HP Smart Tank Plus 7305, ribasso del 32% per questa stampante multifunzione a serbatoio con Wi-Fi

HP Smart Tank Plus 7305, ribasso del 32% per questa stampante multifunzione a serbatoio con Wi-Fi Amazon

Se stai cercando una multifunzione affidabile e parsimoniosa, HP Smart Tank Plus 7305 è oggi un potenziale best buy grazie a un’ottima promo su Amazon. La stampante integra un serbatoio d’inchiostro ad alto volume con inchiostri inclusi per stampare fino a 12.000 pagine in nero e 8.000 a colori, offrendo costi di gestione molto contenuti.

In questo momento è proposta a 273,46€ con sconto del 32% e puoi acquistarla direttamente su Amazon da questa pagina. Tra i punti forti spiccano la stampa fronte/retro automatica, la connettività Wi‑Fi e il sistema di ricarica HP che semplifica il rabbocco grazie al sensore automatico del livello.

È anche una scelta attenta all’ambiente, perché realizzata con materiali riciclati e certificata EPEAT Silver.

HP Smart Tank Plus 7305: prezzo, offerta e sconto Amazon

La promo mette HP Smart Tank Plus 7305 a 273,46€ con sconto del 32%, un ottimo valore considerando la natura a serbatoio d’inchiostro e il bundle di inchiostri ad ampia autonomia.

Il prezzo promozionale è attivo sulla pagina prodotto dedicata su Amazon che puoi raggiungere da qui. Se sei orientato a ridurre i costi per pagina e desideri una multifunzione completa con Wi‑Fi e fronte/retro automatico, è un’offerta da valutare con attenzione.

HP Smart Tank Plus 7305: le caratteristiche tecniche

HP Smart Tank Plus 7305 è una stampante multifunzione a colori All‑in‑One capace di stampare, copiare e scansionare con un approccio improntato all’efficienza. Il sistema a serbatoi ricaricabili offre inchiostri inclusi fino a 12.000 pagine in nero e 8.000 a colori, così riduci i rifornimenti e i costi di gestione.

Il sensore automatico del livello semplifica il monitoraggio e il sistema di ricarica HP rende l’operazione pulita e veloce. È compatibile con i flaconi HP 32XL Nero (1VV24AE) e il set di tre flaconi HP 31 Ciano (1VU26AE), Giallo (1VU28AE), Magenta (1VU27AE), oltre alla testina di stampa HP 6ZA17AE.

Supporta la stampa fronte/retro automatica per risparmiare carta e migliorare il flusso di lavoro in ufficio o a casa. La connettività include Wi‑Fi e Bluetooth, così puoi integrare facilmente la stampante nella rete e gestire le attività anche da dispositivi compatibili.

Il formato foglio supportato è A4 e il vassoio gestisce fino a 100 fogli. La qualità di stampa arriva fino a 4800 x 1200 dpi a colori e 1200 x 1200 dpi in bianco e nero, per documenti nitidi e grafica definita.

Lo scanner piano è ideale per acquisire documenti e immagini con semplicità, mentre la copia raggiunge fino a 13 ppm in bianco e nero. Il display da 2 pollici aiuta nella gestione delle funzioni principali e nei settaggi rapidi.

Le dimensioni sono 28,5P x 40,9l x 48,3H cm con peso di circa 7,7 kg, adatte a scrivanie e postazioni domestiche o professionali. La stampante è Grigia, modello 28B75A, con ricambi disponibili per 2 anni nell’UE, per una manutenzione più serena nel tempo. In ottica sostenibilità, la certificazione EPEAT Silver e l’uso di materiali riciclati valorizzano una proposta più responsabile.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

