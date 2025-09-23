Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Il tablet Huawei MatePad Pro 12,2 con display Tandem OLED, tastiera e penna inclusi nel prezzo è in offerta su Amazon: si tratta di un best buy

Huawei

In sintesi

Huawei MatePad Pro 12,2" Paper Matte Edition: display Tandem OLED 2.8K da 12,2 pollici con refresh rate a 144 Hz, 12 GB di RAM, 512 GB di storage e batteria da 10.100 mAh con ricarica Turbo.

Offerta Amazon: disponibile a 699 € con bundle 3 in 1 che include tastiera cover Huawei Glide Keyboard e M-Pencil, venduto e spedito da Amazon.

Huawei continua a essere grande protagonista nel settore dei tablet con prodotti di alta qualità. Un esempio è rappresentato da Huawei MatePad Pro 12,2" Paper Matte Edition. Si tratta di un tablet completo, con un display Tandem OLED di altissima qualità e ora disponibile con un prezzo davvero interessante.

Sfruttando la promozione in corso su Amazon, infatti, il tablet è ora disponibile con un prezzo scontato di 699 euro andando a scegliere il bundle che include la tastiera cover oltre alla M-Pencil. L’offerta riguarda la versione venduta e spedita direttamente da Amazon. Per accedere subito allo sconto è sufficiente premere sul banner qui di sotto e aggiungere il tablet al carrello.

La scheda tecnica del Huawei MatePad Proa

Il Huawei MatePad Pro 12,2" Paper Matte Edition rappresenta oggi uno dei modelli più interessanti nel settore dei tablet con un comparto tecnico di grande qualità. Da segnalare la presenza di un display Tandem OLED con diagonale di 12,2 pollici, risoluzione di 2.8 K e refresh rate massimo di 144 Hz.

Il pannello è dotato di una tecnologia anti-sparkle, con incisione antiriflesso a scala nanometrica che elimina il 99% delle interferenze luminose ambientali. Il rapporto tra le dimensioni è di 3:2.Si tratta di uno dei migliori pannelli disponibili nel settore dei tablet.

Il tablet di Huawei è dotato di 12 GB di memoria RAM e di 512 GB di storage e può sfruttare anche una batteria da 10.100 mAh, in modo da garantire un’autonomia eccellente. C’è anche il supporto alla ricarica Turbo che permette di ripristinare l’85% di carica in 40 minuti.

Da segnalare anche la presenza di accessori in grado di fare la differenza. La tastiera cover Huawei Glide Keyboard, dal peso di 420 grammi, garantisce un notevole incremento della produttività permettendo al tablet di sostituire anche il notebook. La M-Pencil, inoltre, fa la differenza, migliorando l’esperienza di scrittura e disegno.

Huawei MatePad Pro, l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Huawei MatePad Pro, nella versione descritta, con un prezzo scontato a 699 euro che include anche la tastiera cover e la M-Pencil, per un bundle 3 in 1 di grande convenienza. Per accedere subito alla promozione basta premere sul banner qui di sotto. Lo sconto in corso è valido solo per un breve periodo di tempo.

