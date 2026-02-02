Libero
OFFERTE

Huawei Watch GT 5, prezzo in picchiata: oggi costa pochissimo

Lo smartwatch di Huawei è in offerta al minimo storico con uno sconto del 36% e lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero. Monitoraggio della salute e dell'attività fisica.

Pubblicato:

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Huawei Watch GT 3 da 42mm Huawei / YouTube

Huawei è una delle aziende tech che in questi anni ha fatto più parlare di sé grazie a ottimi dispositivi con un rapporto qualità-prezzo molto interessante. Uno dei settori in cui ha avuto il maggior successo è quello degli smartwatch, con prodotti realizzati con cura e dotati di tante funzioni avanzate. Come ad esempio il Huawei Watch GT 5, orologio che da oggi troviamo al minimo storico grazie allo sconto del 36% che ti fa risparmiare ben 90 euro su quello di listino. Oltre ad approfittare del minimo storico, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Un’occasione unica che non devi farti sfuggire.

Il Huawei Watch GT 5 è perfetto per la vita di tutti i giorni, grazie a un design che unisce classico e moderno e una suite di sensori di ultima generazione che si prende cura del tuo stato di salute. Oltre a monitorare i principali parametri vitali, l’orologio tiene sotto controllo anche lo stato di stress e la salute psico-fisica. Per gli amanti degli allenamenti, invece, ci sono più di 100 modalità sportive e per ognuna raccogli statistiche avanzate che ti aiutano a migliorare giorno dopo giorno. Non perdere questa occasione: termina tra pochissimo.

Huawei Watch GT 5

Huawei Watch GT 5

159,00 €249,00 € -90,00 € (36%)

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Scopri le nostre offerte su Telegram

Huawei Watch GT 5: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta è di quelle da cogliere al volo. Grazie allo sconto lampo del 36% disponibile su Amazon, il prezzo del Huawei Watch GT 5 scende a 159 euro, minimo storico sul sito di e-commerce e uno dei migliori prezzo di tutto il web. Il risparmio netto è di 90 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 31,80 euro al mese. Lo paghi praticamente quanto un caffè al giorno.

Lo smartwatch è già disponibile per essere spedito e acquistandolo oggi lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore, ma dipende da dove e da quando effettui l’ordine. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato. Non perdere questa ottima opportunità.

Huawei Watch GT 5

Huawei Watch GT 5

159,00 €249,00 € -90,00 € (36%)

Huawei Watch GT5: le caratteristiche tecniche

Il Huawei Watch GT 5 nella sua versione da 46 mm si distingue per un design raffinato, caratterizzato da linee ottagonali e una struttura in acciaio inossidabile che gli conferisce un aspetto premium e ultra-resistente. Un orologio progettato per essere indossato sempre e che si prende cura del tuo benessere psico-fisico

Sul lato della salute, il wearable utilizza il nuovo sistema HUAWEI TruSense, una suite di sensori avanzati che migliora la precisione nel monitoraggio della frequenza cardiaca, della saturazione dell’ossigeno e della frequenza respiratoria, integrando per la prima volta un assistente dedicato al benessere emotivo capace di rilevare lo stato di stress e l’umore quotidiano. La precisione del tracciamento all’aperto è garantita dal sistema di posizionamento HUAWEI Sunflower, che grazie a un algoritmo ottimizza la ricezione del segnale GPS, rendendolo perfetto per chi pratica corsa o ciclismo in ambienti urbani.

Per gli appassionati di sport, l’orologio offre analisi di livello professionale, tra cui il monitoraggio della corsa (per ridurre il rischio di infortuni) e mappe a colori direttamente al polso per la navigazione durante le sessioni di trail o ciclismo. Le modalità di allenamento tra cui puoi scegliere sono più di 100. La robustezza è certificata da un grado di protezione IP69 e una resistenza all’acqua fino a 5 ATM, rendendolo idoneo anche per il nuoto e resistente a getti d’acqua ad alta pressione.

Uno dei punti di forza è la batteria che assicura un’autonomia fino a 14 giorni con una singola carica, liberando l’utente dalla preoccupazione della ricarica quotidiana. Completano il profilo la piena compatibilità con sistemi iOS e Android, la possibilità di effettuare chiamate via Bluetooth e una vasta gamma di quadranti personalizzabili per adattare lo smartwatch a ogni occasione. Un orologio perfetto per la vita di tutti i giorni e che solo per oggi trovi a un prezzo stracciato.

Huawei Watch GT 5

Huawei Watch GT 5

159,00 €249,00 € -90,00 € (36%)

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

Ti suggeriamo

Ti potrebbero interessare

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963