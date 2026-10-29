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La pietra Hypatia, scoperta nel deserto egiziano, presenta una composizione anomala, ricca di carbonio e diamanti e quasi priva di silicati.

Un nuovo studio propone che il frammento si sia formato da polveri interstellari inglobate nel giovane Sistema Solare, conservandone le differenze chimiche.

Le analisi dei gas nobili sostengono una storia complessa, ma ulteriori indagini dovranno verificare l’ipotesi e individuare eventuali frammenti simili.

Una piccola pietra nera trovata nel deserto egiziano potrebbe nascondere nuovi indizi sulla formazione del Sistema Solare. Si chiama Hypatia e da anni incuriosisce gli scienziati per la sua composizione insolita, molto diversa da quella delle meteoriti conosciute.

Uno studio pubblicato il 26 ottobre 2026 sulla rivista scientifica Space Science Reviews ha riesaminato le analisi condotte sul frammento, avanzando una nuova ipotesi sulla sua origine. Secondo i ricercatori, Hypatia potrebbe contenere materiale proveniente dallo spazio interstellare, risalente alle prime fasi della formazione del Sistema Solare.

Hypatia, la misteriosa pietra spaziale trovata in Egitto

Hypatia è stata scoperta nel 1996 nel deserto sudoccidentale dell’Egitto. Il frammento originale pesava circa 30 grammi e misurava poco più di 3 centimetri. Il suo nome è un omaggio a Ipazia di Alessandria, filosofa e matematica dell’antichità.

La particolarità di questa pietra è soprattutto nella sua composizione. È costituita prevalentemente da carbonio e contiene numerosi minuscoli diamanti, che si sarebbero formati in seguito a un evento caratterizzato da pressioni elevatissime.

A incuriosire gli scienziati è anche la quasi totale assenza di silicati, minerali normalmente presenti nelle meteoriti. Gli elementi chimici, poi, sono distribuiti in maniera insolita: osservando diverse regioni microscopiche dello stesso frammento, emergono differenze piuttosto marcate.

Le analisi degli isotopi dell’azoto hanno rivelato un’altra anomalia, individuando componenti con caratteristiche molto diverse tra loro. Secondo gli studiosi, questi risultati suggeriscono che il materiale originario non abbia subito i processi di mescolamento normalmente associati alla formazione dei corpi del Sistema Solare, nato circa 4,6 miliardi di anni fa dal collasso gravitazionale di una grande nebulosa primordiale di gas e polveri.

Da dove arriva Hypatia? La nuova ipotesi degli scienziati

Nel nuovo studio, Luca Bindi, Marco Morelli e Marco A. G. Andreoli hanno riesaminato le ipotesi avanzate nel corso degli anni per spiegare l’origine di Hypatia.

Una delle possibilità è che la pietra provenga da un asteroide o da una cometa, ma entrambe le spiegazioni presentano delle difficoltà. Nessuno dei materiali extraterrestri finora conosciuti possiede infatti una combinazione di caratteristiche del tutto simile a quella del frammento egiziano.

Secondo i ricercatori, l’ipotesi più convincente è che Hypatia si sia formata dall’aggregazione di polveri prevalentemente interstellari, successivamente inglobate nel giovane Sistema Solare.

Queste polveri potrebbero essersi accumulate in una regione del disco protoplanetario, struttura densa e appiattita di gas e polveri che ruota intorno a una stella giovane, in cui il mescolamento dei materiali era limitato. Ciò avrebbe permesso di conservare parte della loro composizione originaria. In seguito, un violento evento d’urto avrebbe trasformato il carbonio in diamante, senza cancellare le differenze chimiche presenti nella pietra.

Anche lo studio dei gas nobili intrappolati nel frammento sembra compatibile con questa ricostruzione. I risultati suggeriscono una storia complessa, che potrebbe avere avuto inizio prima della nascita del Sistema Solare e comprendere una successiva interazione con la nebulosa solare.

Gli scienziati ritengono che Hypatia possa essere una rara testimonianza di materiali un tempo più diffusi, ma troppo fragili per conservarsi fino a oggi. Saranno necessarie ulteriori analisi per capire se esistano altri frammenti con caratteristiche simili.