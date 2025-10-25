Hoover, prezzo stracciato per l'asciugatrice smart: è l'affare del giorno

Offerta da non farsi scappare per l'asciugatrice smart del marchio statunitense. Completa e versatile, è disponibile con un ribasso di diverse centinaia di euro. E la paghi a rate.

Hoover

Ora o mai più. Con l’avvicinarsi dell’inverno e con le giornate che si fanno sempre più corte e fredde (e umide), diventa sempre più importante avere in casa un’asciugatrice che permetta di avere capi asciutti in poco tempo, anche se fuori è freddo e, magari, piove a dirotto da ore.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Con la Hoover H-DRY 500 potrai programmare l’asciugatura dei capi e averli pronti esattamente nel momento in cui ne avrai bisogno. Dotata di pompa di calore ad alta efficienza e funzionalità avanzate per programmare l’asciugatura anche a distanza, la H-DRY 500 ha tutto ciò che cercavi in un’asciugatrice moderna e smart. Dai cicli di asciugatura veloce alle funzioni per il risparmio energetico, questo elettrodomestico ti permetterà di velocizzare e semplificare la tua routine di lavaggio e asciugatura del bucato.

Oggi, poi, potrai acquistarla a un prezzo senza precedenti grazie allo sconto esagerato garantito da Amazon. A questo si aggiunge la possibilità di pagare a rate a tasso zero, dilazionando il pagamento in 5 rate mensili. Insomma, un affare da non farsi scappare troppo a cuor leggero.

Hoover H-Dry 500 asciugatrice

Asciguatrice Hoover a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Comprare la Hoover H-DRY 500 oggi su Amazon è doppiamente conveniente. E abbiamo già accennato al perché poco più sopra. Il colosso del commercio elettronico, infatti, non solo garantisce uno sconto esagerato che fa crollare il prezzo al minimo storico, ma permette di pagare a rate senza oneri aggiuntivi (tasso zero vero e nessuna spesa di istruttoria).

La H-DRY 500 è disponibole su Amazon con uno sconto del 48% al minimo storico. Comprandola oggi la paghi 398,99 euro anziché 762,50 euro come da prezzo consigliato. Rispetto al listino, il risparmio è notevole: ti costa ben 370 euro in meno.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono poi scegliere di pagare in 5 rate senza interessi e senza altre spese. In questo modo, la Hoover H-DRY 500 costa 79,80 euro al mese per cinque mesi.

Hoover H-Dry 500 asciugatrice

Hoover H-Dry 500 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Dotata di una pompa di calore di ultima generazione, l’asciugatrice dello storico marchio statunitense in offerta su Amazon si distingue per l’efficienza e le funzionalità avanzate. Una scelta tecnologica capace di garantire non solo ottimi risultati in asciugatura, ma anche un notevole risparmio sui consumi.

La capacità di carico è di 8 kg, ideale per le esigenze quotidiane. Un dettaglio di praticità è il sistema di raccolta dell’acqua integrato nell’oblò (Aquavision), facile da estrarre e trasportare per lo svuotamento, a cui si aggiunge la comoda griglia per asciugare delicatamente fino a due paia di scarpe.

Il cuore delle prestazioni risiede nei suoi cicli intelligenti e personalizzabili. Oltre alle 4 opzioni di asciugatura (da Pronto Stiro a Extra Secco), l’H-DRY 500 offre 9 Cicli Care specifici per la protezione dei tessuti. In particolare, il programma Auto Care adatta automaticamente il processo di asciugatura in base al carico (tipo e quantità di capi) per risultati ottimali e cura delle fibre Inoltre, il programma Active Dry rinfresca e igienizza i capi in soli 20 minuti, eliminando efficacemente odori, batteri e allergeni.

La connettività è un punto di forza grazie all’App hOn, che trasforma l’esperienza d’uso in modo smart. Sincronizzando l’asciugatrice è possibile accedere a oltre 40 cicli extra e ricevere suggerimenti personalizzati. La gestione da remoto è possibile tramite smartphone o smart speaker. Una funzione degna di nota è "Scan to Care": basta scattare una foto delle etichette dei capi per ricevere il suggerimento del ciclo di asciugatura ideale, garantendo la massima cura per ogni indumento.

Hoover H-Dry 500 asciugatrice