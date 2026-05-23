Huawei Watch Fit 5 Pro recensione: autonomia da record, design discusso
Lo smartwatch fitness di Huawei punta su autonomia, sensori e qualità costruttiva. Il design fa discutere, ma i numeri raccontano un'altra storia.
Il Huawei Watch Fit 5 Pro costa 299 euro e dura 10 giorni con una carica. Il display OLED da 1,92 pollici arriva a 3.000 nit, la cassa pesa 30 grammi, traccia oltre 100 sport e paga al posto tuo tramite Curve Pay con un cashback del 3%.
Il limite principale è estetico: somiglia molto a un Apple Watch. Per chi ci convive, è probabilmente il fitness smartwatch più completo sotto i 300 euro.
Portare al polso uno strumento capace di misurare la pressione atmosferica, tracciare un triathlon, pagare il caffè e durare dieci giorni con una singola carica è una promessa che fino a qualche anno fa sembrava eccessiva. Oggi è semplicemente il capitolato tecnico di uno smartwatch di fascia media.
Il Huawei Watch Fit 5 Pro è uno smartwatch fitness di fascia alta disponibile in Italia dal 7 maggio 2026 al prezzo consigliato di 299 euro. Si rivolge a chi cerca un dispositivo capace di coprire salute, sport e pagamenti in un unico prodotto leggero e durevole, pur accettando un design che richiama in modo esplicito quello di Apple Watch.
La cassa misura 44,5 × 40,8 × 9,5 mm per un peso di 30,4 grammi. Il display è un pannello OLED LTPO da 1,92 pollici con luminosità massima di 3.000 nit. L’autonomia dichiarata è di 10 giorni, confermata nei test con utilizzo misto e monitoraggio continuo della salute attivo.
HUAWEI WATCH FIT 4 Pro Smartwatch, Cassa in titanio, AMOLED 1.82 pollici, GPS dual-band, ECG, Pagamento NFC, Monitoraggio SpO2 e Frequenza Cardiaca, Autonomia 10 giorni, Arancione
Huawei Watch Fit 5 Pro
Il Watch Fit 5 Pro è la versione più equipaggiata della nuova serie FIT di Huawei, con una cassa in titanio e alluminio, resistenza 5ATM e IP69, connettività Bluetooth 6.0 e un sistema di sensori che include ECG, rilevamento delle cadute e analisi della rigidità arteriosa.
Rispetto ai diretti concorrenti, il vantaggio più evidente è l'autonomia: dieci giorni contro le 18-20 ore dell'Apple Watch Series 11. Il prezzo è cresciuto rispetto alle generazioni precedenti, di circa 100 euro nel giro di due anni. La proposta, però, è cresciuta in modo proporzionale.
- Autonomia reale di 10 giorni confermata
- Display leggibile in pieno sole
- Peso contenuto: soli 30,4 grammi
- Oltre 100 sport tracciati inclusi golf e immersione
- Pagamenti NFC con Curve Pay
- Design che richiama Apple Watch
- Ecosistema Huawei Health relativamente chiuso
- Prezzo cresciuto di circa 100 euro rispetto a due generazioni fa
- Integrazione con app terze parti non al top
Il primo impatto del Huawei Watch Fit 5 Pro al polso è positivo sotto ogni aspetto tranne uno. La cassa in alluminio con cornice in titanio ha una solidità percepita superiore alla media della categoria, e i 9,5 mm di spessore la rendono tra le meno invasive tra gli smartwatch con ambizioni sportive serie. I 30,4 grammi di peso totale si sentono a malapena, anche dopo ore di utilizzo continuativo.
Il problema è che quelle forme quadrate con angoli arrotondati, quel modo in cui il display scivola verso il bordo, quella corona laterale: tutto richiama molto da vicino Apple Watch. Non è una somiglianza vaga o frutto di coincidenza stilistica. È un riferimento esplicito, riconoscibile da chiunque nel giro di pochi secondi.
La resistenza all'acqua è certificata 5ATM e IP69, combinazione che copre nuoto, pioggia intensa e getti diretti d'acqua. Il cinturino in materiale traspirante contribuisce al comfort prolungato, e la scelta dei colori disponibili permette di personalizzare l'abbinamento con diversi contesti d'uso.
Il pannello è il punto di forza più immediato di questo smartwatch. Il display OLED LTPO da 1,92 pollici con risoluzione 480 × 408 pixel occupa l'83% della superficie frontale: un dato superiore sia al predecessore FIT 4 Pro, che si fermava al 79%, sia all'Apple Watch Series 11, che non va oltre il 78%. Nella pratica quotidiana significa uno schermo che sembra quasi privo di cornici.
La luminosità massima di 3.000 nit è il valore che cambia davvero le cose durante un'uscita sportiva all'aperto. Sotto il sole diretto, le informazioni restano leggibili senza dover fare ombra con la mano, un dettaglio che chi usa lo smartwatch per attività outdoor conosce bene come limite ricorrente in altri prodotti.
La tecnologia LTPO permette al pannello di variare il refresh rate in modo automatico, riducendo i consumi quando il contenuto a schermo è statico. Questo contribuisce direttamente alla durata della batteria senza che l'utente percepisca alcuna differenza visiva nella fluidità.
Il sistema TruSense integra un set di sensori tra i più completi disponibili su uno smartwatch sotto i 300 euro. Si parte dai classici accelerometro, giroscopio e magnetometro, si aggiungono il cardiofrequenzimetro ottico, l'ECG, l'analisi della rigidità arteriosa e la misurazione dell'onda di polso.
A questi si uniscono il monitoraggio continuo del sonno, il rilevamento delle cadute e la modalità per le immersioni in apnea.
Le modalità sportive disponibili superano quota 100. Nel catalogo si trovano discipline attese come corsa, ciclismo, nuoto e yoga, ma anche attività specialistiche come golf con metriche dedicate, trail running, triathlon e sci di fondo.
Per chi pratica più sport diversi, avere tutto in un unico dispositivo senza compromessi elimina la necessità di valutare prodotti verticali più costosi.
Il monitoraggio della pressione atmosferica tramite barometro integrato aggiunge un dato utile soprattutto per chi pratica attività in montagna o in ambienti variabili. L'ECG non è un ornamento: rileva anomalie del ritmo cardiaco con una precisione posizionata tra le migliori della fascia.
Dieci giorni di autonomia è la cifra su cui Huawei costruisce buona parte del posizionamento del Fit 5 Pro, e a differenza di quanto accade spesso con i dati dichiarati dai produttori, questo numero regge nella realtà.
Con il monitoraggio continuo della salute attivo, le notifiche abilitate e qualche sessione di allenamento quotidiana, il dispositivo raggiunge i dieci giorni senza richiedere una ricarica.
Il confronto con i diretti concorrenti è impietoso: un Apple Watch Series 11 richiede la ricarica notturna ogni giorno, un Samsung Galaxy Watch 7 arriva a due o tre giorni.
Qui la differenza non è marginale, è strutturale, e nella vita concreta significa poter monitorare il sonno ogni notte per una settimana intera senza mai togliere l'orologio dal polso.
La ricarica avviene tramite dock magnetico proprietario. Non è una soluzione universale come il cavo USB-C, ma i cicli di ricarica sono così rari che il disagio è minimo nel complesso.
Una delle novità più concrete della serie Fit 5 è l'arrivo dei pagamenti contactless tramite NFC, gestiti attraverso Curve Pay. Il funzionamento è identico al contactless tradizionale: si avvicina il polso al terminale e la transazione è completata.
Curve Pay opera come aggregatore, collegando le carte già in possesso dell'utente senza richiedere l'apertura di nuovi conti o la sottoscrizione di servizi aggiuntivi.
Dal 30 aprile 2026 è disponibile un incentivo concreto all'adozione: il 3% di cashback su ogni acquisto effettuato con Curve Pay tramite il Fit 5 Pro.
Con l'acquisto è incluso l'accesso gratuito a Huawei MultiPass e all'abbonamento Huawei Health+, che aggiunge funzioni avanzate di analisi dei dati di salute e fitness.
Il sistema operativo HarmonyOS è compatibile con Android e iOS. L'app Huawei Health gestisce tutti i dati in modo completo, ma l'ecosistema rimane più chiuso rispetto a Garmin Connect o Apple Health: l'integrazione con piattaforme terze come Strava o Training Peaks esiste ma risulta meno fluida di quanto ci si aspetterebbe a questo prezzo.
Huawei Watch Fit 5 Pro
HUAWEI WATCH FIT 4 Pro Smartwatch, Cassa in titanio, AMOLED 1.82 pollici, GPS dual-band, ECG, Pagamento NFC, Monitoraggio SpO2 e Frequenza Cardiaca, Autonomia 10 giorni, Arancione
Il Huawei Watch Fit 5 Pro convince dove conta di più per chi cerca uno smartwatch sportivo serio. L'autonomia di 10 giorni confermata sul campo, il display OLED da 3.000 nit che non cede nemmeno sotto il sole, i 30,4 grammi di peso che rendono il dispositivo quasi impercettibile al polso: sono caratteristiche concrete, misurabili, difficili da trovare riunite in un prodotto sotto i 300 euro.
I pagamenti con Curve Pay e il cashback del 3% aggiungono un valore pratico quotidiano che va oltre il monitoraggio sportivo.
Il riferimento visivo ad Apple Watch è troppo diretto per passare inosservato, e per molti utenti rappresenterà una questione di principio, indipendentemente dalle prestazioni. L'ecosistema Huawei Health funziona bene internamente ma risulta più chiuso rispetto ai competitor su piattaforme terze.
Il prezzo in crescita rispetto alle generazioni precedenti è un dato reale, anche se la proposta tecnica è cresciuta in modo proporzionale.
A 299 euro, il Huawei Watch Fit 5 Pro è uno degli smartwatch compatti più completi oggi disponibili nella sua fascia di prezzo. È la scelta giusta per chi mette al primo posto l'autonomia, la completezza del tracciamento sportivo e la salute, e non considera il rimando estetico ad Apple Watch un ostacolo insormontabile.
Chi invece è già integrato in un ecosistema Garmin o Samsung farebbe bene a valutare attentamente il costo del cambio di piattaforma prima di procedere.
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