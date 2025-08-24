Huawei, lo smartwatch a prezzo mai visto: va comprato ora

Perfetto per monitorare attività fisica e benessere, è dotato di una batteria che regala fino a 2 settimane di autonomia. Oggi lo trovi a un prezzo mai visto prima

Amazon

Un fedele compagno di allenamenti, ma non solo. Il nuovo Huawei Watch GT 5 è pronto ad accompagnarti in ogni tua avventura quotidiana: dalla sgambata mattutina agli appuntamenti quotidiani, sino al momento in cui vai a dormire.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Lo smartwatch del produttore cinese dispone infatti di funzioni e caratteristiche che lo rendono perfetto sia per chi è alla ricerca di un personal trainer da polso, sia per chi vuole un "assistente personale" per la vita di tutti i giorni. Le funzionalità smart ti permettono di effettuare chiamate, rispondere ai messaggi, pagare, monitorare il tuo stato di salute e molto altro ancora. Insomma, un vero tutto fare sempre pronto a correre in tuo soccorso.

Con l’offerta top di oggi su Amazon, poi, lo trovi a un prezzo senza precedenti: risparmi decine di euro e fai un vero affare.

Huawei Watch GT 5

Huawei Watch, prezzo mai così basso: sconto e quanto costa

L’offerta di oggi sullo smartwatch del produttore cinese è di quelle che non capitano molto spesso. Neanche su Amazon.

Lo Huawei Watch GT 5 con cassa da 46 mm è disponibile con uno sconto del 28% al prezzo più basso degli ultimi mesi. Comprandolo adesso lo paghi 179,00 euro anziché 249,00 come da listino. Il risparmio rispetto al prezzo consigliato dal produttore è di ben 70 euro.

Huawei Watch GT 5

Huawei Watch GT 5 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Lo smartwatch HUAWEI WATCH GT 5 si distingue per le sue caratteristiche tecniche all’avanguardia abbinate a un design sofisticato e ricercato.

Disponibile in due dimensioni, 46 mm e 41 mm, monta rispettivamente display AMOLED da 1,43 e 1,32 pollici per una visualizzazione chiara e brillante. Un punto di forza è l’eccezionale autonomia della batteria, che può raggiungere i 14 giorni nel modello più grande, riducendo al minimo le ricariche. Il dispositivo è inoltre impermeabile fino a 5 ATM, rendendolo ideale per il nuoto e gli sport acquatici.

Sul fronte del monitoraggio della salute e del benessere, il nuovo smartwatch del produttore cinese fa un deciso passo in avanti rispetto ai modelli precedenti. Il sistema HUAWEI TruSense fornisce dati precisi su sei sistemi corporei, inclusi frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue (SpO2) e sonno.

Attraverso l’app dedicata "Emotional wellbeing", lo smartwatch monitora lo stato emotivo, mentre l’app "Stay Fit" aiuta a gestire le calorie per un migliore equilibrio tra dieta e attività fisica. Queste funzioni lo rendono un assistente personale per la salute a tutto tondo.

Oltre alle funzionalità di salute, il dispositivo eccelle nel tracciamento sportivo. Supporta oltre 100 modalità di allenamento, come corsa, nuoto e padel, e integra un avanzato sistema GPS basato su cinque sistemi satellitari per un posizionamento estremamente preciso durante le attività all’aperto.

Funzionalità smart come le chiamate Bluetooth, la tastiera integrata e la possibilità di scaricare app dall’AppGallery lo rendono uno strumento versatile per la vita di tutti i giorni, compatibile sia con smartphone Android che iOS.

Huawei Watch GT 5