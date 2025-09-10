Huawei Watch GT 5, offerta shock su Amazon: minimo storico

Il Huawei Watch GT 5 è disponibile in promo con uno sconto del 28% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi quasi 100 euro. Pagamento in 5 rate a tasso zero.

Gli smartwatch Huawei sono stati sempre un punto di riferimento per l’intero settore. Il colosso cinese è stato uno dei primi a produrre orologi smart per la vita di tutti i giorni in grado di supportarti in ogni momento. E lo dimostra il Huawei Watch GT 5, uno degli ultimi modelli lanciati sul mercato e che da oggi trovi a un super prezzo su Amazon. Il merito è dello sconto eccezionale presente in pagina che ti fa risparmiare quasi 100 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero grazie al servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

Il Huawei Watch GT 5 integra le migliori tecnologie disponibili sul mercato per il monitoraggio della salute e delle attività quotidiane. Oltre ad avere una misurazione precisa della saturazione dell’ossigeno nel sangue, della frequenza cardiaca e un report quotidiano su come hai riposato la notte, l’orologio supporta più di 100 modalità di allenamento, alcune delle quali di livello professionale. Per la corsa e il ciclismo sono state aggiunte nuove funzioni che ti aiutano a migliorare giorno dopo giorno. Non manca una super batteria che può durare fino a quattordici giorni.

Huawei Watch GT 5

Huawei Watch GT 5: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta speciale per il Huawei Watch GT 5. Da oggi lo smartphone è disponibile con uno sconto del 28% che fa scendere il prezzo a soli 179,90 euro, con un risparmio di quasi 100 euro su quello di listino. Per questo orologio si tratta del minimo storico e hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero da 35,98 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

La disponibilità è immediata e la consegna avviene anche in meno di ventiquattro ore. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni da quando lo ricevi a casa. Non perdere tempo e approfittane ora.

Huawei Watch GT 5

Huawei Watch GT 5: le caratteristiche tecniche

Il Huawei Watch GT 5 è un orologio smart progettato per la vita di tutti i giorni che unisce eleganza, tecnologia e funzionalità avanzate per il benessere e l’attività sportiva. Uno smartwatch come ne trovi pochi sul mercato e che puoi indossare ventiquattro ore su ventiquattro.

Il design spicca per la sua raffinatezza. La cassa in acciaio inossidabile si distingue per un "bordo affilato", mentre la ghiera è unica nel suo genere. Il display AMOLED molto ampio e grande garantisce una visualizzazione brillante e nitida in ogni situazione, anche sotto la luce diretta del sole. Puoi anche personalizzare il quadrante con watch faces che ti mostrano tutte le informazioni che vuoi sempre avere al poslo.

Al suo interno, il Huawei Watch GT 5 integra il sistema HUAWEI TruSense, che offre un monitoraggio della salute a 360 gradi. Il dispositivo monitora in modo preciso e affidabile la frequenza cardiaca, il sonno (rilevando anche la respirazione anomala), il livello di stress e supporta un monitoraggio dedicato per la salute femminile. L’app Emotional wellbeing usa i dati biometrici per fornire un’istantanea dell’umore, mentre gli Anelli Attività 2.0 ti aiutano a raggiungere i tuoi obiettivi quotidiani.

Per gli amanti dello sport, l’orologio offre oltre 100 modalità di allenamento. Le nuove funzioni per la corsa e il ciclismo sono particolarmente avanzate: la navigazione con mappe in tempo reale e l’analisi della forma di corsa ti aiutano a prevenire gli infortuni, mentre per i ciclisti lo smartwatch può trasformarsi in un vero e proprio ciclocomputer con dati in tempo reale. Il sistema di posizionamento garantisce un tracciamento preciso delle tue attività all’aperto.

Gli smartwatch Huawei per la sua autonomia, e questo modello non fa eccezione: la batteria garantisce fino a 14 giorni di durata, liberandoti dalla preoccupazione di doverlo ricaricare frequentemente. Un orologio veramente speciale e che da oggi trovi al minimo storico

Huawei Watch GT 5