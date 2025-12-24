Quali sono i comportamenti scorretti che possono danneggiare il tuo PC

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Un PC è un dispositivo estremamente delicato che ha bisogno di cure e manutenzione. Vediamo quali sono i comportamenti scorretti che possono causare problemi

In Sintesi

Per prevenire il surriscaldamento è fondamentale mantenere il PC pulito dalla polvere, assicurare una corretta ventilazione evitando superfici morbide e riavviare il sistema regolarmente per liberare le risorse fisiche.

Per garantire stabilità e prestazioni, è necessario installare costantemente gli aggiornamenti di sistema, gestire lo spazio su disco eliminando file inutili, disattivare i programmi superflui all’avvio e configurare backup automatici per proteggere i dati.

Un computer, come qualsiasi altro dispositivo elettronico, ha bisogno di cure e manutenzione costante. Comportamenti scorretti possono accelerare l’usura, ridurre le prestazioni e aumentano il rischio di guasti. Prendersene cura è semplice e mantenendo alcune buone abitudini quotidiane è possibile mantenere il proprio PC in salute e metterlo al sicuro dai principali imprevisti dovuti all’incuria.

Dimenticare la pulizia fisica interna

Il rischio più sottovalutato è dimenticare la pulizia fisica interna. La polvere che si accumula su ventole, dissipatori e prese d’aria non è solo sporco visibile ma rappresenta anche uno dei principali nemici del PC.

Le conseguenze dello sporco accumulato possono essere un flusso d’aria peggiore con conseguente aumento della temperatura interna, cosa che costringe le ventole a lavorare di più, con consumi più alti e componenti soggetti a usura precocemente.

Fortunatamente rimediare è facile, basta spegnere e scollegare l’alimentazione e utilizzare aria compressa o un panno in microfibra per rimuovere la polvere da ventole e dissipatori. Consigliabile ripetere questa operazione ogni 3–6 mesi.

Trascurare gli aggiornamenti di sistema e dei driver

Gli aggiornamenti di sistema non sono solo sinonimo di nuove funzionalità ma includono patch di sicurezza, correzioni di bug e ottimizzazioni che mantengono il PC stabile e protetto. La mancanza di aggiornamenti può lasciare il sistema vulnerabile ad attacchi o instabile durante l’uso quotidiano. Il consiglio, dunque, è abilitare gli aggiornamenti automatici per sistema operativo e driver di componente.

Ignorare lo spazio su disco insufficiente

Quando lo spazio di archiviazione si avvicina al limite, le prestazioni possono calare e il sistema può risultare meno reattivo. File temporanei, cache e applicazioni inutilizzate occupano spazio che può essere liberato utilizzando strumenti di pulizia integrati o di terze parti. Consigliabile, inoltre, disinstallare i programmi non più utilizzati, in modo da salvare ulteriore spazio.

Ignorare la sicurezza integrata

Molti utenti installano antivirus di terze parti che possono consumare risorse e andare in conflitto con quelli di sistema. In tal senso, quindi, è meglio utilizzare gli strumenti integrati, come Windows Defender, ad esempio, un tool più che efficiente per la maggior parte degli utenti.

Non riavviare il sistema regolarmente

Lasciare il PC in stato di sospensione o ibernazione per settimane può causare perdita di performance e accumulo di processi in background che occupano memoria e risorse. Per risolvere è consigliabile riavviare il PC almeno una volta alla settimana in modo da liberare memoria e completare eventuali aggiornamenti in sospeso.

Trascurare le impostazioni di avvio

Molti programmi si avviano automaticamente all’accensione del PC, rallentando l’accensione del dispositivo e consumando risorse inutili. Per risolvere è utile avviarela Gestione Attività (Task Manager) e disattivare programmi che non devono partire all’avvio.

Cattiva ventilazione dell’ambiente

Un PC o un portatile che lavora in spazi poco ventilati o troppo caldi può surriscaldarsi, ridurre le prestazioni e accorciare la vita delle componenti. In questo caso bisogna migliorare il flusso d’aria e assicurarsi che le prese d’aria non siano ostruite. Utile anche valutare l’uso di supporti rialzati o pad con ventole. Importante anche evitare di lavorare con il dispositivo su superfici morbide che bloccano la ventilazione.

Gestione errata dei backup

Non fare backup regolari significa rischiare di perdere file personali in caso di guasti hardware o infezioni malware. Il consiglio in questo caso è configurare il backup automatico su cloud o unità esterne.