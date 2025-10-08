I migliori giochi open world di sempre: i titoli che hanno fatto la storia

Cresciuto tra floppy disk e joystick, ha vissuto l’evoluzione tecnologica dall'inizio come un’avventura. Oggi, si muove tra schermi e realtà virtuali, e dal 2025 scrive su Libero Tecnologia news e approfondimenti a tema gaming.

Libertà d’esplorazione, scelte morali, città vive e segreti nascosti: ecco i titoli open world che hanno definito un genere e fatto sognare milioni di giocatori.

Gli open world sono diventati il simbolo del videogioco moderno. In questa selezione trovi i migliori di sempre, dai capolavori del passato ai giganti contemporanei come Zelda: Tears of the Kingdom e Elden Ring.

Che cos’è un gioco open world e perché piace così tanto

I giochi open world (letteralmente “a mondo aperto”) permettono al giocatore di esplorare liberamente un ambiente virtuale senza limiti prefissati. Non esiste un percorso obbligato: si può scegliere come, quando e dove agire. Questa libertà, combinata con una narrazione dinamica, ha trasformato il genere in una delle esperienze più popolari e longeve del panorama videoludico.

Dai primi tentativi su PC e console agli universi digitali di oggi, l’evoluzione dell’open world è stata continua: mondi più grandi, intelligenze artificiali più complesse, e una crescente attenzione al realismo.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild e Tears of the Kingdom

Nintendo ha ridefinito il concetto di esplorazione con The Legend of Zelda: Breath of the Wild nel 2017.

Un mondo vivo, reagente alle leggi della fisica e alle scelte del giocatore, ha cambiato per sempre il modo di intendere la libertà nei videogiochi.

Il successore, Tears of the Kingdom (2023), ha alzato ulteriormente l’asticella, introducendo livelli verticali e un sistema di costruzione che trasforma il gameplay in un’esperienza creativa senza limiti. Entrambi restano punti di riferimento per chi cerca immersione totale e senso d’avventura.

Grand Theft Auto V: il simbolo dell’open world moderno

Uscito nel 2013 e ancora oggi tra i titoli più giocati al mondo, GTA V è la sintesi perfetta tra narrazione, realismo e libertà d’azione.

Rockstar Games ha costruito una Los Santos pulsante di vita, ricca di attività e dettagli maniacali.

Il successo di GTA Online ha poi esteso l’esperienza all’infinito, trasformando un singolo gioco in un vero e proprio universo persistente. È la prova che un buon open world può vivere ben oltre il suo ciclo iniziale, evolvendosi con la community.

Red Dead Redemption 2: il capolavoro narrativo dell’Ovest

Con Red Dead Redemption 2 (2018), Rockstar ha dimostrato che un open world può anche raccontare una storia intima e malinconica.

Ogni villaggio, animale o incontro casuale contribuisce a un mosaico realistico e coerente.

L’attenzione maniacale ai dettagli e la costruzione psicologica dei personaggi hanno trasformato il titolo in una pietra miliare. È la perfetta fusione tra libertà e storytelling cinematografico.

The Witcher 3: Wild Hunt – il fantasy che ha riscritto le regole

Nel 2015 CD Projekt RED ha pubblicato The Witcher 3: Wild Hunt, un RPG open world che ha ridefinito il genere fantasy.

La forza del gioco sta nelle scelte morali: ogni missione, anche secondaria, può cambiare il destino del mondo.

Oltre a una mappa immensa e curata, il titolo ha portato in dote un universo narrativo profondo, credibile e adulto. Non è solo uno dei migliori open world di sempre, ma uno dei giochi più premiati della storia.

Elden Ring: la libertà secondo FromSoftware

Elden Ring (2022) è letteralmente il papà dei “soulslike” di FromSoftware in un mondo aperto.

Per la prima volta, i giocatori hanno potuto esplorare un universo sconfinato senza indicazioni, spinti solo dalla curiosità e dall’istinto.

Il risultato è un’esperienza di esplorazione e scoperta pura, dove ogni collina nasconde un segreto, e ogni sconfitta diventa una lezione.

Con Elden Ring, l’open world torna alle origini: il senso di meraviglia, pericolo e conquista personale.

Skyrim: il mondo che non smette mai di vivere

Più di dieci anni dopo la sua uscita, The Elder Scrolls V: Skyrim continua a essere giocato, aggiornato e moddato da milioni di utenti.

Bethesda ha creato un mondo fantasy credibile, ricco di storie, dungeon e fazioni. La libertà di costruire un proprio destino mago, guerriero o assassino, lo ha reso un classico senza tempo. La sua influenza è ancora oggi evidente in moltissimi open world moderni, da Horizon a Starfield.

Horizon Forbidden West e la nuova generazione di mondi vivi

Guerrilla Games ha alzato il livello tecnico e artistico con Horizon Forbidden West (2022).

Un open world visivamente spettacolare, con creature meccaniche, ambienti naturali mozzafiato e una protagonista carismatica.

Il gioco combina esplorazione, azione e narrativa con un equilibrio raro. È uno dei simboli della generazione PS5, capace di mostrare quanto l’open world possa essere anche un’opera d’arte.

Dal deserto di Red Dead Redemption 2 ai cieli di Zelda: Tears of the Kingdom, i migliori open world di sempre hanno un tratto in comune: la capacità di farci vivere un mondo, non solo giocarci. Sono esperienze che non impongono regole ma le lasciano riscrivere al giocatore. E, forse, è proprio questa libertà a rendere l’open world il genere più amato e duraturo nella storia del videogioco.