Ho trovato gli auricolari che dimentico di avere nelle orecchie
Gli auricolari a clip di Huawei cambiano look con una custodia sferica da gioiello e mettono in discussione il vecchio pregiudizio sul suono degli open-ear.
Chi passa la giornata tra scrivania, treno e passeggiate lo sa bene: gli auricolari che chiudono il canale uditivo, dopo un paio d’ore, iniziano a stancare e ti isolano da tutto quello che succede intorno. Gli HUAWEI FreeClip 2S scelgono la strada opposta.
Sono auricolari open-ear a clip di fascia premium, disponibili in Italia da luglio 2026 al prezzo di listino di 229 euro, nelle colorazioni Deepsea Blue e Space Silver. Si rivolgono a chi cerca un accessorio comodo e di stile da portare per ore, accettando però una qualità della voce in chiamata non ancora impeccabile.
Gli open-ear si portano dietro da sempre un’etichetta: comodi, certo, ma mediocri sul suono. Un driver che lavora senza chiudere l’orecchio parte svantaggiato, ed è fisica, non marketing.
Il FreeClip 2 S arriva nella famiglia già avviata dal FreeClip 2, di cui conserva l’impianto acustico. La sigla S, però, non è un dettaglio: riguarda soprattutto il design.
HUAWEI FreeClip 2s
Il FreeClip 2 S ci ha accompagnato tra scrivania, camminate lunghe e allenamenti, e l'esperienza ha avuto più sfumature del previsto. Il suono ha incrinato diversi nostri pregiudizi sulla categoria, mentre il design chiede un compromesso che non ci aspettavamo.
Abbiamo guardato da vicino la custodia sferica con finitura NCVM, il comportamento dell'Adaptive Open-ear Listening nel traffico e la resa nelle conversazioni. Le differenze si sentono soprattutto in due momenti: quando si cammina in mezzo alle auto e quando arriva una chiamata di lavoro.
Il quadro è articolato: in certi punti questi auricolari si prendono la scena, in altri ricordano che l'open-ear resta una scelta di compromesso.
- Bassi corposi
- Autonomia eccellente
- Costruzione e materiali superiori
- Adaptive Open-ear Listening efficace
- Comfort per molte ore
- Voce in chiamata artificiale
- Custodia sferica poco pratica
- Bassi meno profondi di un in-ear
- Prezzo importante
Il cambiamento più evidente rispetto al FreeClip 2 riguarda la custodia, che abbandona la forma squadrata per un guscio sferico ispirato, secondo Huawei, a una goccia di rugiada.
Il rivestimento NCVM, una metallizzazione sottovuoto non conduttiva, regala una finitura lucida da piccolo scrigno, e lo spazio interno cresce del 20%: ci sta anche un paio di orecchini.
Il rovescio della medaglia è la praticità. Una sfera nella tasca dei jeans si comporta peggio di una custodia piatta, mentre in borsa il problema sparisce. Colori e finiture fanno pensare a un pubblico più femminile del modello standard, ma è solo un'osservazione sulle scelte di progetto.
Gli auricolari pesano 5,1 grammi ciascuno, come prima, e mantengono l'archetto Airy C-bridge in silicone liquido dermocompatibile, ora 25% più morbido. Nell'uso quotidiano non si avverte pressione sul padiglione, e la certificazione IP57 tiene lontani sudore e pioggia.
Il cuore acustico è il driver da 10,8 mm a doppio diaframma già visto sul FreeClip 2. Rispetto al primo FreeClip, Huawei dichiara un aumento del 100% sia di volume sia di potenza sulle basse frequenze.
Nell'ascolto reale, con generi e produzioni diversi, i bassi ci sono e si fanno sentire. Non hanno la profondità di un in-ear di fascia alta con il canale sigillato, e lo diciamo senza sconti, ma il suono è ben lontano dall'anemico che ci si aspetta da un design aperto. Il passaggio tra basse e alte frequenze è naturale, senza i buchi a metà gamma tipici della categoria.
L'Adaptive Open-ear Listening regola il volume in base al rumore ambientale, con tre livelli di sensibilità dall'app HUAWEI Audio Connect. Passando dal salotto a una strada trafficata, non serve toccare nulla. Funziona bene anche l'uniformità del volume tra musica, video e chiamate.
Lo Unlimited Spatial Audio con sensore a sei assi arriva via aggiornamento OTA, su iOS e Android.
Sul fronte delle chiamate l'hardware è ambizioso: tre microfoni, cioè due più un sensore a conduzione ossea VPU, un algoritmo DNN multicanale e un processore NPU che Huawei dichiara 10 volte più potente rispetto al primo FreeClip.
In ambienti moderatamente rumorosi la voce viene isolata bene dal sottofondo. Il problema emerge quando si ascolta con attenzione: chi sta dall'altra parte percepisce una sorta di compressione dinamica con attacco un po' lento, che rende il timbro artificiale nei passaggi più concitati.
Non rovina la conversazione, ma su un prodotto da 229 euro ci aspettavamo una rifinitura migliore. Durante la prova sono arrivati un paio di aggiornamenti firmware, segno che Huawei ci sta lavorando, e non escludiamo miglioramenti futuri. Per ora il giudizio resta sull'esperienza attuale: buona, non eccezionale.
L'autonomia è il punto più solido dell'intera prova. Huawei dichiara 9 ore di ascolto con una singola carica e 38 ore complessive con la custodia, mentre la ricarica rapida garantisce 3 ore di utilizzo dopo appena 10 minuti di collegamento alla presa.
Nel nostro utilizzo misto, tra musica, podcast e qualche chiamata al giorno, questi numeri hanno trovato conferma. Un'intera giornata di lavoro con gli auricolari alle orecchie non crea ansia da batteria scarica, e la custodia fa il resto per i giorni successivi.
Le ragioni sono strutturali: senza la sigillatura del canale uditivo, la categoria open-ear lascia più spazio alle batterie. Qui, però, nessun compromesso su forma o peso: i 5,1 grammi restano invariati e l'autonomia compete alla pari con il meglio del settore.
Sulla connettività non ci sono rivoluzioni rispetto al FreeClip 2 e, per capire da dove arriva la serie, basta guardare la prima generazione dei FreeClip.
Il collegamento dual-device funziona con iOS, Android e Windows, con passaggio automatico tra due dispositivi. Dentro l'ecosistema Huawei si possono gestire anche più di due device. Per chi alterna telefono e computer durante la giornata, è una comodità concreta.
I controlli gestuali restano quelli noti: scorrimento sul Comfort Bean per il volume e doppio tocco per play e pausa. La novità è la pressione prolungata per richiamare l'assistente vocale, personalizzabile dall'app.
Ci sono poi i comandi con i movimenti della testa per accettare o rifiutare una chiamata con un cenno. Simpatici, ma più un vezzo che uno strumento di tutti i giorni.
HUAWEI FreeClip 2s
Tra i punti di forza ci sono i bassi presenti, un'autonomia da 38 ore complessive e un comfort tra i migliori della categoria, con costruzione e materiali di livello superiore.
Sul fronte dei punti di debolezza, la voce in chiamata suona ancora un po' artificiale, la custodia sferica è meno pratica nelle tasche e il prezzo è importante.
Il giudizio finale dipende dall'uso. A 229 euro, 30 in più del FreeClip 2 lanciato a 199, la differenza si spiega con custodia e finiture, non con un salto sul suono. La buona notizia è che nel frattempo il prezzo è sceso leggermente, allineandosi ai 199 euro del modello precedente.
Se ascoltate soprattutto musica e podcast restando attenti a ciò che vi circonda, sono tra le scelte più convincenti dell'open-ear. Se le chiamate di lavoro sono la priorità, meglio attendere nuovi aggiornamenti firmware.
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