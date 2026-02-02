Huawei Watch GT 5, prezzo in picchiata: oggi costa pochissimo

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Lo smartwatch di Huawei è in offerta al minimo storico con uno sconto del 36% e lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero. Monitoraggio della salute e dell'attività fisica.

Huawei / YouTube

Huawei è una delle aziende tech che in questi anni ha fatto più parlare di sé grazie a ottimi dispositivi con un rapporto qualità-prezzo molto interessante. Uno dei settori in cui ha avuto il maggior successo è quello degli smartwatch, con prodotti realizzati con cura e dotati di tante funzioni avanzate. Come ad esempio il Huawei Watch GT 5, orologio che da oggi troviamo al minimo storico grazie allo sconto del 36% che ti fa risparmiare ben 90 euro su quello di listino. Oltre ad approfittare del minimo storico, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Un’occasione unica che non devi farti sfuggire.

Il Huawei Watch GT 5 è perfetto per la vita di tutti i giorni, grazie a un design che unisce classico e moderno e una suite di sensori di ultima generazione che si prende cura del tuo stato di salute. Oltre a monitorare i principali parametri vitali, l’orologio tiene sotto controllo anche lo stato di stress e la salute psico-fisica. Per gli amanti degli allenamenti, invece, ci sono più di 100 modalità sportive e per ognuna raccogli statistiche avanzate che ti aiutano a migliorare giorno dopo giorno. Non perdere questa occasione: termina tra pochissimo.

Huawei Watch GT 5

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Huawei Watch GT 5: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta è di quelle da cogliere al volo. Grazie allo sconto lampo del 36% disponibile su Amazon, il prezzo del Huawei Watch GT 5 scende a 159 euro, minimo storico sul sito di e-commerce e uno dei migliori prezzo di tutto il web. Il risparmio netto è di 90 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 31,80 euro al mese. Lo paghi praticamente quanto un caffè al giorno.

Lo smartwatch è già disponibile per essere spedito e acquistandolo oggi lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore, ma dipende da dove e da quando effettui l’ordine. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato. Non perdere questa ottima opportunità.

Huawei Watch GT 5

Huawei Watch GT5: le caratteristiche tecniche

Il Huawei Watch GT 5 nella sua versione da 46 mm si distingue per un design raffinato, caratterizzato da linee ottagonali e una struttura in acciaio inossidabile che gli conferisce un aspetto premium e ultra-resistente. Un orologio progettato per essere indossato sempre e che si prende cura del tuo benessere psico-fisico

Sul lato della salute, il wearable utilizza il nuovo sistema HUAWEI TruSense, una suite di sensori avanzati che migliora la precisione nel monitoraggio della frequenza cardiaca, della saturazione dell’ossigeno e della frequenza respiratoria, integrando per la prima volta un assistente dedicato al benessere emotivo capace di rilevare lo stato di stress e l’umore quotidiano. La precisione del tracciamento all’aperto è garantita dal sistema di posizionamento HUAWEI Sunflower, che grazie a un algoritmo ottimizza la ricezione del segnale GPS, rendendolo perfetto per chi pratica corsa o ciclismo in ambienti urbani.

Per gli appassionati di sport, l’orologio offre analisi di livello professionale, tra cui il monitoraggio della corsa (per ridurre il rischio di infortuni) e mappe a colori direttamente al polso per la navigazione durante le sessioni di trail o ciclismo. Le modalità di allenamento tra cui puoi scegliere sono più di 100. La robustezza è certificata da un grado di protezione IP69 e una resistenza all’acqua fino a 5 ATM, rendendolo idoneo anche per il nuoto e resistente a getti d’acqua ad alta pressione.

Uno dei punti di forza è la batteria che assicura un’autonomia fino a 14 giorni con una singola carica, liberando l’utente dalla preoccupazione della ricarica quotidiana. Completano il profilo la piena compatibilità con sistemi iOS e Android, la possibilità di effettuare chiamate via Bluetooth e una vasta gamma di quadranti personalizzabili per adattare lo smartwatch a ogni occasione. Un orologio perfetto per la vita di tutti i giorni e che solo per oggi trovi a un prezzo stracciato.

Huawei Watch GT 5