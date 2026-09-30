Scrive di tecnologia e innovazione digitale analizzando trend e impatti socio-culturali.

Huawei

Huawei Watch D3 porta al polso una tecnologia pensata per misurare la pressione con un airbag integrato nel cinturino e un sistema oscillometrico.

Lo smartwatch certificato CE supporta controlli singoli e monitoraggio nelle 24 ore, con dati raccolti nell'app Huawei Health e report condivisibili con un medico.

La nuova generazione riduce gli ingombri, mantiene funzioni da smartwatch completo e arriva in Italia a 449 euro, puntando tutto sulla salute cardiovascolare.

Huawei Watch D3 prova ad avvicinare lo smartwatch al misuratore di pressione tradizionale. Il nuovo modello integra nel cinturino un piccolo airbag gonfiabile, alimentato da una micropompa, che permette di rilevare direttamente dal polso la pressione sistolica e quella diastolica.

È questa la caratteristica che distingue il dispositivo da molti altri wearable. Watch D3 non si affida soltanto ai sensori ottici per fornire indicazioni sulla pressione, ma utilizza il metodo oscillometrico. Il principio è quello impiegato da numerosi misuratori automatici, adattato alle dimensioni di un orologio.

La funzione per la misurazione della pressione dispone anche della certificazione CE secondo il regolamento europeo sui dispositivi medici. Questo non significa che i risultati possano essere usati autonomamente per formulare una diagnosi o modificare una terapia. Huawei stessa invita a valutare i dati insieme a un professionista sanitario.

Scelto per te Huawei Watch D3 449,00 € Acquista su Amazon

Huawei Watch D3 misura la pressione anche nell’arco delle 24 ore

Watch D3 consente di effettuare una singola misurazione quando necessario. Per ottenere un risultato corretto bisogna mantenere il polso all’altezza del cuore e restare fermi durante il rilevamento.

La funzione più interessante è però il supporto al monitoraggio pressorio ambulatoriale nell’arco delle 24 ore, indicato come ABPM. Una volta avviato il programma, lo smartwatch può effettuare misurazioni durante la giornata e continuare anche mentre si dorme. I dati vengono raccolti nell’app Huawei Health, dalla quale è possibile generare un report.

Il cinturino ha quindi un ruolo fondamentale nel funzionamento del dispositivo. L’airbag è integrato al suo interno e, durante le misurazioni, non può essere sostituito con un normale cinturino. Huawei mette a disposizione due misure, adatte complessivamente a polsi con una circonferenza compresa tra 13 e 21 centimetri.

Rispetto a Watch D2, la nuova generazione cerca anche di ridurre l’ingombro. Lo spessore della cassa scende a 11,3 millimetri e il cinturino con airbag è più stretto. Il display AMOLED arriva invece a 1,92 pollici, con una luminosità di picco di 3.000 nit.

Pressione prima e dopo l’attività fisica

Huawei ha introdotto anche la possibilità di confrontare la pressione prima e dopo alcune attività supportate. La misurazione non avviene durante l’esercizio: il controllo viene effettuato prima di iniziare e può essere ripetuto subito dopo la conclusione.

Watch D3 conserva comunque le principali funzioni di uno smartwatch. Supporta le chiamate Bluetooth e mette a disposizione oltre 100 modalità sportive. L’autonomia arriva fino a sei giorni con un utilizzo tipico. Attivando il monitoraggio pressorio nelle 24 ore, invece, si scende.

Quanto costa Huawei Watch D3?

Il nuovo modello è disponibile in Italia a 449 euro. Il suo principale elemento distintivo resta il controllo della pressione: è questa funzione a definire l’identità di Watch D3 e a differenziarlo in modo netto dagli smartwatch tradizionali.

Il controllo regolare della pressione sanguigna è importante perché permette di individuare in tempo problemi cardiaci e di proteggere la salute generale, anche se occorre confrontarsi sempre con un medico.

La pressione alta, nota come ipertensione, è spesso definita un "killer silenzioso" perché può danneggiare l’organismo per anni senza mostrare alcun sintomo evidente. Molte persone scoprono di soffrirne solo quando si verificano complicazioni gravi, motivo per cui la prevenzione e il monitoraggio costante diventano armi di difesa indispensabili.

Scelto per te Huawei Watch D3 449,00 € Acquista su Amazon

Scelto per te Huawei Watch D3 449,00 € Acquista su Amazon

Scelto per te Huawei Watch D3 449,00 € Acquista su Amazon

FAQ Come misura la pressione Huawei Watch D3? Usa un piccolo airbag nel cinturino e una micropompa per rilevare sistolica e diastolica direttamente dal polso, con metodo oscillometrico. Serve restare fermi durante la misurazione? Sì, il polso va tenuto all'altezza del cuore e bisogna restare fermi per ottenere una lettura corretta. Può monitorare la pressione per 24 ore? Sì, supporta l'ABPM e registra misurazioni durante il giorno e anche nel sonno, salvando i dati nell'app Huawei Health. Il cinturino si può cambiare con uno normale? Durante le misurazioni no, perché l'airbag è integrato nel cinturino. Huawei offre due misure compatibili con polsi da 13 a 21 centimetri. Quanto costa Huawei Watch D3 in Italia? Il prezzo di lancio è 449 euro. Oltre al monitoraggio della pressione, offre chiamate Bluetooth, più di 100 sport e autonomia fino a sei giorni.