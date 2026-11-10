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Il nuovo PC pieghevole Huawei ha un display da 14,7 pollici e un secondo schermo esterno. Ecco cosa è stato mostrato e quando partiranno le prenotazioni.

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Huawei ha presentato MateBook Fold S, un portatile pieghevole con display da 14,7 pollici e un formato compatto quando è chiuso.

Sulla superficie esterna integra il Live Mini Display quadrato, personalizzabile, mentre dettagli su fotocamere, tastiera e funzioni restano da chiarire.

Il computer userà HarmonyOS PC e sarà proposto in tre colori; prenotazioni e prezzo sono noti solo in parte, senza conferme per l’Italia.

Huawei ha anticipato l’arrivo di MateBook Fold S, un computer portatile con display pieghevole da 14,7 pollici che, una volta chiuso, ha dimensioni simili a quelle di un libro. La particolarità del nuovo modello è la presenza di un piccolo schermo quadrato sulla superficie esterna, utilizzabile anche senza aprire il dispositivo. L’azienda ha mostrato le prime immagini e confermato che le prenotazioni in Cina partiranno il 14 novembre 2026.

Huawei MateBook Fold S: come funziona il doppio schermo

Il nuovo dispositivo è stato mostrato da Richard Yu, presidente della divisione consumer di Huawei, in un video pubblicato su Weibo. Nel filmato, il dirigente inserisce il precedente MateBook Fold in una busta, la ripiega ed estrae il nuovo modello, decisamente più compatto. Una dimostrazione pensata per evidenziare le differenze tra i due computer pieghevoli.

Il primo MateBook Fold, lanciato nel 2025 e successivamente aggiornato, è dotato di un display da 18 pollici. Sul nuovo Fold S, invece, lo schermo misura 14,7 pollici quando è completamente aperto. Le immagini ufficiali mostrano che, da chiuso, il dispositivo può essere tenuto in una sola mano. Huawei non ha ancora comunicato le dimensioni esatte e il peso, due informazioni utili per capire quanto sarà comodo trasportarlo.

La novità più interessante riguarda però la superficie esterna, dove trova posto un piccolo schermo quadrato chiamato Live Mini Display. Il pannello funziona anche quando il computer è ripiegato e, nel video di presentazione, viene utilizzato per visualizzare l’ora. Huawei ha confermato che sarà possibile personalizzarne l’aspetto, ma non ha ancora spiegato quali altre informazioni potrà mostrare o quali funzioni saranno disponibili.

Accanto allo schermo secondario si trova un modulo con la scritta “AI Camera”. Le immagini permettono di distinguere diversi elementi circolari, ma la configurazione delle fotocamere non è stata ancora chiarita. L’aspetto ricorda quello di alcuni smartphone pieghevoli, sebbene MateBook Fold S sia a tutti gli effetti un computer portatile.

Huawei MateBook Fold S: caratteristiche, prezzo e uscita

Il nuovo MateBook Fold S utilizzerà HarmonyOS PC, il sistema operativo adottato da Huawei per i propri computer pieghevoli. L’azienda ha anticipato l’arrivo di nuove funzioni dedicate alla produttività, senza però entrare nei dettagli.

Ci sono ancora diversi aspetti da chiarire, a cominciare dalla tastiera. Huawei non ha specificato se il computer sarà accompagnato da un accessorio fisico con trackpad oppure come funzionerà la digitazione direttamente sul display.

Sono state invece mostrate le colorazioni disponibili. La versione Cloud Sea Blue presenta una finitura bicolore, mentre le altre due varianti si chiamano Sky White e Magic Night Black. Per conoscere il resto delle caratteristiche tecniche bisognerà attendere ulteriori comunicazioni ufficiali. Al momento, anche il prezzo è sconosciuto.

Le prenotazioni di Huawei MateBook Fold S inizieranno il 14 novembre alle 10:08, ora cinese, attraverso i canali ufficiali del produttore. Nella stessa giornata sarà possibile vedere il computer nei negozi aderenti in Cina. Non ci sono invece indicazioni su un eventuale lancio in Italia.