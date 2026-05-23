TOTALE PUNTI 8.6 Huawei Watch Fit 5 Pro Il Watch Fit 5 Pro è la versione più equipaggiata della nuova serie FIT di Huawei, con una cassa in titanio e alluminio, resistenza 5ATM e IP69, connettività Bluetooth 6.0 e un sistema di sensori che include ECG, rilevamento delle cadute e analisi della rigidità arteriosa. Rispetto ai diretti concorrenti, il vantaggio più evidente è l'autonomia: dieci giorni contro le 18-20 ore dell'Apple Watch Series 11. Il prezzo è cresciuto rispetto alle generazioni precedenti, di circa 100 euro nel giro di due anni. La proposta, però, è cresciuta in modo proporzionale.

PRO Autonomia reale di 10 giorni confermata

Display leggibile in pieno sole

Peso contenuto: soli 30,4 grammi

Oltre 100 sport tracciati inclusi golf e immersione

Pagamenti NFC con Curve Pay CONTRO Design che richiama Apple Watch

Ecosistema Huawei Health relativamente chiuso

Prezzo cresciuto di circa 100 euro rispetto a due generazioni fa

Integrazione con app terze parti non al top

Design e materiali VOTO: 7 Il primo impatto del Huawei Watch Fit 5 Pro al polso è positivo sotto ogni aspetto tranne uno. La cassa in alluminio con cornice in titanio ha una solidità percepita superiore alla media della categoria, e i 9,5 mm di spessore la rendono tra le meno invasive tra gli smartwatch con ambizioni sportive serie. I 30,4 grammi di peso totale si sentono a malapena, anche dopo ore di utilizzo continuativo. Il problema è che quelle forme quadrate con angoli arrotondati, quel modo in cui il display scivola verso il bordo, quella corona laterale: tutto richiama molto da vicino Apple Watch. Non è una somiglianza vaga o frutto di coincidenza stilistica. È un riferimento esplicito, riconoscibile da chiunque nel giro di pochi secondi. La resistenza all'acqua è certificata 5ATM e IP69, combinazione che copre nuoto, pioggia intensa e getti diretti d'acqua. Il cinturino in materiale traspirante contribuisce al comfort prolungato, e la scelta dei colori disponibili permette di personalizzare l'abbinamento con diversi contesti d'uso.

Display VOTO: 9 Il pannello è il punto di forza più immediato di questo smartwatch. Il display OLED LTPO da 1,92 pollici con risoluzione 480 × 408 pixel occupa l'83% della superficie frontale: un dato superiore sia al predecessore FIT 4 Pro, che si fermava al 79%, sia all'Apple Watch Series 11, che non va oltre il 78%. Nella pratica quotidiana significa uno schermo che sembra quasi privo di cornici. La luminosità massima di 3.000 nit è il valore che cambia davvero le cose durante un'uscita sportiva all'aperto. Sotto il sole diretto, le informazioni restano leggibili senza dover fare ombra con la mano, un dettaglio che chi usa lo smartwatch per attività outdoor conosce bene come limite ricorrente in altri prodotti. La tecnologia LTPO permette al pannello di variare il refresh rate in modo automatico, riducendo i consumi quando il contenuto a schermo è statico. Questo contribuisce direttamente alla durata della batteria senza che l'utente percepisca alcuna differenza visiva nella fluidità.

Sensori e sport VOTO: 9 Il sistema TruSense integra un set di sensori tra i più completi disponibili su uno smartwatch sotto i 300 euro. Si parte dai classici accelerometro, giroscopio e magnetometro, si aggiungono il cardiofrequenzimetro ottico, l'ECG, l'analisi della rigidità arteriosa e la misurazione dell'onda di polso. A questi si uniscono il monitoraggio continuo del sonno, il rilevamento delle cadute e la modalità per le immersioni in apnea. Le modalità sportive disponibili superano quota 100. Nel catalogo si trovano discipline attese come corsa, ciclismo, nuoto e yoga, ma anche attività specialistiche come golf con metriche dedicate, trail running, triathlon e sci di fondo. Per chi pratica più sport diversi, avere tutto in un unico dispositivo senza compromessi elimina la necessità di valutare prodotti verticali più costosi. Il monitoraggio della pressione atmosferica tramite barometro integrato aggiunge un dato utile soprattutto per chi pratica attività in montagna o in ambienti variabili. L'ECG non è un ornamento: rileva anomalie del ritmo cardiaco con una precisione posizionata tra le migliori della fascia.

Autonomia VOTO: 10 Dieci giorni di autonomia è la cifra su cui Huawei costruisce buona parte del posizionamento del Fit 5 Pro, e a differenza di quanto accade spesso con i dati dichiarati dai produttori, questo numero regge nella realtà. Con il monitoraggio continuo della salute attivo, le notifiche abilitate e qualche sessione di allenamento quotidiana, il dispositivo raggiunge i dieci giorni senza richiedere una ricarica. Il confronto con i diretti concorrenti è impietoso: un Apple Watch Series 11 richiede la ricarica notturna ogni giorno, un Samsung Galaxy Watch 7 arriva a due o tre giorni. Qui la differenza non è marginale, è strutturale, e nella vita concreta significa poter monitorare il sonno ogni notte per una settimana intera senza mai togliere l'orologio dal polso. La ricarica avviene tramite dock magnetico proprietario. Non è una soluzione universale come il cavo USB-C, ma i cicli di ricarica sono così rari che il disagio è minimo nel complesso.

Pagamenti e software VOTO: 8 Una delle novità più concrete della serie Fit 5 è l'arrivo dei pagamenti contactless tramite NFC, gestiti attraverso Curve Pay. Il funzionamento è identico al contactless tradizionale: si avvicina il polso al terminale e la transazione è completata. Curve Pay opera come aggregatore, collegando le carte già in possesso dell'utente senza richiedere l'apertura di nuovi conti o la sottoscrizione di servizi aggiuntivi. Dal 30 aprile 2026 è disponibile un incentivo concreto all'adozione: il 3% di cashback su ogni acquisto effettuato con Curve Pay tramite il Fit 5 Pro. Con l'acquisto è incluso l'accesso gratuito a Huawei MultiPass e all'abbonamento Huawei Health+, che aggiunge funzioni avanzate di analisi dei dati di salute e fitness. Il sistema operativo HarmonyOS è compatibile con Android e iOS. L'app Huawei Health gestisce tutti i dati in modo completo, ma l'ecosistema rimane più chiuso rispetto a Garmin Connect o Apple Health: l'integrazione con piattaforme terze come Strava o Training Peaks esiste ma risulta meno fluida di quanto ci si aspetterebbe a questo prezzo.