri ispirati alla mitologia.

L’introduzione di nuovi personaggi e livelli dona grande longevità e una freschezza costante. Ogni partita è unica, e la scrittura dinamica sorprende anche dopo decine di run. Un regalo eccellente per chi ama sfide ripetibili, giochi veloci ma profondi e atmosfere mitologiche reinterpretate.

Hollow Knight: Silksong (tutte le piattaforme) – Per gli amanti dei metroidvania

Dopo anni di attesa, Silksong è finalmente realtà nel 2025, ed è uno dei titoli più apprezzati dell’anno. Level design, atmosfera e combattimento lo rendono un regalo perfetto per i giocatori che cercano un’esperienza impegnativa ma gratificante. Silksong aggiunge una velocità di movimento sorprendente rispetto al predecessore, rendendo l’esplorazione più fluida e acrobatica.

I boss sono tra i migliori del genere: impegnativi, spettacolari e memorabili. Il mondo di Pharloom è curatissimo, pieno di segreti e aree interconnesse che premiano i giocatori più curiosi. Uno dei giochi più regalati dell’anno.

Marvel’s Spider-Man: The Symbiote War (PS5) – Per chi ama azione e supereroi

Il nuovo capitolo dedicato all’Uomo Ragno porta un’avventura spettacolare, ricca di combattimenti fluidi, una New York viva e una storia coinvolgente. Il nuovo sistema di combattimento con le abilità simbiotiche rende gli scontri più intensi e spettacolari, con mosse inedite e trasformazioni. La città è più viva che mai, con eventi dinamici e una trama che alterna momenti emotivi a grandi sequenze hollywoodiane. Perfetto per chi vuole un’esperienza immediata ma profonda.

The Legend of Zelda: Echoes of Eternity (Nintendo Switch 2 / Switch) – Per gli amanti delle avventure

Il nuovo Zelda ha segnato un altro passo avanti nella saga: mondo vasto, dungeon intelligenti, atmosfera magica.Questo capitolo introduce un sistema di manipolazione temporale che aggiunge profondità ai puzzle e alle interazioni ambientali. La vastità della mappa offre decine di biomi e dungeon unici, ognuno con una propria identità. È un’esperienza che unisce nostalgia e innovazione, ideale per appassionati di lunga data e nuovi giocatori.

Call of Duty: Black Ops Gulf War (PS5, Xbox, PC) – Per chi vuole multiplayer e azione

Il nuovo COD è tra i titoli più venduti del periodo natalizio. Campagna ricca di momenti cinematografici, multigiocatore aggiornato e modalità zombie consolidate. La campagna è una delle più cinematiche della saga, con missioni stealth, assalti su larga scala e scelte narrative. Il multiplayer introduce nuove mappe dinamiche e un sistema di progressione pensato per premiare sia i casual che i competitivi. La modalità zombie è stata rinnovata con nuovi boss e sezioni semi-open world. Un regalo “sicuro” per chi ama gli FPS e gioca online con gli amici.

Animal Crossing: New Horizons+ (Switch) – Per famiglie e per chi vuole relax

La nuova versione ampliata di Animal Crossing è uno dei giochi più rassicuranti e rilassanti da regalare a Natale.

La versione “Plus” aggiunge nuove isole tematiche, attività stagionali e opzioni creative che ampliano notevolmente l’esperienza originale. È un gioco rilassante, perfetto da vivere durante le feste, da soli o insieme ad amici e parenti. La forte componente estetica lo rende anche un ottimo “gioco da condividere” sui social. Perfetto per bambini, famiglie, coppie o chiunque voglia un gioco leggero e creativo da vivere sotto le feste.

Stellar Blade: Eclipse Edition (PS5) – Per chi vuole stile e combattimenti

Il successo del primo capitolo ha portato nel 2025 una versione ampliata ricca di contenuti, costumi, missioni e miglioramenti grafici.Questa edizione include missioni extra, nuovi outfit, un post-game ampliato e miglioramenti al combat system basati sul feedback dei fan. Le boss fight sono uno degli elementi più apprezzati: tecniche, difficili ma gratificanti. Graficamente rimane uno dei titoli più impressionanti su PS5.

Ottimo per chi cerca un gioco action elegante, con combattimenti impegnativi e ambientazioni futuristiche.

Sea of Stars II (tutte le piattaforme) – Per gli amanti degli RPG classici

Il sequel dell’amato indie ripropone pixel art splendida, musica evocativa e combattimenti a turni pensati con cura. Rispetto al primo capitolo, approfondisce il cast dei personaggi e introduce un sistema di combo più strategico. La pixel art è ancora più raffinata, con effetti di luce ed esplorazione che richiamano i JRPG degli anni ’90 ma con un tocco moderno. La colonna sonora, come già accaduto nel primo gioco, è uno dei suoi maggiori punti di forza. Un regalo ideale per nostalgici dei JRPG anni ’90 e per chi ama apprezzare progetti fatti con passione.