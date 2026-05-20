Huawei Watch GT 5 crolla di prezzo: sconto mai visto prima

Lo smartwatch top di Huawei è in offerta con uno sconto del 43% e il prezzo crolla al minimo storico. Monitoraggio avanzato della salute e dell'attività fisica.

Huawei

Offerta lampo imperdibile su Amazon per il Huawei Watch GT 5, smartwatch per la vita di tutti i giorni e dotato di tante funzioni utili. Il colosso cinese si è fatto molto apprezzare in questi anni per i suoi orologi e questo modello non è da meno. Oltre a un design moderno, ma che strizza l’occhio agli orologi analogici, è dotato di sensori che ti permettono di tenere sotto controllo i principali parametri vitali e gli allenamenti quotidiani, grazie al supporto a più di 100 modalità sportive. A catturare l’attenzione, però, è soprattutto la promo disponibile oggi. Grazie allo sconto del 43%, il prezzo scende al minimo storico e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Un’occasione lampo che non devi assolutamente farti sfuggire.

Huawei Watch GT 5

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Huawei Watch GT 5: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta shock per il Huawei Watch GT 5. Lo smartwatch è disponibile da oggi su Amazon a un prezzo di 143 euro con uno sconto del 43% su quello di listino. La promo non finisce qui: hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero da 28,60 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

La disponibilità dell’orologio è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore, ma dipende da dove e da quando effettui l’ordine. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato.

Huawei Watch GT 5

Huawei Watch GT 5: caratteristiche e funzionalità

Lo smartwatch da indossare in ogni momento della giornata. Il Huawei Watch GT 5 unisce un design classico a funzioni smart che permettono di allenarti come un professionista tenendo sotto controllo i parametri vitali. Caratterizzato da un design con ghiera ottagonale e realizzato con materiali premium resistenti all’usura, questo modello sfoggia un ampio e brillante display AMOLED da 1,43" che garantisce una visibilità perfetta anche sotto la luce diretta del sole, adattandosi sia agli allenamenti più intensi che alle occasioni formali.

Il vero salto generazionale è guidato dal sistema di posizionamento HUAWEI Sunflower, che utilizza un algoritmo adattivo per tracciare il segnale satellitare in modo continuo, offrendo una precisione millimetrica durante la corsa, il ciclismo o le escursioni all’aperto. Abbinato al sistema di monitoraggio della salute HUAWEI TruSense, l’orologio traccia con accuratezza battito cardiaco, livelli di ossigeno nel sangue (SpO2) e respirazione, introducendo anche un assistente dedicato al benessere emotivo. Gli amanti del fitness hanno a disposizione oltre 100 modalità sportive, tra cui la corsa su pista.

La connettività è ai massimi livelli grazie alla possibilità di effettuare chiamate Bluetooth e di rispondere rapidamente ai messaggi tramite una tastiera virtuale direttamente dallo schermo. Uno dei più grandi punti di forza del Huawei Watch GT 5 da 46 mm resta autonomia: la batteria a lunghissima durata garantisce infatti fino a 14 giorni di utilizzo massimo e fino a 9 giorni di utilizzo tipico, liberandoti dall’ansia di dover portare sempre con te il caricabatterie.

Huawei Watch GT 5