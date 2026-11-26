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Huawei prepara OSTA O1, uno smartphone sottile con display da 7 pollici, processore Kirin 9020 e 12 GB di RAM secondo le indiscrezioni.

Il dispositivo potrebbe riprendere alcune caratteristiche del Mate 90 Air, ma restano da chiarire batteria, fotocamere, memoria interna e prezzo.

Il lancio cinese è atteso tra fine 2026 e inizio 2027, mentre non ci sono conferme sulla disponibilità in Europa.

A pochi giorni dal debutto del nuovo marchio OSTA, Huawei si prepara ad ampliare la gamma di smartphone. Dopo il lancio di OSTA O1 Pro, avvenuto in Cina il 20 novembre 2026, sono emerse su Weibo le prime indiscrezioni su Huawei OSTA O1, uno smartphone dal design sottile con un display da ben 7 pollici, che potrebbe condividere alcune caratteristiche tecniche con il recente Huawei Mate 90 Air.

A diffondere le anticipazioni sono stati i leaker Digital Chat Station e FixedFocus. Huawei non ha ancora presentato ufficialmente il dispositivo.

Huawei OSTA O1: come sarà il nuovo smartphone

Secondo le indiscrezioni, Huawei OSTA O1 sarà dotato di un display da 7 pollici con risoluzione 1.5K e una curvatura uniforme lungo tutti e quattro i lati. Una scelta estetica piuttosto diversa da quella adottata per il modello Pro, che monta uno schermo piatto da 6,39 pollici con proporzioni più larghe rispetto a quelle degli smartphone tradizionali.

Lo smartphone dovrebbe essere equipaggiato con un processore della famiglia Kirin 9020. Le prime informazioni indicano la presenza di 12 GB di RAM, mentre non sarebbe prevista la configurazione da 16 GB disponibile sul modello Pro. Non si conoscono ancora i tagli di memoria interna.

Una precedente indiscrezione aveva già anticipato la presenza di un grande modulo fotografico circolare sul retro dello smartphone, senza però fornire dettagli sulle caratteristiche dei sensori.

Huawei, che ha recentemente lanciato MateBook Fold S, dovrebbe riproporre le stesse colorazioni del modello Pro. Alle finiture Starlight Purple e Nebula White si affiancherebbe la versione Starry Night Black.

Le somiglianze con Huawei Mate 90 Air

Stando alle specifiche trapelate finora, il nuovo smartphone potrebbe essere basato sul recente Huawei Mate 90 Air, che monta un display OLED da 7 pollici con risoluzione di 2.760 x 1.320 pixel e un processore Kirin 9020.

Una delle peculiarità di Mate 90 Air è la presenza di una batteria da 6.500 mAh in una scocca spessa appena 6,6 millimetri. Le indiscrezioni su OSTA O1 non hanno ancora chiarito se anche il nuovo modello avrà queste caratteristiche. Huawei ha già seguito una strategia simile con OSTA O1 Pro, riprendendo buona parte della scheda tecnica di Huawei Pura X View. I due smartphone condividono la batteria da 7.000 mAh con ricarica cablata a 66 W e la fotocamera principale da 200 megapixel. OSTA O1 Pro è però privo della fotocamera ultra grandangolare.

Huawei Mate 90 Air è è stato lanciato il 24 novembre 2026 in Cina (con apertura dei preordini lo stesso giorno) insieme ad altri dispositivi dell’ecosistema come Huawei Mate X8. Al momento non ci sono conferme ufficiali su una commercializzazione in Italia o nei mercati occidentali.

Huawei OSTA O1: quando esce e quanto costerà

Secondo le indiscrezioni, Huawei OSTA O1 avrebbe già completato il processo di registrazione e potrebbe debuttare sul mercato cinese tra la fine di dicembre 2026 e l’inizio del 2027. Huawei non ha ancora fornito indicazioni su un eventuale lancio in Europa, Italia compresa.

Per il momento non ci sono informazioni attendibili sul prezzo di vendita, che potrebbe essere inferiore a quello del modello Pro. Quest’ultimo è stato lanciato in Cina a partire da 5.699 yuan (circa 779 euro) ed è acquistabile a 5.499 yuan (circa 752 euro) grazie a una promozione valida fino al 31 dicembre 2026.