I migliori giochi gratis per PC: la top 10 definitiva

Cresciuto tra floppy disk e joystick, ha vissuto l’evoluzione tecnologica dall'inizio come un’avventura. Oggi, si muove tra schermi e realtà virtuali, e dal 2025 scrive su Libero Tecnologia news e approfondimenti a tema gaming.

Una guida completa ai giochi gratis più validi su PC nel 2025–2026: free-to-play, multigiocatore, RPG, strategia e action da provare subito.

In cosa consiste il “free to play”

I giochi gratis per PC rappresentano una delle realtà più vivaci dell’intero panorama videoludico. Grazie al modello free-to-play e alle piattaforme digitali come Steam, Epic Games Store, Riot Client e Battle.net, è possibile accedere a esperienze ricche, aggiornate e di alta qualità senza alcun costo iniziale. Si tratta di un mercato in continua espansione, capace di offrire opportunità per ogni tipo di giocatore: competitivi hardcore, fan delle avventure cooperative, amanti dei GDR o curiosi di provare nuovi generi senza investire economicamente.

Un gioco gratuito di successo non si limita a essere “gratis”: deve essere ben bilanciato, supportato da update costanti, con una community solida e un modello economico trasparente, che non compromette la qualità dell’esperienza dei giocatori che non spendono. Nel biennio 2025–2026 il numero di free-to-play di valore è cresciuto ulteriormente grazie a nuove IP, aggiornamenti massicci dei titoli storici e versioni rinnovate di giochi competitivi ormai affermati.

Questa guida raccoglie i 10 giochi gratis per PC più interessanti da giocare nel 2025–2026, selezionati per qualità, longevità, popolarità e cura degli sviluppatori. Che tu stia cercando uno shooter veloce, un MOBA strategico, un RPG immersivo o un titolo cooperativo da condividere con gli amici, troverai sicuramente qualcosa da scaricare subito.

Valorant

Lo sparatutto tattico di Riot Games continua a dominare la scena competitiva. Ritmo serrato, abilità degli agenti, mappe studiate al centimetro e costanti aggiornamenti lo mantengono uno dei migliori giochi gratis in assoluto.

Gli aggiornamenti del 2025 hanno introdotto nuove modalità, una migliore gestione degli smurf e agenti più bilanciati, rendendolo ancora più accessibile. È ideale per chi cerca un titolo competitivo ad alto tasso di strategia.

Fortnite

Con la continua rotazione di modalità, eventi live e collaborazioni, Fortnite rimane il free-to-play più dinamico del mercato. Negli ultimi anni il sistema “Zero costruzioni” ha ampliato enormemente la community, rendendolo più intuitivo.

Le mappe cambiano costantemente, i contenuti narrativi evolvono stagione dopo stagione e il supporto tecnico resta impeccabile. Perfetto sia per partite veloci che per sessioni più lunghe.

Apex Legends

Lo shooter battle royale di Respawn continua a crescere grazie a un gameplay fluido, leggibile e molto tecnico. Le Leggende introdotte nel 2025 offrono nuovi stili di gioco, mentre le mappe aggiornate migliorano varietà e strategia.

Apex rimane uno dei migliori free shooter per chi vuole una componente competitiva priva di compromessi, con un gunplay tra i migliori in circolazione.

League of Legends

Il MOBA più famoso al mondo è ancora oggi una certezza. Con una delle community più vaste, tornei internazionali e migliaia di ore di contenuto potenziale, è un titolo che continua a vivere e rinnovarsi.

Nuovi campioni, bilanciamenti frequenti, modalità alternative e una grandissima produzione lato streaming, specialmente oltreoceano, contribuiscono a una freschezza costante. Un evergreen del free-to-play.

Counter-Strike 2

La versione rinnovata di Counter-Strike continua a essere un pilastro degli shooter competitivi. Con il nuovo motore grafico e mappe ripensate, CS2 mantiene la sua essenza classica ma più al passo con il panorama moderno.

Il gameplay rimane puro, tecnico e profondamente meritocratico: uno dei titoli più adatti agli amanti del PvP competitivo.

Genshin Impact

L’action RPG di miHoYo è uno dei free-to-play più curati e narrativamente ricchi. Mappa vastissima, esplorazione, personaggi iconici e aggiornamenti regolari lo rendono un titolo quasi “premium”, pur essendo gratuito.

Nel 2025 ha ricevuto una nuova macro-area che ha ampliato enormemente la varietà di biomi ed eventi stagionali.

Overwatch 2

La svolta free-to-play ha consolidato Overwatch 2 come uno dei migliori hero shooter moderni. Gameplay immediato ma profondo, personaggi iconici e mappe costantemente ampliate.

Il 2025 ha portato nuove modalità PvE sperimentali e rework che hanno ridato slancio alla community.

Warframe

Uno dei giochi free-to-play più longevi e completi in assoluto. Warframe offre un mix unico tra parkour, shooting, abilità speciali e una lore molto vasta.

Gli aggiornamenti degli ultimi anni hanno introdotto pianeti open world, nuove missioni e “quest” cinematiche che lo rendono sorprendentemente profondo per un titolo gratuito.

Dauntless

Un “Monster Hunter-lite” gratuito e accessibile, perfetto per chi vuole affrontare cacce cooperative senza investire in un titolo premium.

Nuovi Behemoth, stagioni e armi introdotti nel 2025 lo hanno reso più completo e vario, ideale per sessioni di gioco in compagnia.

Path of Exile / Path of Exile 2

Path of Exile rimane uno dei migliori hack & slash gratuiti di sempre. Con l’arrivo di PoE2 nel 2025–2026, i due giochi convivono e offrono esperienze distinte ma complementari.

Profondità estrema nella costruzione del personaggio, campagne ricche e stagioni continue rendono PoE un titolo praticamente infinito.