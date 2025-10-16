I 10 giochi più belli di sempre secondo la critica

Cresciuto tra floppy disk e joystick, ha vissuto l’evoluzione tecnologica dall'inizio come un’avventura. Oggi, si muove tra schermi e realtà virtuali, e dal 2025 scrive su Libero Tecnologia news e approfondimenti a tema gaming.

Le classifiche cambiano, ma alcuni videogiochi restano scolpiti nella storia. Secondo i dati aggregati di Metacritic e GameRankings, questi dieci titoli rappresentano l’eccellenza assoluta del medium videoludico, tra innovazione, impatto culturale e perfezione tecnica.

1. The Legend of Zelda: Ocarina of Time (1998) – Il capolavoro eterno

Ancora oggi, dopo più di 25 anni, Ocarina of Time è considerato il miglior videogioco di tutti i tempi, con un punteggio medio di 99/100 su Metacritic. Nintendo, con questo episodio per Nintendo 64, ha ridefinito il concetto stesso di avventura 3D: libertà, narrazione epica e un senso di meraviglia che pochi altri titoli hanno eguagliato. Un caposaldo che ha ispirato generazioni di sviluppatori e definito la formula del moderno open world.

2. Tony Hawk’s Pro Skater 2 (2000) – L’arte dello stile

Un nome inaspettato in una classifica del genere, ma Tony Hawk’s Pro Skater 2 è ancora oggi uno dei titoli più amati e meglio recensiti della storia. Con un punteggio di 98/100, il gioco di Neversoft riuscì a fondere gameplay perfetto, colonna sonora iconica e un ritmo arcade inimitabile. Un tributo alla cultura skate e un esempio di come anche un titolo sportivo possa diventare leggenda.

3. Grand Theft Auto V (2013) – Il mondo aperto per eccellenza

Con oltre 200 milioni di copie vendute, GTA V non è solo un successo commerciale ma anche un trionfo critico. Rockstar Games ha creato una Los Santos viva, pulsante, ironica e credibile, offrendo una libertà d’azione totale. La componente online ha poi trasformato il gioco in un ecosistema che continua a evolversi dopo più di dieci anni, consolidando la sua eredità come punto di riferimento del genere open world.

4. Red Dead Redemption 2 (2018) – La frontiera del realismo

Un western epico che ha ridefinito il modo dei giochi basati sullo storytelling interattivo. Red Dead Redemption 2 è un’opera d’arte per ambientazione, scrittura e interpretazioni, con un realismo senza compromessi. Rockstar ha creato un mondo in cui ogni dettaglio racconta una storia, conferendo al giocatore un senso di immersione emotiva raramente raggiunto in altri titoli.

5. Super Mario Galaxy (2007) – La magia dello spazio

Nintendo ha dimostrato ancora una volta la propria genialità con Super Mario Galaxy, un gioco che ha ridefinito la fisica e la creatività nel platforming 3D. Con un punteggio di 97/100, il titolo ha incantato per varietà, level design e senso di scoperta.

Ogni pianeta è un piccolo mondo, ogni livello una lezione di game design.

6. The Legend of Zelda: Breath of the Wild (2017) – La libertà assoluta

Quando uscì su Nintendo Switch, Breath of the Wild non fu solo un nuovo Zelda: fu un nuovo modo di intendere i videogiochi.

Con libertà totale, interazione ambientale e un mondo dinamico, il titolo di Nintendo ha ottenuto un consenso unanime dalla critica, segnando una rivoluzione nel genere open world. Molti lo considerano l’erede naturale di Ocarina of Time per impatto culturale e influenza.

7. Elden Ring (2022) – L’evoluzione dei soulslike

Con Elden Ring, FromSoftware ha portato la propria filosofia punitiva in un universo aperto e sconfinato.

Il risultato è un mondo misterioso, privo di mappe guidate, dove la scoperta è la ricompensa principale.

Acclamato per libertà, profondità e direzione artistica, il gioco ha vinto decine di premi “Game of the Year” e ridefinito la difficoltà come forma d’arte.

8. Half-Life 2 (2004) – L’alba della narrazione moderna

Valve ha segnato un’epoca con Half-Life 2. Non solo per il motore grafico Source, all’avanguardia all’epoca, ma per il modo in cui integrava storia e gameplay. Con un punteggio di 96/100, il gioco di Gordon Freeman rimane una pietra miliare che ha ispirato generazioni di shooter narrativi.

9. The Witcher 3: Wild Hunt (2015) – Il fantasy definitivo

Lo studio polacco CD Projekt RED ha costruito un mondo vivo, maturo e incredibilmente dettagliato.

The Witcher 3 è apprezzato per la scrittura dei personaggi, le missioni secondarie e la coerenza del suo universo fantasy.

Un RPG che unisce emozione, profondità e libertà narrativa come pochi altri.

10. Tetris (1984) – L’origine del mito

Semplice, immediato, immortale. Tetris, creato da Alexey Pajitnov nel 1984, è il videogioco universale per eccellenza.

Non ha bisogno di grafica, storia o effetti speciali: solo di abilità, concentrazione e ritmo.

La sua influenza è ancora oggi evidente in centinaia di puzzle game moderni, confermando che la grandezza a volte sta nella semplicità.