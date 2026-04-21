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Huawei introduce un nuovo formato nel mercato dei pieghevoli con Pura X Max, uno smartphone che punta su un design più ampio rispetto agli standard attuali. Il dispositivo rappresenta un ulteriore passo nella strategia dell’azienda, che continua a sperimentare soluzioni diverse per distinguersi in una categoria sempre più competitiva.

Cos’è Huawei Pura X Max: il design dello smartphone pieghevole

Pura X Max adotta una struttura definita "wide foldable", quindi più larga rispetto ai pieghevoli tradizionali. Da chiuso mantiene dimensioni compatte, mentre una volta aperto si avvicina all’esperienza di un piccolo tablet. Il form factor richiama un design a "passaporto", con un’ampia superficie orizzontale che modifica il modo in cui si utilizza lo schermo.

Il dispositivo prosegue il percorso avviato dal precedente Pura X, ma con dimensioni più generose e un’impostazione più vicina ai foldable di tipo book. Huawei è intervenuta anche sulla cerniera, progettata per garantire stabilità sia in apertura sia in chiusura, e sui materiali, con una scocca che integra elementi in lega di alluminio e finiture curate. Il retro è caratterizzato da un modulo fotografico ampio e da una suddivisione in più sezioni, pensata anche per migliorare la presa.

Le specifiche tecniche di Huawei Pura X Max

Sul piano hardware, Huawei colloca Pura X Max nella fascia alta. Il dispositivo è disponibile con configurazioni che arrivano fino a 16 GB di RAM e 1 TB di memoria interna, mentre il comparto fotografico si basa su un sistema a tre sensori.

La fotocamera principale da 50 megapixel utilizza un’apertura variabile e la stabilizzazione ottica. A questa si affiancano un teleobiettivo periscopico, sempre da 50 megapixel, e una ultra grandangolare da 12,5 megapixel. Il sistema è supportato da tecnologie proprietarie per l’elaborazione delle immagini.

Il dispositivo integra una batteria da 5.300 mAh, con supporto alla ricarica cablata da 66W e alla ricarica wireless. È presente anche la ricarica inversa senza fili. Il processore è Kirin 9030 Pro, sviluppato internamente da Huawei, mentre il sistema operativo è HarmonyOS, senza servizi Google.

I display di Huawei Pura X Max

Uno degli elementi centrali del progetto è il display. Lo schermo esterno misura 5,4 pollici e consente di svolgere le operazioni principali senza aprire il dispositivo. Il pannello interno arriva invece a 7,7 pollici e propone un formato più ampio rispetto al modello precedente.

La scelta di un rapporto d’aspetto più vicino a quello di un tablet permette di sfruttare meglio lo spazio orizzontale, con un impatto diretto su visione dei contenuti e multitasking. Entrambi i display utilizzano tecnologia LTPO con refresh rate adattivo fino a 120 Hz.

Huawei ha previsto anche il supporto a uno stilo dedicato, pensato per interagire con l’interfaccia e sfruttare lo spazio disponibile per attività come scrittura e disegno.

Quando esce Huawei Pura X Max?

Huawei Pura X Max è stato presentato il 20 aprile. Il lancio iniziale riguarda il mercato cinese, dove il dispositivo è già disponibile. Al momento non sono stati comunicati dettagli ufficiali su una possibile distribuzione internazionale.

Il prezzo di Huawei Pura X Max

Il nuovo pieghevole si colloca nella fascia premium del mercato. Il prezzo di partenza in Cina è di circa 10.999 yuan, pari a 1.373 euro. Le configurazioni con maggiore memoria raggiungono cifre più elevate.