Ho trovato gli auricolari che dimentico di avere nelle orecchie

HUAWEI FreeClip 2s

Il FreeClip 2 S ci ha accompagnato tra scrivania, camminate lunghe e allenamenti, e l'esperienza ha avuto più sfumature del previsto. Il suono ha incrinato diversi nostri pregiudizi sulla categoria, mentre il design chiede un compromesso che non ci aspettavamo.

Abbiamo guardato da vicino la custodia sferica con finitura NCVM, il comportamento dell'Adaptive Open-ear Listening nel traffico e la resa nelle conversazioni. Le differenze si sentono soprattutto in due momenti: quando si cammina in mezzo alle auto e quando arriva una chiamata di lavoro.

Il quadro è articolato: in certi punti questi auricolari si prendono la scena, in altri ricordano che l'open-ear resta una scelta di compromesso.