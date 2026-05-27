Il Huawei Watch FIT 5 è in promo con un doppio sconto che fa crollare il prezzo e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

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Non un semplice smartwatch da indossare al polso ogni giorno, ma un vero sportwatch universale che ti aiuta a migliorare le tue prestazioni fisiche, ma che allo stesso tempo offre anche per tante altre funzioni. Parliamo del nuovo Huawei Watch Fit 5, smartwatch avanzato e realizzato con molta cura che non solo tiene sotto controllo la tua attività fisica, ma è anche dotato di funzioni per il monitoraggio della salute. Uscito sul mercato da pochissimi giorni, è protagonista di una super promo su Amazon. Oltre allo sconto fisso del 18%, puoi aggiungere un coupon che ti fa risparmiare altri 20 euro. Lo sconto totale è del 27% e hai la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Infine, acquistandolo oggi ricevi in omaggio le cuffie wireless Huawei FreeBuds FE 4. Devi essere velocissimo, la promo può terminare da un momento all’altro.

Huawei Watch Fit 5

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Huawei Watch FIT 5: prezzo, offerta e sconto Amazon

Occasione con doppio sconto per il nuovissimo Huawei Watch FIT 5. Oggi è disponibile con uno sconto fisso del 18% in pagina a cui aggiungere un coupon sconto di 20 euro che si applica in fase di pagamento. In questo modo il costo finale è di 179 euro con uno sconto del 27%. Puoi anche pagarlo in 5 rate a tasso zero da 35,80 euro al mese, praticamente quanto un caffè al giorno. La promo non finisce qui: ricevi in regalo anche le cuffie Huawei FreeBuds SE 4 dal valore di circa 50 euro. Devi essere velocissimo, le scorte stanno per terminare.

Lo smartwatch è già disponibile per essere spedito e acquistandolo oggi lo puoi ricevere anche domani a casa tua, ma dipende da dove e da quando effettui l’ordine. Come per la maggior parte degli smartwatch venduti e spediti da Amazon, hai ben 30 giorni di tempo per effettuare il reso gratuito, in modo da testarne tutte le funzionalità.

Huawei Watch Fit 5

Huawei Watch FIT 5: caratteristiche e funzionalità

Il Huawei Watch FIT 5 è un orologio unico nel suo genere, in grado di abbinare a funzioni pensate per gli sportivi, un design elegante che lo rende perfetto anche per la vita di tutti i giorni.

Caratterizzato da uno stile moderna, il dispositivo sfoggia un display AMOLED da 1,82 pollici ad alta risoluzione in grado di raggiungere un’incredibile luminosità di picco di 2500 nit. Queste specifiche assicurano una visualizzazione delle notifiche, dei widget e dei dati di allenamento sempre nitida e impeccabile, anche sotto la luce diretta del sole.

Dal punto di vista dell’attività sportiva e del benessere, l’orologio è un vero e proprio partner attivo 24 ore su 24. È equipaggiato con una suite di sensori avanzati, tra cui un sensore ottico per la frequenza cardiaca, sensore di temperatura e barometro, oltre a un sistema di geolocalizzazione GNSS dual-band altamente accurato che supporta i principali sistemi di geolocalizzazione per tracciare i percorsi all’aperto in modo millimetrico. Oltre a supportare più di 100 modalità sportive attraverso l’ecosistema HUAWEI Activity Rings, lo smartwatch introduce l’innovativa funzione Mini-Workout: una serie di 30 movimenti animati con istruzioni passo-passo che guidano l’utente a sfruttare ogni momento libero della giornata per allenare fino a 10 parti del corpo. Non manca inoltre un sistema di sicurezza per il rilevamento automatico delle cadute, capace di allertare immediatamente i contatti di emergenza.

A completare l’esperienza d’uso è l’ottima ottimizzazione dei componenti e il supporto alla ricarica wireless. La batteria a lunga durata garantisce infatti un’autonomia fino a 10 giorni con utilizzo normale e fino a 4 giorni con la modalità Always-On Display sempre attiva. In questo modo non lo dovrai ricaricare ogni notte.

Huawei Watch Fit 5