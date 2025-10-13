Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

IN SINTESI

Tra gli smartphone economici il Motorola Moto G85 e l’HONOR 400 Lite offrono ottime specifiche tecniche e prezzi competitivi.

Motorola Edge 60, POCO F7 e realme GT 7 garantiscono performance elevate da top di gamma e prezzi più accessibili

Il Samsung Galaxy S25 Ultra, lo Xiaomi 15 e il Google Pixel 10 Pro sono un riferimento nel segmento premium, con schede tecniche di ottimo livello e tante funzioni AI.

Per gli appassionati Apple, nel segmento premium c’è iPhone 17 Pro, mentre l’iPhone 16e è un’alternativa economica ma senza compromessi sulle funzionalità.

Il mercato degli smartphone continua a crescere e ad evolversi, con tanti prodotti inediti che vengono lanciati mese dopo mese arricchendo le opzioni a disposizione degli utenti. Il 2025 (fino a oggi, si intende) è stato un anno ricchissimo di novità per il settore con alcuni modelli che sono riusciti a ritagliarsi uno spazio di rilievo sul mercato grazie a un ottimo rapporto qualità/prezzo e alla possibilità di garantire prestazioni eccellenti (in termini di velocità, autonomia, funzionalità AI e comparto fotografico). Di seguito andremo ad analizzare quelli che sono i migliori smartphone del 2025 andando a considerare varie fasce di prezzo.

Motorola Moto G85, il low-cost che si adatta a ogni situazione

Il migliore smartphone low cost disponibile in questo momento è il Motorola Moto G85 5G. Si tratta di un modello di fascia bassa che può essere facilmente acquistato a meno di 200 euro, offrendo un rapporto qualità/prezzo davvero ottimo. Tra le specifiche tecniche del dispositivo troviamo un display P-OLED da 6,7 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3, in grado di offrire buone prestazioni in tutti i contesti di utilizzo e il pieno supporto al 5G.

Ci sono anche 8/12 GB di memoria RAM e 256 GB di storage. Lo smartphone è dotato di una batteria da 5.000 mAh con la possibilità di sfruttare la ricarica da 33 W. Da segnalare anche una doppia fotocamera posteriore con un sensore principale da 50 Megapixel e un sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel. La fotocamera anteriore è da 32 Megapixel.

Lo smartphone supporta il Dual SIM (la seconda SIM è utilizzabile come eSIM) e include il sensore di impronte digitali sotto al display. Il sistema operativo è Android 15.

HONOR 400 Lite, un affare tra i low cost

Una delle novità più interessanti del 2025 per la fascia bassa del mercato è rappresentata da HONOR 400 Lite. Il modello offre un ottimo comparto tecnico e un supporto software da top di gamma (con 6 major update garantiti) con un prezzo contenuto.

Tra le specifiche troviamo un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz oltre che una luminosità di picco di 3500 nits. A gestire il funzionamento del dispositivo c’è il SoC MediaTek Dimensity 7025 Ultra, in grado di offrire buone prestazioni e il supporto al 5G. Da segnalare anche 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage.

Lo smartphone ha una batteria da 5.230 mAh e supporta la ricarica rapida da 35 W. Il comparto fotografico include due sensori posteriori, con una fotocamera principale da 108 Megapixel. C’è il supporto Dual SIM, anche con eSIM ed è possibile sfruttare il sistema operativo Android 15. A completare la scheda tecnica c’è anche la certificazione IP65.

HONOR 400 Lite costa oggi poco più di 200 euro ma, nel corso dei prossimi mesi, potrebbe calare ulteriormente di prezzo, diventando sempre di più il riferimento per chi è alla ricerca di uno smartphone economico.

Motorola Edge 60, un medio gamma senza compromessi

Una delle novità più interessanti del 2025 per il settore smartphone riguarda la fascia media e, in particolare, il segmento di mercato che comprende gli smartphone al di sotto dei 300 euro. Sotto questa soglia, infatti, è spesso possibile acquistare il nuovo Motorola Edge 60, un mid-range ricco di potenzialità e con un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Tra le specifiche del dispositivo troviamo un display P-OLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Il pannello ha una luminosità di picco di 4.500 nits. Sotto la scocca, invece, c’è il SoC MediaTek Dimensity 7300, realizzato a 4 nm e in grado di offrire ottime prestazioni per la fascia di prezzo.

In Italia è disponibile la versione dello smartphone con 8 GB di RAM e con 256 GB di storage UFS 4.0 (quindi si tratta di memorie molto veloci, in genere proposte dai top di gamma). C’è anche una batteria da 5.200 mAh con supporto alla ricarica rapida da 68 W. Da segnalare anche la certificazione IP68/IP69 e il supporto Dual SIM, anche con la possibilità di utilizzare le eSIM.

Il comparto fotografico è uno dei punti di forza dello smartphone. Tra le specifiche, infatti, troviamo un sensore principale da 50 Megapixel affiancato da un sensore ultra-grandangolare da 50 Megapixel e da un teleobiettivo da 10 Megapixel con zoom ottico 3x. La fotocamera anteriore è da 50 Megapixel. Il sistema operativo è Android 15 con 3 major update.

A rendere un modello particolarmente interessante il nuovo mid-range di Motorola ci pensa il prezzo. Lo smartphone è arrivato sul mercato con un listino di 399 euro ma il suo prezzo effettivo è spesso inferiore ai 300 euro, rendendo l’acquisto consigliato a chi è alla ricerca di un modello sotto questa soglia.

POCO F7, il mid-range più vicino ai top di gamma

Il POCO F7 è un altro ottimo esempio di smartphone di fascia media da prendere nel 2025. Il modello si basa sul SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, un chip in grado di offrire prestazioni davvero elevate e di tenere testa, in tanti contesti di utilizzo, ai chip top di gamma.

Tra le specifiche tecniche troviamo anche un display AMOLED da 6,83 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz oltre a 12 GB di RAM e 256/512 GB di storage UFS 4.1. Da segnalare anche una batteria da 6.500 mAh, con possibilità di sfruttare la ricarica rapida da 90 W.

Il comparto fotografico è più basilare, con due fotocamere posteriori (principale da 50 Megapixel e ultra-grandangolare da 8 Megapixel). A completare la scheda tecnica troviamo il supporto Dual SIM, la certificazione IP68 e il sistema operativo Android 15 con HyperOS.

Il POCO F7 può essere acquistato a meno di 400 euro diventando uno dei riferimenti della fascia media del mercato smartphone nel corso del 2025, con la possibilità di garantire performance vicine ai top di gamma alla metà del prezzo.

realme GT 7, prestazioni top e prezzo accessibile

Uno dei migliori smartphone del 2025, per la fascia media del mercato, è, senza dubbio, il realme GT 7 che riesce a coniugare prestazioni da top di gamma e un’autonomia eccellente. Si tratta, quindi, di uno dei modelli più interessanti su cui puntare per chi è alla ricerca di un’alternativa ai top di gamma, con un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Lo smartphone è dotato del SoC MediaTek Dimensity 9400e, realizzato a 4 nm e in grado di offrire prestazioni eccellenti. Ci sono anche 12 GB di memoria RAM e 256/512 GB di storage UFS 4.0. Lo smartphone può contare su una batteria da 7.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 120 W. Si tratta di una combinazione in grado di offrire un’autonomia eccellente e tempi di ricarica ridotti.

La scheda tecnica si completa con un display LTPO AMOLED da 6,78 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz, con un comparto fotografico composto da tre fotocamere posteriori, tra cui un teleobiettivo da 50 Megapixel con zoom ottico 2x, e con la certificazione IP68/IP69. Il sistema operativo è Android 15 con 4 major update.

Il realme GT7 parte da 749 euro di listino ma può essere acquistato intorno ai 500-600 euro. Si tratta di uno dei modelli più interessanti, grazie alla completezza della scheda tecnica, per chi è alla ricerca di un’alternativa ai top di gamma con la possibilità di risparmiare diverse centinaia di euro sull’acquisto.

iPhone 16e, l’opzione "economica" di Apple

iPhone 16e è stato lanciato da Apple a inizio 2025, tra tanti dubbi, soprattutto per via del design, con display con notch e per la presenza di un modem proprietario, una novità assoluta per la gamma Apple, che si è rivelato in grado di offrire ottime prestazioni. Il nuovo entry level della gamma iPhone ha tutte le carte in regola per essere il modello giusto da comprare per chi è alla ricerca di un nuovo iPhone "economico".

Lo smartphone è dotato di un display OLED da 6,1 pollici, con risoluzione di 1170 x 2532 pixel. A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC Apple A18, realizzato a 3 nm e in grado di offrire prestazioni eccellenti, in tutti i contesti di utilizzo. Da segnalare anche la presenza di 8 GB di RAM (lo stesso quantitativo proposto da tutti i modelli della serie iPhone 16) e di vari tagli di memoria interna, a partire da 128 GB.

iPhone 16e, inoltre, può contare su una batteria da 4.005 mAh, quasi 500 mAh in più rispetto alla batteria proposta da iPhone 16. In questo modo, lo smartphone può garantire un’autonomia eccellente, nonostante le dimensioni compatte. C’è anche il supporto alla ricarica wireless. Il comparto fotografico include una fotocamera posteriore da 48 Megapixel e una fotocamera anteriore da 12 Megapixel.

La scheda tecnica comprende anche la certificazione IP68. Il sistema operativo è iOS, con aggiornamenti continui e un supporto software pari a quello garantito ai top di gamma. Anche con iPhone 16e è possibile utilizzare Apple Intelligence, con tutta la suite di funzioni pensate per sfruttare appieno l’intelligenza artificiale di Apple.

Il prezzo è un altro fattore da considerare. Lo smartphone ha un listino di partenza di 729 euro ma viene spesso proposto in offerta, intorno ai 600-650 euro, rappresentando un’alternativa economica a tutti gli altri iPhone 16, senza particolari compromessi sulle prestazioni e sulle funzionalità software.

Xiaomi 15, uno smartphone premium che non teme confronti

Lo Xiaomi 15 rappresenta la principale alternativa con Android per chi ha bisogno di uno smartphone compatto, in grado di offrire una scheda tecnica completa. Tra le specifiche troviamo un display LTPO OLED da 6,36 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Sotto la scocca c’è Il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite, chip in grado di offrire prestazioni al top, che viene supportato da 12 GB di RAM e 256/512 GB di memoria interna.

Lo smartphone ha una batteria da ben 5.240 mAh con supporto alla ricarica rapida da 90 W e alla ricarica wireless da 50 W. Il comparto fotografico include tre sensori posteriori (principale, ultra-grandangolare e teleobiettivo) da 50 Megapixel e una fotocamera anteriore da 32 Megapixel. Da segnalare il supporto Dual SIM, anche con eSIM, e il sistema operativo Android 15 con 4 major update e con la personalizzazione di HyperOS.

Samsung Galaxy S25 Ultra, il top di gamma per eccellenza

Nell’elenco dei migliori smartphone del 2025 non può mancare il Samsung Galaxy S25 Ultra. Il flagship di Samsung si conferma al top del mercato smartphone, ripetendo il successo dei suoi diretti predecessori e riuscendo anche a migliorare diversi aspetti. Per chi è alla ricerca di uno smartphone di fascia alta, S25 Ultra è oggi il top di gamma da comprare.

Il "cuore" del progetto è il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite, chip di riferimento della gamma Qualcomm e in grado di offrire prestazioni eccellenti, in tutti i contesti di utilizzo, con consumi contenuti per un utilizzo ottimizzato. Lo smartphone propone una versione speciale del chip, chiamata "for Galaxy" e realizzata in collaborazione tra Samsung e Qualcomm.

Tra le specifiche tecniche troviamo 12 GB di memoria RAM che vengono supportati da vari tagli di memoria interna (si parte da 256 GB) e da una batteria da 5.000 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 45 W e alla ricarica wireless da 15 W. Da segnalare anche la presenza di un display Dynamic LTPO AMOLED da 6,9 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate di 120 Hz e con una luminosità di picco di 2600 nits.

Da non sottovalutare l’ottimo comparto fotografico, con quattro fotocamere posteriori. Lo smartphone ha un sensore principale da 200 Megapixel, un ultra-grandangolare da 50 Megapixel, un teleobiettivo periscopico 5x da 50 Megapixel e un teleobiettivo 3x da 10 Megapixel oltre a una fotocamera anteriore da 12 Megapixel. Lo smartphone è Dual SIM, con supporto eSIM, ed è certificato IP68. C’è anche il supporto alla S-Pen.

A fare la differenza è il software: S25 Ultra è arrivato sul mercato con Android 15 e con la OneUI, arricchita dalle funzioni GalaxyAI che consentono di utilizzare l’intelligenza artificiale con tante funzioni dedicate. Lo smartphone potrà contare su di un supporto software di livello assoluto con 7 major update garantiti e, quindi, con aggiornamenti fino ad Android 22.

Pixel 10 Pro, la massima espressione di Android

Per chi cerca il massimo delle prestazioni, Google ha di recente portato sul mercato il nuovo Pixel 10 Pro (disponibile anche in versione XL).

Display LTPO OLED da 6,3 pollici con risoluzione: 6,3 pollici, risoluzione 1.280×2.856 pixel e refresh rate variabile fino a 120 Hz.

Il processore a bordo è un e Tensor G5 affiancato da un co-processore Titan M2 per la sicurezza, 16 GB, e memoria interna fino a 1 TB. La scelta perfetta per far funzionare al meglio Gemini e tutte le varie funzioni di Big G basate sull’intelligenza artificiale.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 50 MP con OIS, un ultra-grandangolare da 48 MP e un teleobiettivo periscopico da 50 MP con zoom ottico 5x sempre con OIS.

Il sistema operativo è, naturalmente, Android 16, con la promessa di ben sette anni di aggiornamenti e l’accesso anticipato a tutte le nuove funzioni di Google.

IPhone 17 Pro, top di gamma secondo Apple

La scelta giusta per un top di gamma per i fan di Apple, non può che essere l’ultimo iPhone 17 Pro, un top di gamma a tutti gli effetti ma dalle dimensioni compatte. Tra le specifiche troviamo, infatti, un display SuperRetina XDR da 6,3 pollici ( 6,9 pollici per il Pro Max) con ProMotion a 120 Hz.

Il chip A19 Pro è il processore più recente dell’azienda di Cupertino, sviluppato appositamente per garantire le migliori prestazioni possibili con Apple Intelligence e per una user experience fluida in qualsiasi scenario d’utilizzo. La memoria interna arriva fino a 1 TB.

Tre le fotocamere posteriori, tutte e tre da 48 MP. Interessante il teleobiettivo con tetraprisma che, per la prima volta in assoluto, offre uno zoom ottico 8x e zoom digitale fino a 40x. La fotocamera anteriore è da 18 MP.

Sempre in materia di foto e video, su questo device Apple ha aggiunto una serie di funzioni di altissimo livello e la possibilità di utilizzare tutti i principali formati d’immagine più utilizzati dai professionisti del settore. Inoltre col motore di elaborazione Photonic Engine, gli utenti possono accedere ad algoritmi basati sull’intelligenza artificiale per ridurre il rumore e mantenere colori naturali anche in condizioni di scarsa luminosità. Il sistema operativo è il nuovissimo iOS 26.

