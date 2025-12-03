Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

HP Laptop 17 è in offerta su Amazon ed è ora disponibile in promo con un prezzo ottimo: si tratta del portatile da prendere per studio e lavoro da remoto

HP

In sintesi

HP Laptop 17 con Intel Core i7-1355U, 16 GB di RAM e SSD da 512 GB è in offerta su Amazon a 629 €, con possibilità di pagamento in 5 rate senza interessi.

Il modello offre display da 17,3", Wi-Fi 6, tastiera full-size e Windows 11, risultando adatto a studio e lavoro da remoto.

Tra le offerte Amazon di oggi c’è l’offerta giusta per poter acquistare un nuovo notebook completo e adatto allo studio e al lavoro da remoto. Con la promo in corso, infatti, è disponibile in offerta l’ottimo HP Laptop 17, un modello che, con il suo display da 17,3 pollici, può rappresentare la soluzione giusta per tanti utenti.

La versione in offerta è quella con processore Intel Core i7 1355U e 16 GB di memoria RAM. Grazie alla promo in corso, il notebook è acquistabile con un prezzo ridotto a 629 euro e con anche la possibilità di pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Il modello è venduto e spedito direttamente da Amazon.

Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto. L’offerta è valida solo per un breve periodo di tempo. Grazie a questo sconto, la versione da 17 pollici oggi costa meno rispetto a quella da 15 pollici.

HP Laptop 17: la scheda tecnica

La scheda tecnica del notebook di HP comprende un display da 17,3 pollici con risoluzione Full HD a cui si affianca il processore Intel Core i7 1355U che viene supportato da 16 GB di RAM e da 512 GB di SSD.

Si tratta di una configurazione completa e in grado di offrire buone prestazioni nell’uso di tutti i giorni, risultando la soluzione giusta per lo studio e il lavoro da remoto. C’è anche il supporto alla connettività Wi-Fi 6.

Il notebook può contare su una batteria da 41 Wh e su una tastiera full-size con layout italiano e con il tastierino numerico laterale. Il sistema operativo è Windows 11. Il modello include una dotazione di porte completa, con tutto quello che può servire.

HP Laptop 17 è, quindi, la soluzione giusta per tanti utenti alla ricerca di un modello di qualità, con un ampio display e, soprattutto, un buon rapporto qualità/prezzo.

HP Laptop 17: l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare HP Laptop 17 con un prezzo scontato di 629 euro e con anche la possibilità di pagare in 5 rate mensili. Il modello è venduto e spedito direttamente da Amazon. L’offerta è accessibile qui di sotto.

