L'ottimo Huawei Watch GT 6 in offerta su Amazon con auricolari Bluetooth inclusi nel prezzo: è un affare per chi è alla ricerca di un nuovo smartwatch

Su Amazon è in corso un’offerta da cogliere al volo per tutti gli utenti alla ricerca di nuovi accessori smart da affiancare al proprio smartphone (Android o iPhone). Con la promozione in corso, infatti, è possibile acquistare il Huawei Watch GT 6 da 46 mm, uno degli smartphone più interessanti di tutta la gamma del brand, e le FreeBuds SE 3 in un unico bundle.

Il prezzo è ridotto a 249 euro. L’offerta riguarda la versione del bundle venduta direttamente da Amazon con la possibilità di ottenere uno sconto del 10% per chi ha un abbonamento Prime Student attivo (disponibile con prova gratuita). Per accedere subito alla promozione basta premere sul banner qui di sotto e scegliere la colorazione desiderata.

HUAWEI WATCH GT 6 46mm Nero + FreeBuds SE 3 Nero, Smartwatch, Display AMOLED da 1,47 pollici, Fino a 21 giorni, Ciclismo, Oltre 100 Modalità Sportive, iOS e Android, Pagamento NFC

La scheda tecnica del Huawei Watch GT 6

Il Huawei Watch GT 6 è la scelta giusta per chi è alla ricerca di uno smartwatch di qualità, soprattutto considerando la variante da 46 mm, leggermente più grande e con una batteria con capacità superiore rispetto alla versione da 41 mm.

Il dispositivo può essere abbinato a smartphone Android e iPhone e può gestire chiamate, messaggi e notifiche. In questo modo, è possibile avere al polso un dispositivo completo e ricco di funzioni.

Ci sono, inoltre, tantissime funzioni per chi ha bisogno di un vero e proprio fitness tracker per monitorare l’allenamento e la propria salute. Il display è dotato di un pannello AMOLED circolare da 1,47 pollici e con una luminosità che può arrivare fino a un picco di 3000 nits.

Huawei Watch GT 6 da 46 mm: l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta in corso su Amazon è ora possibile acquistare il Huawei Watch GT 6 in bundle con le FreeBuds SE 3 al prezzo scontato di 249 euro. Si tratta della variante da 46 mm che ora viene proposta allo stesso prezzo della versione da 41 mm. Per gli utenti Prime Student c’è la possibilità di ottenere uno sconto del 10% sul bundle, rendendo l’offerta ancora più vantaggiosa. La promozione riguarda la versione venduta e spedita da Amazon ed è valida solo per un breve periodo. Lo sconto, infatti, terminerà il 8 ottobre oppure in caso di esaurimento delle scorte disponibili in magazzino. Per accedere subito alla promo è sufficiente premere sul banner qui di sotto.

