Huawei Watch GT 6 Pro, prezzo in picchiata: offerta lampo

Da oggi trovi il Huawei Watch GT 6 Pro in promo con uno sconto di ben 150 euro e lo puoi anche pagare a rate. Funzioni avanzate per il monitoraggio della salute e dell'attività fisica.

Tra gli smartwatch top usciti in questi ultimi mesi c’è anche il Huawei Watch GT 6 Pro, un orologio progettato per essere utilizzato in ogni momento della giornata e realizzato con molta cura. Uno smartwatch che si posiziona nella fascia altissima del mercato e che ti supporta sia nella vita di tutti i giorni con funzioni utili, sia durante gli allenamenti o le escursioni all’aperto grazie alla presenza di tantissime app per lo sport, tra cui alcune di livello professionale, come ad esempio quella dedicata al ciclismo.

Oggi, però, non siamo qui per decantare le caratteristiche di questo ottimo smartwatch, ma per parlare dell’ottima offerta disponibile su Amazon. Infatti, è disponibile con uno sconto del 30% che fa crollare il prezzo al minimo storico e risparmi ben 150 euro su quello di listino. Un’ottima occasione da non farsi scappare: acquistandolo oggi lo ricevi a casa anche prima di Natale, ma devi essere velocissimo. Approfittane subito.

Huawei Watch GT 6 Pro: prezzo, offerta e prezzo Amazon

Ottima occasione per il Huawei Watch GT 6 Pro. Da oggi lo smartwatch top del colosso cinese è disponibile in promo a un prezzo di 349 euro con uno sconto del 30% che ti fa risparmiare ben 150 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità dell’orologio è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorno. Se sei abbastanza veloce, può arrivare anche prima di Natale e fai un super regalo. Per il reso gratuito, invece, hai tempo fino al 15 gennaio 2026.

Huawei Watch GT 6 Pro: caratteristiche e funzionalità

Il Huawei Watch GT 6 Pro è uno degli smartwatch più interessanti tra quelli disponibili in questo momento sul mercato. Un dispositivo che si posiziona nella fascia alta e dotato di tecnologie e funzionalità avanzate. Anche il design è molto interessante, grazie alla cassa realizata in lega di titanio di qualità aerospaziale e al vetro in cristallo zaffiro che ne garantiscono una resistenza estrema certificata IP69 e un’impermeabilità fino a 50 metri.

Passando al funzionalità, l’orologio ha un sistema per la salute avanzatissimo. Il dispositivo è equipaggiato con il sistema HUAWEI TruSense, che offre analisi avanzate della frequenza cardiaca, dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2) e della variabilità della frequenza cardiaca (HRV) per la gestione della fatica. La salute cardiovascolare è costantemente monitorata attraverso l’analisi ECG e il rilevamento delle aritmie, mentre il benessere emotivo viene tracciato attraverso una funzione dedicata che classifica gli stati d’animo in dodici tipi differenti.

Per gli atleti, il Huawei Watch GT 6 Pro introduce il sistema di posizionamento HUAWEI Sunflower, che migliora del 20% la geolocalizzazione, rendendola perfetta per il ciclismo, il trail running e l’escursionismo. Gli amanti delle due ruote possono beneficiare di metriche professionali come la potenza virtuale e il monitoraggio dell’FTP (soglia di potenza funzionale), oltre alla possibilità di connettere accessori esterni come fasce cardio e misuratori di potenza via Bluetooth. Lo sportivo d’élite troverà inoltre oltre 17.000 mappe di campi da golf e il supporto per le immersioni in apnea fino a 40 metri.

L’autonomia è da record, raggiungendo fino a 21 giorni di utilizzo con una singola carica, garantendo continuità anche durante le avventure all’apertocon GPS sempre attivo. Il display AMOLED da 1,47 pollici, molto luminoso con i suoi 3000 nit di picco, assicura una leggibilità perfetta sotto la luce diretta del sole. Completano il quadro le funzioni di sicurezza avanzate, come il Fall Detection con chiamata SOS automatica, e la capacità di gestire chiamate Bluetooth e notifiche direttamente dal polso.

