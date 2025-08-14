I migliori titoli da giocare a Ferragosto 2025

Cresciuto tra floppy disk e joystick, ha vissuto l’evoluzione tecnologica dall'inizio come un’avventura. Oggi, si muove tra schermi e realtà virtuali, e dal 2025 scrive su Libero Tecnologia news e approfondimenti a tema gaming.

Dal divertimento sfrenato dei party game alle avventure rilassanti in solitaria: ecco i videogiochi perfetti per rendere il tuo Ferragosto 2025 ancora più speciale, ovunque tu sia.

Che tu stia passando il Ferragosto in spiaggia, in montagna o a casa con l’aria condizionata, un buon videogioco può trasformare una giornata calda in un momento speciale. L’estate è il periodo perfetto per ritrovarsi con gli amici davanti allo schermo, oppure per concedersi ore di avventure rilassanti in solitaria. Ecco una selezione di titoli che sapranno regalarti risate, adrenalina e un pizzico di evasione.

Party game e multiplayer per le serate tra amici

Se Ferragosto per te significa stare in compagnia, i party game sono l’arma segreta per animare la serata:

Mario Kart 8 Deluxe (Switch) – Perfetto per sfide veloci e piene di colpi di scena, ti farà gridare di gioia o disperazione mentre una Blue Shell rovina la tua vittoria all’ultimo giro.

Super Smash Bros. Ultimate (Switch) – Con un roster infinito di personaggi e arene spettacolari, ogni match diventa uno show. Ideale per tornei improvvisati tra amici.

Gang Beasts (PC, PS, Xbox) – Combattimenti goffi in ambienti colorati e assurdi, dove la fisica imprevedibile è la vera protagonista. Preparati a ridere fino alle lacrime.

Overcooked! All You Can Eat (tutte le piattaforme) – Gestire una cucina caotica con gli amici può sembrare facile… finché non devi preparare sushi, pizza e hamburger contemporaneamente.

Giochi leggeri e portatili per viaggi e spiaggia

Per chi è in vacanza e vuole giocare ovunque, meglio puntare su titoli leggeri e portatili:

Stardew Valley (Switch, Smartphone, PC) – Un piccolo angolo di campagna sempre a portata di mano, perfetto per rilassarsi tra un tuffo e l’altro.

Animal Crossing: New Horizons (Switch) – Ti accoglie con ritmi lenti e ambientazioni solari, ideale per costruire il tuo paradiso estivo personalizzato.

Tetris Effect: Connected (Switch, PC, console) – Il puzzle game classico incontra effetti visivi e sonori ipnotici: perfetto per entrare in “modalità zen” sotto l’ombrellone.

Esperienze immersive per chi resta a casa

Se preferisci goderti il Ferragosto al fresco, questi titoli sapranno tenerti incollato allo schermo per ore:

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Switch) – Un’avventura sconfinata in cui ogni esplorazione regala paesaggi mozzafiato e nuove sfide.

Final Fantasy XVI (PS5) – Un racconto epico tra battaglie spettacolari e una trama intensa, perfetto per vivere un Ferragosto cinematografico.

Baldur’s Gate 3 (PC, PS5, Xbox) – Un GDR profondo e ricco di scelte morali, capace di farti dimenticare il caldo e trasportarti in un altro mondo.

Che tu sia un giocatore competitivo, un amante delle storie o semplicemente voglia passare del tempo con gli amici, Ferragosto 2025 ha il videogioco giusto per te. Organizza un torneo in salotto, porta la console in vacanza o immergiti in un’avventura epica: l’importante è che, joystick alla mano, la giornata diventi indimenticabile.