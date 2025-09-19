Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Huawei ha svelato il nuovo smartwatch Huawei Watch Ultimate 2: si tratta del nuovo top di gamma del brand, ecco caratteristiche e prezzi

Huawei

In sintesi

Huawei Watch Ultimate 2: nuovo top di gamma degli smartwatch Huawei, con cassa in metallo liquido a base di zirconio, vetro zaffiro, ghiera in ceramica e supporto alla comunicazione subacquea fino a 150 metri di profondità.

Disponibile in Italia dall’8 ottobre 2025, a partire da 899 euro (999 euro nella versione blu).

La gamma di smartphone Huawei si arricchisce con diverse novità. La più interessante è rappresentata dal nuovo Huawei Watch Ultimate 2, modello che va a ricoprire il ruolo di nuovo top di gamma per l’offerta di smartwatch della casa cinese. Il dispositivo è stato presentato poche ore fa nel corso di un evento tenuto a Parigi e sarà in vendita in Italia a breve. In arrivo sul mercato italiano c’è anche la nuova serie Watch GT6.

Le caratteristiche tecniche

Il Huawei Watch Ultimate 2 è uno smartwatch completo e ricco di funzionalità, con una cassa realizzata in metallo liquido a base di zirconio, vetro zaffiro e ghiera in ceramica bicolore. Tra le caratteristiche peculiari del modello troviamo il supporto alla comunicazione subacquea basata su sonar che rende il dispositivo ideale per l’uso durante le immersioni (lo smartwatch può arrivare fino a 150 metri di profondità).

Il dispositivo è dotato di un display AMOLED LTPO da 1,5 pollici, con risoluzione di 466 x 466 pixel e può essere abbinato a smartphone Android 9.0 e versioni successive oppure a iPhone con iOS 13.0 o versioni successive. Tra le specifiche troviamo il supporto Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 e la possibilità di utilizzare una eSIM (con anche supporto alle chiamate). C’è anche il chip NFC.

L’autonomia è ottima, considerando la categoria di prodotti. Con una carica completa, in caso di uso tipico, si arriva fino a 4,5 giorni di utilizzo. Con l’attivazione della funzione AOD, invece, l’autonomia è di 3 giorni. Il Huawei Watch Ultimate 2 può contare su tutte le principali funzioni per il monitoraggio della salute e dell’allenamento sviluppate da Huawei, con il sistema TruSense che consente di monitorare diversi parametri vitali. Si tratta, quindi, di un vero e proprio fitness tracker.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo Huawei Watch Ultimate 2 sarà disponibile in Italia a partire dal prossimo 8 ottobre 2025. L’acquisto potrà avvenire direttamente tramite il Huawei Store e, probabilmente, anche presso rivenditori selezionati. Il prezzo è di 899 euro per la variante con colorazione nera mentre quella con colorazione blu sarà disponibile con un prezzo di 999 euro.

Ci sono anche i nuovi GT6

Contemporaneamente al lancio di Ultimate 2, Huawei ha annunciato il debutto anche della serie Huawei Watch GT6, con diverse varianti da 41 mm e 46 mm, e con prezzi a partire da 249 euro. Si tratta, chiaramente, di uno smartwatch che va a posizionarsi in un segmento di mercato completamente differente rispetto ad Ultimate 2. Il modello ha la potenzialità per ritagliarsi uno spazio da protagonista nel settore, rafforzando il ruolo del brand.