Il Huawei Watch GT 5 da 46 mm è in offerta su Amazon e tocca oggi il suo prezzo minimo storico diventando lo smartwatch da prendere per la maggior parte degli utenti

Promo Amazon: il Huawei Watch GT 5 (46 mm) è disponibile oggi a 157 euro, prezzo minimo storico, con possibilità di pagamento in 5 rate mensili senza interessi.

Caratteristiche principali: display AMOLED ad alta luminosità, funzioni per salute e fitness, autonomia fino a 14 giorni, peso di 48 g e spessore di 10,7 mm.

Tra le offerte Amazon di oggi c’è l’opzione giusta per chi è alla ricerca di un nuovo smartwatch dall’ottimo rapporto qualità/prezzo da affiancare al proprio smartphone Android oppure all’iPhone. Grazie alla promo in corso, infatti, è possibile puntare oggi su Huawei Watch GT 5 da 46 mm.

Lo smartwatch di Huawei è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 157 euro, scegliendo la versione venduta e spedita da Amazon, con anche la possibilità di pagamento in 5 rate mensili, per gli utenti abilitati agli acquisti rateali.

Il modello di Huawei viene proposto ora al prezzo minimo storico sullo store, diventando un vero e proprio "best buy" per tutti gli utenti alla ricerca di un prodotto completo e di qualità. Per sfruttare subito la promo è sufficiente premere sul box qui di sotto.

Huawei Watch GT 5, la scheda tecnica

Il Huawei Watch GT 5 rappresenta la soluzione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di uno smartwatch di qualità da comprare al prezzo giusto. Caratterizzato da un display AMOLED ad alta luminosità, in modo da essere sempre ben visibile sotto la luce del sole, lo smartwatch può integrarsi al meglio con lo smartphone per la gestione delle notifiche e anche delle chiamate.

Ci sono poi tutte le funzionalità per il controllo della salute e il monitoraggio dell’allenamento, con la valutazione di diversi parametri in tempo reale. Da segnalare anche un’ottima autonomia, ben superiore alla media di questa categoria di prodotti. Con una carica completa, infatti, è possibile arrivare a 14 giorni di utilizzo che diventano 9 giorni in caso di uso "tipico" del dispositivo.

Il Huawei Watch GT 5 non ha punti deboli, è molto leggero (pesa circa 48 grammi) e sottile (10,7 mm di spessore). Si tratta del prodotto giusto per tutti gli utenti alla ricerca di uno smartwatch di qualità, soprattutto considerando il prezzo. La promo in corso, infatti, rende il dispositivo di Huawei un vero e proprio best buy.

Huawei Watch GT 5: l’offerta Amazon

Con la nuova offerta in corso su Amazon è ora possibile acquistare il Huawei Watch GT 5 da 46 mm con un prezzo scontato a 157 euro. Il modello della casa cinese è ora disponibile al suo nuovo prezzo minimo storico ed è acquistabile tramite il box qui di sotto. L’offerta riguarda la versione nera del dispositivo e resterà attiva solo per un breve periodo di tempo.

