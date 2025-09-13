Hoover, prezzo stracciato per la lavasciuga smart: costa la metà

Versatile e completa, la lavasciuga smart è disponibile a un prezzo senza precedenti. Comprandola adesso risparmi centinaia di euro.

Amazon

Abiti pronti da indossare in pochissimo tempo, anche se sporchi. Grazie alla lavasciuga Hoover H-WASH&DRY 500 e ai suoi programmi di lavaggio e asciugatura veloci potrai avere i tuoi capi pronti per essere indossati in men che non si dica.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Le funzionalità smart della lavasciuga la rendono perfetta per chi ha poco tempo da dedicare al bucato. Puoi programmare i lavaggi e avviarli dallo smartphone, oppure scansionare le etichette degli indumenti per scoprire quale sia il miglior programma per un pulito impeccabile. Insomma, non avrai più scuse nel caso in cui dovessi sbagliare lavaggio.

Oggi, poi, la lavasciuga smart Hoover può essere acquistata a un prezzo senza precedenti. Merito dell’offerta top di Amazon, che fa crollare il prezzo al punto più basso mai fatto registrare. Acquistandola oggi la paghi pochissimo e fai un vero affare.

Lavasciuga Hoover H-Wash&Dry Serie 500

Sconto esagerato per la lavasciuga Hayer: offerta e prezzo finale

Promo da non farsi scappare, quella disponibile oggi sulla lavasciuga smart di Hoover. La H-WASH&DRY 500 è disponibile con uno sconto del 49% al prezzo più basso di sempre. Comprandola adesso la paghi 359,00 euro anziché 699,00 euro, con un risparmio di ben 340 euro rispetto al prezzo consigliato dal produttore.

Con il servizio "Paga a rate a tasso zero" di Cofidis puoi scegliere di dilazionare il pagamento da 6 a 24 rate: ti basterà seguire la procedura online per poter pagare a rate senza interessi.

Lavasciuga Hoover H-Wash&Dry Serie 500

Hayer H-Wash&Dry 500 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

La lavasciuga Hoover H-WASH&DRY 500 è un elettrodomestico versatile e smart, progettato per offrire risultati di lavaggio e asciugatura impeccabili, con particolare attenzione all’efficienza e alla cura dei tessuti.

È equipaggiata con il motore Eco-Power, una tecnologia a magneti permanenti senza spazzole che la rende non solo affidabile e potente, ma anche estremamente duratura ed efficiente dal punto di vista energetico. Questo motore riduce le vibrazioni e la rumorosità, offrendo un funzionamento più silenzioso e stabile.

La Hoover H-WASH&DRY 500 si contraddistingue per le sue funzionalità smart. Grazie alla connettività Wi-Fi + BLE e all’app hOn, è possibile controllare e gestire l’apparecchio da remoto, accedere a cicli di lavaggio aggiuntivi e personalizzati, e ricevere promemoria per la manutenzione.

La funzione Scan to Care ti permette di scattare una foto all’etichetta del capo e l’app ti suggerisce il programma più adatto, creando un guardaroba virtuale per una gestione ottimale del bucato. Il sistema Power Care crea una miscela perfetta di acqua e detergente per una pulizia profonda, rimuovendo le macchie anche a basse temperature.

La H-WASH&DRY 500 offre un set completo di programmi e tecnologie per ogni esigenza. Il ciclo Hygiene sanifica i capi, eliminando batteri e allergeni grazie a temperature elevate e a un risciacquo prolungato.

La tecnologia Active Balance ottimizza il risciacquo e riduce le vibrazioni, mentre il Kg Mode Plus regola automaticamente il consumo di acqua, energia e tempo in base al carico effettivo, garantendo il massimo risparmio. Inoltre, la lavasciuga include anche una funzione vapore per rinfrescare i capi e ridurre le pieghe, facilitando la stiratura.

La capacità di carico 10+6Kg (10Kg per il lavaggio, 6kg per l’asciugatura) la rende adatta per famiglie e non solo: potrai fare lavaggi con più bucato e risparmiare sulla bolletta di acqua ed energia elettrica.

Lavasciuga Hoover H-Wash&Dry Serie 500