I migliori videogiochi da giocare a Natale

Cresciuto tra floppy disk e joystick, ha vissuto l’evoluzione tecnologica dall'inizio come un’avventura. Oggi, si muove tra schermi e realtà virtuali, e dal 2025 scrive su Libero Tecnologia news e approfondimenti a tema gaming.

Il Natale è il momento migliore per recuperare giochi magici, rilassanti o da condividere con chi ami. Qui trovi una selezione dei migliori titoli per rendere le tue feste ancora più speciali.

Perché il Natale è il momento perfetto per giocare

Le feste sono quel periodo dell’anno in cui arriva finalmente il tempo libero per recuperare giochi lasciati indietro, immergersi in nuove avventure o condividere qualche sessione divertente con amici e familiari. L’atmosfera natalizia si sposa benissimo con videogiochi che evocano calore, magia, buon umore o semplicemente relax. In questa guida abbiamo raccolto titoli perfetti per le vacanze: dai giochi cooperativi ai grandi classici da ritrovare, fino alle esperienze più tranquille e suggestive da gustare davanti all’albero addobbato.

Animal Crossing: New Horizons+ (Nintendo Switch) – Il relax natalizio per eccellenza

Pochi videogiochi riescono a catturare lo spirito del Natale come Animal Crossing. Le giornate lente, la neve che cade sull’isola, gli addobbi luminosi e gli eventi stagionali rendono ogni minuto irresistibilmente accogliente.

La versione “+” amplia ulteriormente le attività: nuove decorazioni, nuovi villaggi tematici, funzioni creative aggiuntive e modi inediti per personalizzare gli ambienti. È il gioco perfetto da mettere in pausa e riprendere quando vuoi, proprio come una tradizione natalizia che si ripete ogni anno.

It Takes Two (tutte le piattaforme) – Il gioco cooperativo ideale per le feste

Se c’è un periodo perfetto per giocare insieme a qualcuno, quello è il Natale. It Takes Two trasforma la cooperazione in un’avventura piena di fantasia e creatività, con livelli sempre diversi che sorprendono dall’inizio alla fine.

Ogni capitolo introduce nuove meccaniche, nuovi puzzle e nuovi modi di collaborare, dando la sensazione di vivere un viaggio condiviso che rafforza il legame tra i due giocatori. È un gioco che mette di buon umore e crea ricordi: perfetto per coppie, amici e famiglie.

Clair Obscur: Expedition 33 (PS5, Xbox, PC) – Per vivere un’avventura durante le vacanze

Se hai qualche giorno libero e vuoi immergerti in un mondo ricco di atmosfera, Clair Obscur è il titolo ideale. Premiato agli ultimi “TGA, con la sua direzione artistica unica, ispirata a pittura, teatro e poesia, rende ogni scena un piccolo quadro vivente.

Il gameplay combina esplorazione, combattimenti a turni dinamici e un forte taglio narrativo. È un gioco che non si “consuma”, ma si vive: perfetto per chi vuole un Natale più introspettivo, con una storia che emoziona e fa riflettere.

The Legend of Zelda: Echoes of Eternity (Switch / Switch 2) – Magia e avventura perfette per Natale

La saga di Zelda è sinonimo di emozione, scoperta e meraviglia, ed è difficile immaginare un periodo migliore del Natale per avventurarsi in un regno pieno di paesaggi incantati. Echoes of Eternity arricchisce questa magia con un sistema di puzzle più profondo, aree innevate da esplorare e un mondo che sembra respirare. È un titolo che si gusta lentamente, perfetto per le mattine tranquille o le serate davanti all’albero illuminato.

Disney Dreamlight Valley (tutte le piattaforme) – Un Natale in compagnia dei personaggi Disney

Decorazioni scintillanti, luci colorate e missioni a tema: Dreamlight Valley è il gioco ideale per chi ama l’atmosfera natalizia più tenera e fiabesca. Con la possibilità di personalizzare villaggi, arredare case e interagire con personaggi iconici come Topolino, Elsa, Stitch o Vaiana, il senso di meraviglia è garantito. Inoltre, gli aggiornamenti di fine anno ampliano sempre il contenuto, con eventi stagionali, costumi festivi e nuove attività. È il gioco perfetto per giocatori giovani e adulti che vogliono ritrovare un po’ di magia infantile durante le feste.

Overcooked! All You Can Eat (tutte le piattaforme) – Risate garantite con tutta la famiglia

Natale significa anche caos, allegria e famiglia che si riunisce: Overcooked riesce a concentrare tutto questo in una cucina impazzita dove ci si diverte anche sbagliando. La versione “All You Can Eat” contiene tutti i livelli mai usciti, incluse le mappe natalizie con cucine innevate, panettoni giganti e ingredienti folli. È perfetto per rompere il ghiaccio tra gruppi di amici o far giocare insieme adulti e bambini. Le risate sono assicurate… e anche qualche sana discussione sulla gestione dei piatti!

Stardew Valley (tutte le piattaforme) – Un Natale lento e sereno

Se durante le feste senti il bisogno di rallentare, Stardew Valley è la risposta. Il ritmo tranquillo, la musica rilassante e la routine della fattoria aiutano a staccare completamente la mente. Inoltre, la stagione invernale nel gioco ha un fascino unico: neve, luci soffuse, attività rilassanti e il “Festival of Ice”, perfetto per ricreare un’atmosfera davvero natalizia. È un titolo che cura lo spirito tanto quanto diverte.

Fortnite – evento invernale (tutte le piattaforme) – Per chi vuole festeggiare online

Ogni anno Fortnite propone un evento invernale ricco di missioni, regali e skin a tema. Nel 2025 l’evento include modalità festive, mappe rivisitate con ambientazioni innevate e oggetti speciali utilizzabili solo durante il periodo natalizio. Per chi passa il Natale lontano dagli amici o vuole condividere una serata online dopo il cenone, è una delle opzioni più immediate e divertenti. Un’occasione per ritrovarsi e festeggiare virtualmente.