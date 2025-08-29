HP Omnibook 5 in offerta su Amazon, il notebook da prendere al Back to School

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

HP

In sintesi

HP Omnibook 5 in offerta su Amazon a 849 €, con Intel Core Ultra 7 255U, 16 GB RAM, 512 GB SSD e display IPS 2K da 16".

Notebook potente e versatile per lavoro e studio, con Windows 11, tastiera retroilluminata e nuovo minimo storico su Amazon.

HP Omnibook 5 è protagonista di una nuova offerta su Amazon ed è ora acquistabile al nuovo prezzo minimo storico scegliendo la versione con processore Intel Core Ultra 7 255U.

Grazie alla promozione in corso su Amazon, il modello può ora essere acquistato con un prezzo scontato di 849 euro, scegliendo la versione venduta e spedita direttamente da Amazon.

Si tratta di un notebook eccellente, con un comparto tecnico di qualità e un prezzo che, grazie all’offerta in corso, rende l’acquisto un vero e proprio affare.

Il modello di HP è ideale sia per lo studio che per il lavoro da remoto, garantendo la massima produttività e anche una buona portabilità, nonostante il display di grandi dimensioni (16 pollici).

Per accedere subito alla promozione basta premere sul banner qui di sotto.

HP Omnibook 5 16-af1000sl, Intel Core Ultra 7-255U, Intel Evo Edition, AI, RAM 16GB LPDDR5, SSD 512 GB, Display 16" 2K IPS 300 Nits, Antiriflesso, True Vision FHD Cam, Windows 11, Argento

La scheda tecnica dell’HP Omnibook 5

La scheda tecnica di HP Omnibook 5 comprende un processore Intel Core Ultra 7 255U, con 12 core e una configurazione che comprende 2 core Performance, 8 core Efficient e 2 core Low Power Efficient oltre a una GPU integrata (si tratta di un chip che appartiene alla famiglia Arrow Lake).

Il notebook in questione può contare anche su 16 GB di memoria RAM e su 512 GB di SSD. Da segnalare anche la presenza di un display IPS da 16 pollici, con risoluzione 2K.

HP Omnibook 5 include una buona dotazione di porte, con tutto quello che serve a chi ha bisogno di un notebook completo, e presenta una tastiera retroilluminata con layout italiano e con tastierino numerico laterale. Il sistema operativo è Windows 11.

Considerando la scheda tecnica e il prezzo a cui viene proposto, il portatile di HP è oggi un vero e proprio punto di riferimento del mercato, risultando la soluzione ideale per chi ha bisogno di un modello completo da comprare in questo periodo di Back to School.

HP Omnibook 5, l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare HP Omnibook 5 con un prezzo scontato di 849 euro. Si tratta del nuovo minimo storico per questa configurazione del notebook, venduto e spedito direttamente da Amazon. Per chi è alla ricerca di un portatile completo e di qualità, il modello rappresenta un vero e proprio best buy. La promozione in corso è valida solo per un breve periodo di tempo.

HP Omnibook 5 16-af1000sl, Intel Core Ultra 7-255U, Intel Evo Edition, AI, RAM 16GB LPDDR5, SSD 512 GB, Display 16" 2K IPS 300 Nits, Antiriflesso, True Vision FHD Cam, Windows 11, Argento