Libero
VIDEOGIOCHI

I migliori giochi open world di sempre: i titoli che hanno fatto la storia

Libertà d’esplorazione, scelte morali, città vive e segreti nascosti: ecco i titoli open world che hanno definito un genere e fatto sognare milioni di giocatori.

Pubblicato:

Foto di Patrizio Marino

Patrizio Marino

Giornalista esperto di Tencologia

Cresciuto tra floppy disk e joystick, ha vissuto l’evoluzione tecnologica dall'inizio come un’avventura. Oggi, si muove tra schermi e realtà virtuali, e dal 2025 scrive su Libero Tecnologia news e approfondimenti a tema gaming.

Cavaliere con spada videogioco su montagna al tramonto 123

Gli open world sono diventati il simbolo del videogioco moderno. In questa selezione trovi i migliori di sempre, dai capolavori del passato ai giganti contemporanei come Zelda: Tears of the Kingdom e Elden Ring.

Che cos’è un gioco open world e perché piace così tanto

I giochi open world (letteralmente “a mondo aperto”) permettono al giocatore di esplorare liberamente un ambiente virtuale senza limiti prefissati. Non esiste un percorso obbligato: si può scegliere come, quando e dove agire. Questa libertà, combinata con una narrazione dinamica, ha trasformato il genere in una delle esperienze più popolari e longeve del panorama videoludico.

Dai primi tentativi su PC e console agli universi digitali di oggi, l’evoluzione dell’open world è stata continua: mondi più grandi, intelligenze artificiali più complesse, e una crescente attenzione al realismo.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild e Tears of the Kingdom

Nintendo ha ridefinito il concetto di esplorazione con The Legend of Zelda: Breath of the Wild nel 2017.
Un mondo vivo, reagente alle leggi della fisica e alle scelte del giocatore, ha cambiato per sempre il modo di intendere la libertà nei videogiochi.

Il successore, Tears of the Kingdom (2023), ha alzato ulteriormente l’asticella, introducendo livelli verticali e un sistema di costruzione che trasforma il gameplay in un’esperienza creativa senza limiti. Entrambi restano punti di riferimento per chi cerca immersione totale e senso d’avventura.

Grand Theft Auto V: il simbolo dell’open world moderno

Uscito nel 2013 e ancora oggi tra i titoli più giocati al mondo, GTA V è la sintesi perfetta tra narrazione, realismo e libertà d’azione.
Rockstar Games ha costruito una Los Santos pulsante di vita, ricca di attività e dettagli maniacali.

Il successo di GTA Online ha poi esteso l’esperienza all’infinito, trasformando un singolo gioco in un vero e proprio universo persistente. È la prova che un buon open world può vivere ben oltre il suo ciclo iniziale, evolvendosi con la community.

Red Dead Redemption 2: il capolavoro narrativo dell’Ovest

Con Red Dead Redemption 2 (2018), Rockstar ha dimostrato che un open world può anche raccontare una storia intima e malinconica.
Ogni villaggio, animale o incontro casuale contribuisce a un mosaico realistico e coerente.

L’attenzione maniacale ai dettagli e la costruzione psicologica dei personaggi hanno trasformato il titolo in una pietra miliare. È la perfetta fusione tra libertà e storytelling cinematografico.

The Witcher 3: Wild Hunt – il fantasy che ha riscritto le regole

Nel 2015 CD Projekt RED ha pubblicato The Witcher 3: Wild Hunt, un RPG open world che ha ridefinito il genere fantasy.
La forza del gioco sta nelle scelte morali: ogni missione, anche secondaria, può cambiare il destino del mondo.

Oltre a una mappa immensa e curata, il titolo ha portato in dote un universo narrativo profondo, credibile e adulto. Non è solo uno dei migliori open world di sempre, ma uno dei giochi più premiati della storia.

Elden Ring: la libertà secondo FromSoftware

Elden Ring (2022) è letteralmente il papà dei “soulslike” di FromSoftware in un mondo aperto.
Per la prima volta, i giocatori hanno potuto esplorare un universo sconfinato senza indicazioni, spinti solo dalla curiosità e dall’istinto.

Il risultato è un’esperienza di esplorazione e scoperta pura, dove ogni collina nasconde un segreto, e ogni sconfitta diventa una lezione.
Con Elden Ring, l’open world torna alle origini: il senso di meraviglia, pericolo e conquista personale.

Skyrim: il mondo che non smette mai di vivere

Più di dieci anni dopo la sua uscita, The Elder Scrolls V: Skyrim continua a essere giocato, aggiornato e moddato da milioni di utenti.
Bethesda ha creato un mondo fantasy credibile, ricco di storie, dungeon e fazioni. La libertà di costruire un proprio destino mago, guerriero o assassino, lo ha reso un classico senza tempo. La sua influenza è ancora oggi evidente in moltissimi open world moderni, da Horizon a Starfield.

Horizon Forbidden West e la nuova generazione di mondi vivi

Guerrilla Games ha alzato il livello tecnico e artistico con Horizon Forbidden West (2022).
Un open world visivamente spettacolare, con creature meccaniche, ambienti naturali mozzafiato e una protagonista carismatica.

Il gioco combina esplorazione, azione e narrativa con un equilibrio raro. È uno dei simboli della generazione PS5, capace di mostrare quanto l’open world possa essere anche un’opera d’arte.

Dal deserto di Red Dead Redemption 2 ai cieli di Zelda: Tears of the Kingdom, i migliori open world di sempre hanno un tratto in comune: la capacità di farci vivere un mondo, non solo giocarci. Sono esperienze che non impongono regole ma le lasciano riscrivere al giocatore. E, forse, è proprio questa libertà a rendere l’open world il genere più amato e duraturo nella storia del videogioco.

Ti suggeriamo

De Clementi Mobility

Ti potrebbero interessare

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963